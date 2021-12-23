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Путин: Зеленский подпал под влияние украинских нациков
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Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил президент.
Путин напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал он.
Касательно будущего Донбасса, глава государства заявил, что его должны определить люди, живущие в регионе. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.
По его словам, всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. «Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны», – указал Путин.
Отвечая на вопрос, как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца, Путин переадресовал его к политическому руководству Украины: «Как они отдают приказы стрелять в Донбассе в ежедневном режиме?»
«В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Он добавил, что Россия должна реагировать и, «думая об этом, что-то делать».
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Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Украина договорилась импортировать газ через Венгрию
Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник
Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр».
Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис.
Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.
На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.
Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.
Путин напомнил журналисту Би-би-си о грозящей иноагентам в США «пятерочке»
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Разница между статусом иноагента за рубежом и в России состоит в том, что за границей подобная деятельность может привести к пятилетнему заключению, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си на ежегодной пресс-конференции.
Журналист Би-би-си спросил российского лидера о том, почему растет число СМИ-иноагентов в России, и большинство из них включены в реестр в 2021 году.
«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – объяснил Путин, отвечая на вопрос.
Также он ответил на другую реплику журналиста о концентрации власти «в одних руках».
Он подчеркнул, что оппоненты России веками говорили о том, что страну нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
«Что благополучно и было сделано в период Первой мировой войны с Российской империей и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз», – сказал Путин.
Он отметил, что этим занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации».
Говоря об «отравлении» Алексея Навального, президент напомнил, что Генпрокуратура России многократно отправляла запросы по этому поводу в страны Европы, но ни одного ответа не было получено.
«Предложили, чтобы наши специалисты приехали, вместе поработали, я лично предлагал. Президенту Франции [Эммануэлю Макрону], канцлеру ФРГ [Ангеле Меркель]. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль», – сказал глава государства.
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Ранее в МИД отмечали, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.
Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».
Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
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Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом после запуска ВСМ перестанет существовать
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.
«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сообщил глава государства.
При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.
По его мнению, экономика проекта «должна быть просчитана с учетом международного опыта». «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.
Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.
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Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России
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Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.
По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт».
По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).
При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Украина заявила об истощении собственных месторождений газа
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Запасы крупнейших газовых месторождений Украины на данный момент истощены на 80%, они находятся на финальной стадии эксплуатации, сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», – говорится в сообщении «Нафтогаза», передает РИА «Новости».
При этом в компании отметили, что работают над увеличением собственной добычи газа, в том числе применяя новые технологии и управленческие подходы, изучая и разрабатывая перспективные участки недр.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Путин посоветовал газовым регуляторам на Западе не думать, что на них «боженька заснул»
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли.
Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен.
По словам президента России, в ФРГ Газпром поставил на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте.
«Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – сказал Путин.
Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент России допустил, что часть газа направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Путин объяснил, что Запад не понимает в переговорах с Россией
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Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Sky News.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал глава государства.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
В то же время президент сказал, что в последнее время отмечается положительная реакция Запада по идеям системы гарантий безопасности.
«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии», – заявил он.
Американская сторона говорит о готовности к началу дискуссии с Россией по НАТО.
«Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – добавил президент.
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Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт объяснил договоренность Украины об импорте газа из Венгрии
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«Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
«Ничего удивительного в этом нет. Сейчас холодает, а в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не так много газа», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Более того, если раньше весь газ, находящийся там, принадлежал «Нафтогазу», то есть был предназначен для внутреннего потребления, то сейчас часть запасов принадлежит иностранным частным трейдерам, которые вряд ли захотят продавать его украинцам. Вместо этого они ждут новых холодов в Европе, из-за чего усилится энергокризис и еще больше повысятся цены на энергоресурсы. После этого они продадут газ европейцам. Так что Украине газа сильно не хватает», – пояснил собеседник.
По его словам, через Венгрию Украина будет покупать все тот же российский газ. «Особенность этого соглашения состоит только в том, как будет проходить эта операция: будут ли украинцы физически что-то закачивать или же будут использовать очередную схему виртуального реверса газа, – рассуждает эксперт. – То, что Газпром с 1 октября перевел Венгрию на поставки газа не через Украину, а через «Турецкий поток», теоретически не помешает виртуальному реверсу газа. Просто венгры будут заказывать газ с прокачкой через Украину, где он и будет оставаться, после чего стороны просто осуществят взаимозачет».
«При этом возможен и физический реверс, хотя это сомнительно. Газ физически будет проходить через Турцию, затем из Болгарии в Сербию, после чего в Венгрию и лишь потом на Украину. В таком случае себестоимость прокачки выйдет гораздо дороже, так что непонятно, зачем так качать. Гораздо проще и удобнее было бы использовать виртуальный реверс. Но стороны в соглашении оставляют возможность и для физической прокачки газа. Скорее всего, это сделано для перестраховки», – указал Юшков.
