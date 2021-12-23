Пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина

В России нет необходимости вводить штрафы для не привившихся от коронавируса и уголовную ответственность для противников вакцинации, заявил Владимир Путин в ходе прошедшей в четверг большой ежегодной пресс-конференции. Президент ответил на вопросы, как противостоять надвигающейся на нас «карете западных ценностей», почему пока невозможны добрососедские отношения с Украиной и когда НАТО должно дать гарантии безопасности России.

В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, которая продолжалась почти пять часов. За это время президент подробно ответил на 55 вопросов журналистов. Их темы иногда были самыми неожиданными – от будущего женского спорта до иска к Деду Морозу из-за неисполнения желаний.

Конечно, президент ответил на целые блоки вопросов по наиболее острым темам, касающихся пандемии, отношений с Украиной, «красных линий» с НАТО. Были названы и главные, по мнению главы государства, российские проблемы.

«Сила действия равна силе противодействия»



Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов в своем вопросе президенту сообщил, что ежедневно в мире умирает около шести–семи тысяч человек от коронавируса, и тысяча человек из них приходится на Россию. В связи с этим он поинтересовался у главы государства, не пора ли вводить штрафы, как в Австрии, для тех, кто не вакцинируется, и уголовное наказание для тех, кто призывает не ходить к докторам. «Может быть, нужна какая-то политическая воля руководства страны. Мы вас поддержим, Владимир Владимирович», – сказал Гамов.

Путин высказался против преследования за отказ от вакцинации, поскольку люди, по его словам, должны понимать необходимость этой процедуры. «Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – пояснил президент, напомнив также, что во многих странах Европы, в том числе Германии, многие тоже не хотят делать прививку.

Глава страны призвал бороться не с людьми, а с правонарушениями и преступлениями за подделку сертификатов о вакцинации. Он привел в пример ситуацию в СССР, когда о желании ставить прививку не спрашивали – «шлеп-шлеп-шлеп – и пошли». Кроме того, во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, убежден Путин.

«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.

Говоря о появлении новых волн и штаммов вируса, президент пояснил, что это вызвано способностью вируса к мутациям. «Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет», – объяснил президент.

По словам Путина, повторные заражения коронавирусом возможны, но из переболевших снова заболевает лишь 1%, а из ревакцинированных – лишь 3–4%. Он назвал недостаточным нынешний уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 59,4% в России и рассчитывает, что страна сможет достичь 80% к концу первого квартала или во втором квартале 2022 года.

Защита от мракобесия

Также прозвучал вопрос о том, к чему приведет отказ от привычных понятий «мама» и «папа» на Западе, а также прочие атрибуты новый этики. «Приедет ли эта карета ценности в Россию?» – уточнил автор вопроса. Путин в ответ поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, сказав, что тоже придерживается традиционного подхода «женщина – это женщина, мужчина – это мужчина». «Эта карета пойдет неизбежно. Так же, как и пандемия. И нам от этого никуда не деться, просто искать эффективное противоядие. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл», – сказал президент.

Путин привел пример: в США один заключенный объявил себя женщиной и попросил перевести его в женскую тюрьму, где тут же изнасиловал свою сокамерницу. «Должен же быть здравый смысл», – повторил Путин, предупредив, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

Президент заявил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. «У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия... Да пусть они там делают что захотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей», – надеется Путин.

«Нужно жить в условиях благоприятной среды»

Журналистка из Йошкар-Олы задала президенту вопрос о том, почему из ее города поезда ходят только до Москвы, а прямых рейсов до Нижнего Новгорода, Самары и других городов нет вовсе.

«Сегодня-завтра переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозёровым – прим. ВЗГЛЯД), руководителем РЖД, и такое поручение, безусловно, он получит, посмотреть на связанность территорий близлежащих», – сказал президент.

«Я уверен, что он услышит и ему даже звонить не нужно, но я тем не менее позвоню и поговорю с ним. Посмотрим, что удастся сделать. Надеюсь, что удастся что-то сделать. Вопрос связанности российских территорий при наших огромных пространствах чрезвычайно важен и для экономических, и гуманитарных составляющих жизни людей», – заключил президент.

Вопрос о железной дороге задала и журналистка из Великого Новгорода. Она поинтересовалась, какой из городов Путин выбрал бы себе для жизни и когда будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург, которая ускорила бы развитие региона.

«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – ответил глава государства.



Он отметил, что от связанности многое зависит: «Потому что можно и нужно жить в условиях благоприятной среды – сейчас я говорю уже не про себя, – но иметь возможность добраться до места работы либо поменять его. И увеличить мобильность населения – одна из наших задач».



При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.

В связи с этим, по его мнению, необходимо просчитать экономику проекта с учетом международного опыта. «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.

Куда уходит немецкий газ

Президенту в очередной раз пришлось отвечать на обвинения в адрес России по поводу высоких цен на газ. По словам Путина, есть основания полагать, что газ, который в последние дни реверсом идет по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу, в конечном итоге направляется в Украину, о чем европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции.

«Они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 млрд (кубометров) больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь продают его», – сказал Путин, пояснив, что по долгосрочным контрактам Газпрома европейцы покупают гораздо дешевле, чем на споте. «Перепродав 1 млрд кубических метров газа, можно заработать почти 1 млрд долларов. Это бизнес», – подчеркнул президент.

«Но и это только часть информации. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию», – добавил он.

Путин также подчеркнул, что при такой схеме, когда газ идет реверсом по «Ямал – Европа», аверсом из Польши в Германию он одновременно идти не может. «Газ не может одновременно по одной трубе в обе стороны двигаться. Они: а) не заказали (у Газпрома дополнительные объемы), б) в реверсе включили», – резюмировал президент.

«Надули и стоят на пороге нашего дома!»

На пресс-конференции, отвечая на вопрос британской журналистки, Путин заявил, что это страны НАТО должны дать России гарантии безопасности, а не наоборот. «И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – дополнил президент, отвечая на вопрос журналистки Sky News, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство.

По словам Путина, Североатлантический альянс обманул Россию, когда пообещал не допускать продвижения на восток. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – обратил внимание президент и добавил, что блок приблизился к рубежам РФ, и сейчас идет речь уже о включении Украины в его состав.

«Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – поинтересовался российский лидер.

Он спросил, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила свои ракеты. В этой связи важно, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу», уточнил президент.



Вместе с тем Путин заявил, что в последнее время видна положительная реакция Запада по идеям гарантий безопасности. «Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – отметил он.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений с Украиной, президент заявил, что Россия хочет выстраивать с Киевом добрососедские связи и делает для этого все, что может. Но из-за действий текущего киевского руководства это почти невозможно, заявил Путин на пресс-конференции. «Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков», – указал президент.

По его мнению, проблема в том, что «людей, которые хотят с нами работать, уничтожают». Об этом глава государства сказал, припомнив бесчинства 2014 года, когда в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул?» – задался Путин риторическим вопросом.

Помимо этого, президент высказался о Донбассе. Его будущее, по мнению политика, должны определить живущие в регионе люди. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.

По его словам, украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс. При этом Киев не хочет исполнять Минские соглашения, которые были и остаются «единственно возможными» договоренностями, сказал Путин.

«В них написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.

По его словам, складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент и добавил, что Москва должна реагировать и «думая об этом, что-то делать».

Отметим, что в ответе на один из вопросов о ситуации на Украине президент процитировал крылатую фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД