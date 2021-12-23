Пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина

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23 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Продавцы американского газа решили заработать в Европе Issei Kato/Reuters
Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Подробности...
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Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

Москва заявила о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми и как Москве на это реагировать? Подробности...
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Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»

Знаменитый силуэт – но это не «Аврора», это «Диана» Public domain
Сто двадцать лет назад, 23 декабря 1901 года, в состав ВМФ Российской империи был зачислен крейсер «Диана». В истории этот корабль остался в тени своей знаменитой «сестры» – «Авроры», «крейсера революции». Однако его судьба в чем-то даже более интересна, тем более «Диана» в какой-то момент могла занять место «Авроры». Подробности...
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Как Эрдоган отреагирует на ультиматум Кадырова

«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь!» – призвал Кадыров Zuma/ТАСС, Саид Царнаев/РИА Новости
В Кремле назвали вполне объяснимой жесткую реакцию Рамзана Кадырова на появление в Турции парка имени лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Таким образом Москва довела до сведения Эрдогана свою позицию. Но проблема в том, что этот парк Дудаева далеко не первый из появившихся в Турции. Что почитание человека, виновного в гибели тысяч мирных граждан России, говорит об истинных намерениях Анкары? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как Турция будет выживать после кризиса

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Ослабленная Анкара будет иметь меньше ресурсов на активную внешнюю политику в Сирии, Ливии, Закавказье и Средней Азии. С другой стороны, если экономические реформы Эрдогана не дадут результата, ближе к выборам он может предпринять новые наступательные действия. Подробности...

Какие «синие линии» НАТО может обозначить России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудновыполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приема в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных «партнеров» лучше надавить. Подробности...
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Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Главные угрозы для экономики в 2022 году

Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Что Россия требует от США и НАТО

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    Пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина

    		    23 декабря 2021, 19:45
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Ростислав Зубков

    В России нет необходимости вводить штрафы для не привившихся от коронавируса и уголовную ответственность для противников вакцинации, заявил Владимир Путин в ходе прошедшей в четверг большой ежегодной пресс-конференции. Президент ответил на вопросы, как противостоять надвигающейся на нас «карете западных ценностей», почему пока невозможны добрососедские отношения с Украиной и когда НАТО должно дать гарантии безопасности России.

    В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, которая продолжалась почти пять часов. За это время президент подробно ответил на 55 вопросов журналистов. Их темы иногда были самыми неожиданными – от будущего женского спорта до иска к Деду Морозу из-за неисполнения желаний. 

    Конечно, президент ответил на целые блоки вопросов по наиболее острым темам, касающихся пандемии, отношений с Украиной, «красных линий» с НАТО. Были названы и главные, по мнению главы государства, российские проблемы.

    «Сила действия равна силе противодействия»

    Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов в своем вопросе президенту сообщил, что ежедневно в мире умирает около шести–семи тысяч человек от коронавируса, и тысяча человек из них приходится на Россию. В связи с этим он поинтересовался у главы государства, не пора ли вводить штрафы, как в Австрии, для тех, кто не вакцинируется, и уголовное наказание для тех, кто призывает не ходить к докторам. «Может быть, нужна какая-то политическая воля руководства страны. Мы вас поддержим, Владимир Владимирович», – сказал Гамов. 

    Путин высказался против преследования за отказ от вакцинации, поскольку люди, по его словам, должны понимать необходимость этой процедуры. «Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – пояснил президент, напомнив также, что во многих странах Европы, в том числе Германии, многие тоже не хотят делать прививку.

    Глава страны призвал бороться не с людьми, а с правонарушениями и преступлениями за подделку сертификатов о вакцинации. Он привел в пример ситуацию в СССР, когда о желании ставить прививку не спрашивали – «шлеп-шлеп-шлеп – и пошли». Кроме того, во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, убежден Путин.

    «Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.

    Говоря о появлении новых волн и штаммов вируса, президент пояснил, что это вызвано способностью вируса к мутациям. «Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет», – объяснил президент.

    По словам Путина, повторные заражения коронавирусом возможны, но из переболевших снова заболевает лишь 1%, а из ревакцинированных – лишь 3–4%. Он назвал недостаточным нынешний уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 59,4% в России и рассчитывает, что страна сможет достичь 80% к концу первого квартала или во втором квартале 2022 года.

    Защита от мракобесия

    Также прозвучал вопрос о том, к чему приведет отказ от привычных понятий «мама» и «папа» на Западе, а также прочие атрибуты новый этики. «Приедет ли эта карета ценности в Россию?» – уточнил автор вопроса. Путин в ответ поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, сказав, что тоже придерживается традиционного подхода «женщина – это женщина, мужчина – это мужчина». «Эта карета пойдет неизбежно. Так же, как и пандемия. И нам от этого никуда не деться, просто искать эффективное противоядие. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл», – сказал президент.