В среду пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила
, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
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ЛНР посчитала заявление Киева о готовности к перемирию недостаточно четким
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Военное руководство Украины объявило о готовности соблюдать режим тишины в Донбассе так, будто «побаивается» реакции украинских солдат, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный делал «громкое заявление» о том, что «украинский солдат может стрелять когда угодно и приказов командования ему для этого не нужно». Сейчас это заявление «как бы опровергнуто, но очень тихо, скромно и немного стесняясь», передает ТАСС.
Комментируя заявление на сайте минобороны Украины от имени Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова о готовности Киева соблюдать дополнительные меры контроля за режимом тишины, Мирошник указал, что они «почему-то громко не разъясняют, что теперь без разрешения украинского военноначальника, украинскому солдату стрелять в ответ нельзя». Таковы условия «тех самых мер, которые Киев подписал в июле 2020 года и практически все это время игнорировал», напомнил он. «Заявляют тихонько и почти обезличенно, видимо, побаиваются, что или солдаты услышат, или радикалы поймут», – сказал Мирошник.
Полпред ЛНР на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что представители республики настаивают на утверждении Верховной радой Украины дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Рада «приняла уже не один десяток решений, прямо нарушающих минские соглашения». В ЛНР считают, что «Рада не собирается выполнять ничего, что предписано Украине минскими соглашениями», причем «то же самое делают и другие органы власти Украины». Дейнего заявил, что Рада должна как минимум «отменить все противоречащие минским соглашениям нормативные акты и в любой приемлемой для себя форме поддержать согласованную контактной группой «дорожную карту», передает РИА «Новости».
Однако, по его словам, украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не видит необходимости утверждать в Верховной раде дорожную карту, «представитель Украины Андрей Костин заявил, что не понимает, зачем республики выдвигают требование по утверждению дорожной карты украинским парламентом».
Дейнего также рассказал, что представители Киева в ходе заседания контактной группы заблокировали обсуждение вопроса об упрощении процедуры пересечения пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников. ЛНР и ДНР предлагали осуществлять пропуск граждан в обе стороны, согласовав единые санитарные требования для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет на условия ЛНР и ДНР в вопросе работы КПП. По его словам, к открытию пунктов пропуска предлагалось привязять ряд неприемлемых для Украины условий, например, признания ковид-сертификатов ЛНР и ДНР с прививкой «Спутником V», которую Украина не признает. Кроме того, он заявил, что Киев «не знает никаких представителей Луганской и Донецкой областей» – только «российскую сторону как сторону в ТКГ», пишет «Страна.ua».
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года». Минобороны и главнокомандующий ВС Украины заявили, что вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня.
Глава Нафтогаза допустил остановку запуска «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» могут не ввести в эксплуатацию, если Россия не поменяет подходы к поставкам газа в Европу, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», – сказал он РБК-Украина.
По его мнению, России нужно полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, «убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие», например, демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом.
«Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями», – пояснил он.
Витренко отметил, что именно перед таким выбором на сегодняшний день поставлена Россия – «либо европейские правила, либо «Северный поток – 2» никогда не сможет заработать».
Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука и отменить санкции против СМИ
Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который находится сейчас под домашним арестом, а также отменить санкции против оппозиционных СМИ.
«Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию», – говорится в сообщении «Страна.ua», передает РИА «Новости».
В том числе есть требование снять санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая против самой «Страны» и трех оппозиционных телеканалов.
Как считают европейцы, данные меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также наладить обстановку внутри Украины. Предложения публично не озвучивали, их передали украинским властям в конфиденциальном порядке.
Напомним, Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде.
Ранее СБУ предоставила сторонам разрешение на ознакомление с материалами дела об обжаловании санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
Донбасс и Киев согласились вернуться к прекращению огня
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Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ОБСЕ подтвердили, что контактная группа договорилась вернуться к режиму прекращения огня.
«Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды», – сказал Ермак, добавив, что «все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня» от июля 2020 года.
По его словам, «это шаг к деэскалации на востоке» Украины. Он сказал, что праздники должны быть мирными, и выразил надежду, что «на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан», передает РИА «Новости».
И. о. первого замглавы делегации Киева в контактной группе Андрей Костин подтвердил, что украинская сторона полностью готова соблюдать режим прекращения огня. По его словам, «впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях».
Вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня, заявили минобороны и главнокомандующий ВС Украины.
Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», передает ТАСС.
22 июля 2020 года контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня в Донбассе, стороны тогда заключили перемирие нового типа.