Путин ответил на вопрос об обезличенности в интернете

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о возможном внедрении в России регистрации в соцсетях по паспорту для ограждения детей от вредной информации в интернете.

По словам Путина, главное для интернет-компаний заключается в извлечении прибыли, отсюда и призывы детей к суициду, и атаки на школы.

«Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждают этот вопрос, обсуждают и в СМИ, и в представительных органах власти. В конгрессе США обсуждают этот вопрос. Вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес, прежде всего, и к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях... Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления с этим связанные. Призывы к суициду, трагедии в школах», – сказал он.

Президент заявил, что за последнее время предотвращено 127 преступлений в учебных заведениях. «У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время, вот таких возможных серьезных преступлений в учебных заведениях... 127, по-моему», – отметил он.

Путин призвал найти «золотую середину» в вопросах регулирования интернета, не подавляя свободу, но защищая общество от возможных негативных проявлений. «Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда и требование «приземления» этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, – то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет – это часть нашей жизни, он становится все большей и большей частью нашей жизни. Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам», – сказал он.

По его словам, Россия будет продолжать настаивать, чтобы мировые IТ-платформы в России подчинялись требованию российского законодательства. При этом добавил, что Россия не хочет прибегать к крайним мерам против IТ-платформ, но будет вынуждена реагировать на пренебрежение законами с их стороны.

Кроме того, глава государства заметил, что полный уход в виртуальность ведет к деградации. «Интернет должен дополнять реальную жизнь для молодежи», – отметил президент.

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