    Путин привел пример: в США один заключенный объявил себя женщиной и попросил перевести его в женскую тюрьму, где тут же изнасиловал свою сокамерницу. «Должен же быть здравый смысл», – повторил Путин, предупредив, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

    Президент заявил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. «У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия... Да пусть они там делают что захотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей», – надеется Путин.

    «Нужно жить в условиях благоприятной среды»

    Журналистка из Йошкар-Олы задала президенту вопрос о том, почему из ее города поезда ходят только до Москвы, а прямых рейсов до Нижнего Новгорода, Самары и других городов нет вовсе.

    «Сегодня-завтра переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозёровым – прим. ВЗГЛЯД), руководителем РЖД, и такое поручение, безусловно, он получит, посмотреть на связанность территорий близлежащих», – сказал президент. 

    «Я уверен, что он услышит и ему даже звонить не нужно, но я тем не менее позвоню и поговорю с ним. Посмотрим, что удастся сделать. Надеюсь, что удастся что-то сделать. Вопрос связанности российских территорий при наших огромных пространствах чрезвычайно важен и для экономических, и гуманитарных составляющих жизни людей», – заключил президент.

    Вопрос о железной дороге задала и журналистка из Великого Новгорода. Она поинтересовалась, какой из городов Путин выбрал бы себе для жизни и когда будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург, которая ускорила бы развитие региона. 

    «У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – ответил глава государства.

    Он отметил, что от связанности многое зависит: «Потому что можно и нужно жить в условиях благоприятной среды – сейчас я говорю уже не про себя, – но иметь возможность добраться до места работы либо поменять его. И увеличить мобильность населения – одна из наших задач».

    При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.

    В связи с этим, по его мнению, необходимо просчитать экономику проекта с учетом международного опыта. «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.

    Куда уходит немецкий газ

    Президенту в очередной раз пришлось отвечать на обвинения в адрес России по поводу высоких цен на газ. По словам Путина, есть основания полагать, что газ, который в последние дни реверсом идет по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу, в конечном итоге направляется в Украину, о чем европейские потребители, страдающие от высоких цен, должны знать и иметь возможность обратиться в соответствующие инстанции.

    «Они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 млрд (кубометров) больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь продают его», – сказал Путин, пояснив, что по долгосрочным контрактам Газпрома европейцы покупают гораздо дешевле, чем на споте. «Перепродав 1 млрд кубических метров газа, можно заработать почти 1 млрд долларов. Это бизнес», – подчеркнул президент.

    «Но и это только часть информации. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию», – добавил он.

    Путин также подчеркнул, что при такой схеме, когда газ идет реверсом по «Ямал – Европа», аверсом из Польши в Германию он одновременно идти не может. «Газ не может одновременно по одной трубе в обе стороны двигаться. Они: а) не заказали (у Газпрома дополнительные объемы), б) в реверсе включили», – резюмировал президент.

    «Надули и стоят на пороге нашего дома!»

    На пресс-конференции, отвечая на вопрос британской журналистки, Путин заявил, что это страны НАТО должны дать России гарантии безопасности, а не наоборот. «И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – дополнил президент, отвечая на вопрос журналистки Sky News, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство.

    По словам Путина, Североатлантический альянс обманул Россию, когда пообещал не допускать продвижения на восток. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – обратил внимание президент и добавил, что блок приблизился к рубежам РФ, и сейчас идет речь уже о включении Украины в его состав.

    «Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – поинтересовался российский лидер.

    Он спросил, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила свои ракеты. В этой связи важно, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу», уточнил президент.

    Вместе с тем Путин заявил, что в последнее время видна положительная реакция Запада по идеям гарантий безопасности. «Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – отметил он.

    Отвечая на вопрос о перспективах отношений с Украиной, президент заявил, что Россия хочет выстраивать с Киевом добрососедские связи и делает для этого все, что может. Но из-за действий текущего киевского руководства это почти невозможно, заявил Путин на пресс-конференции. «Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков», – указал президент.

    По его мнению, проблема в том, что «людей, которые хотят с нами работать, уничтожают». Об этом глава государства сказал, припомнив бесчинства 2014 года, когда в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул?» – задался Путин риторическим вопросом.

    Помимо этого, президент высказался о Донбассе. Его будущее, по мнению политика, должны определить живущие в регионе люди. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.

    По его словам, украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс. При этом Киев не хочет исполнять Минские соглашения, которые были и остаются «единственно возможными» договоренностями, сказал Путин.

    «В них написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.

    По его словам, складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент и добавил, что Москва должна реагировать и «думая об этом, что-то делать».

    Отметим, что в ответе на один из вопросов о ситуации на Украине президент процитировал крылатую фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

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