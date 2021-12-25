Турцию толкают к военному столкновению с Россией

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25 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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На пост посла России в Минске есть идеальный кандидат

У Грызлова для переговоров с Лукашенко есть два уникальных качества Сергей Бобылев/Михаил Метцель/ТАСС
Новым послом РФ в Белоруссии может стать Борис Грызлов, причем источники утверждают, что назначение должно состояться до Нового года. Ранее Грызлов возглавлял МВД и занимал пост спикера Госдумы, но идеальным кандидатом на роль посланника Москвы в Минске при президенте Лукашенко его делают другие обстоятельства. Подробности...
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Как материнство влияет на геополитику

Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
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Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

Су-35 с большим трудом завоевывает мировой рынок оружия Евгений Одиноков/РИА Новости
«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Китаю очень хотят испортить Олимпиаду

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Олимпийские игры, как явление, давно пережили свое время – и по злой иронии судьбы именно на долю Китая выпало перевернуть одну из последних страниц их истории. Подробности...
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Каким будет Ку-клукс-клан будущего

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Тимур Шерзад, журналист
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще никогда в истории России власть не обращалась со своими гражданами столь мягко и деликатно, как сейчас – даже в ситуациях, когда эти самые граждане бывают явно неправы. Подробности...
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    Турцию толкают к военному столкновению с Россией

    В карабахской войне турки во многом играли руководящую роль для Азербайджана
    		   25 декабря 2021, 11:20
    Фото: mod.gov.az
    Текст: Анастасия Заводовская

    Выяснилось, чьими руками НАТО намерено помогать Киеву отражать «агрессию России» в случае гипотетического военного столкновения. Речь идет о возможном участии турецких военных - по крайней мере, именно так утверждают некоторые источники. Почему в данном контексте упоминается именно Турция - и отчего это ставит Анкару в крайне неудобное положение?

    О варианте переброски в случае вмешательства блока в конфликт на Украине специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, сообщило авторитетное турецкое издание Haberturk. По сведениям дипломатических источников газеты в Брюсселе, в качестве ведущей силы натовской группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF).

    Формирование, напомним, появилось, в 2014 году с началом кризиса на Украине, и было создано для «сдерживания» Москвы. Этой группой члены НАТО командуют поочередно – и сейчас центр командования VJTF находится как раз в Турции. Таким образом, именно эта страна может оказаться штабом НАТО в случае гипотетической операции альянса по «помощи» Украине в Донбассе.

    «Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – предупредил обозреватель Haberturk Четинер Четин. По его оценке, Турция из-за действий партнеров по НАТО может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.

    Существует вероятность, что Соединенные Штаты будут вести консультации с Анкарой по украинскому вопросу, поскольку Турция является страной НАТО, заметил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об оценке роли Турции в урегулировании сложностей между Москвой и Киевом в свете недавних высказываний главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

    Незадолго до этого Чавушоглу, отметив, что напряжение между Россией и Украиной, а также Россией и НАТО достигло опасных масштабов – указал, что Анкара не может остаться в стороне. Кроме того, ранее глава МИД Турции заявил: «Мы не будем игнорировать наши принципы и наши тесные отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией». О желании Турции более активно участвовать в украинском вопросе говорил и президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент России Владимир Путин отвечая на пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Российский лидер напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

    Пока что Турция вовлечена в противостояние на Украине как поставщик военной техники – а конкретнее, ударных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. Турецкие БПЛА, как известно, уже показали себя в деле – 26 октября Вооруженные силы Украины применили «Байрактар» против гаубицы Народной милиции Донецкой народной республике. При этом БПЛА нанес авиаудар, залетев на 15 километров вглубь территории, контролируемой силами ДНР.

    Интерес Киева к приобретению турецких боевых дронов и к их производству на своей территории очевиден и понятен. «Байрактары» сыграли, как считается, решающую роль в победе Азербайджана во Второй карабахской войне (сентябрь-ноябрь 2020 года). Азербайджанские вооруженные силы, действовавшие при активной военно-технической поддержке турецких коллег, массированно и успешно применяли Bayraktar TB-2 против армянской бронетехники, зенитно-ракетных комплексов и артиллерии.

    Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допустил, что ситуация с конфликтом на Украине может пойти по карабахскому сценарию, когда турецкие военные будут выполнять координирующую функцию для ВСУ. «Исключать этого нельзя, это зависит от политического решения турецкого руководства. А уж турецкие военные смогут его выполнить», – указал военный эксперт.

    Чисто технически повторение карабахского сценария – действия местной армии при помощи и под контролем турок – на Украине может стать вполне возможным, согласился первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Но речь идет о сугубо гипотетическом сценарии, подчеркнул аналитик.

    «На Украине достаточно собственных, хорошо подготовленных натовскими офицерами бойцов, чего не было в Азербайджане, – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. – Турки могут представлять интерес в качестве операторов  БПЛА, не более того». Эксперт выразил сомнение в том что США и руководство НАТО дадут Турции сыграть какую-то более серьезную роль на Украине, учитывая сложные отношения режима Эрдогана с Вашингтоном.

    «Турция будет пытаться усидеть на двух стульях. Эта страна не имеет прямого отношения к тому, что происходит, кроме поставок вооружения Украине. Но сегодня поставки вооружения не связаны с какой-то политической позицией», – заметил руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

    «Турция не граничит ни с Украиной, ни с Россией. Она не связана с Украиной какими-то договорами о безопасности, не имеет перед ней обязательств. С Россией то же самое. На мой взгляд, Турция будет сохранять нейтралитет и призывать к мирному решению. Эрдоган ведь уже озвучил, что Турция могла бы быть посредником. Этой позиции страна и будет придерживаться», – считает Исаев.

    При этом востоковед напомнил, что у Турции хорошие экономические отношения и с Украиной, и с Россией. «Зачем их терять? Даже когда был сбит самолет, да, отношения были охлажденными, но миллиарды все равно взяли верх. Поэтому я не думаю, что сейчас будут какие-то проблемы. Также будут торговать и с теми, и с другими, это нормальная история», – напомнил он.

    «Логика процесса диктует необходимость сохранять нейтралитет. Выбирать сторону Турция не будет. Это восточная дипломатия. Надеюсь, что всем хватит ума не начинать эту войну. Но в случае, не дай Бог, конфликта России с Украиной, думаю, Турция будет сидеть и наблюдать. В данном случае, это оптимальный вариант для Эрдогана», – предположил собеседник.

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