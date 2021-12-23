Путин: Зеленский подпал под влияние украинских нациков

Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.

«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил президент.

Путин напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал он.

Касательно будущего Донбасса, глава государства заявил, что его должны определить люди, живущие в регионе. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.

По его словам, всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. «Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны», – указал Путин.

Отвечая на вопрос, как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца, Путин переадресовал его к политическому руководству Украины: «Как они отдают приказы стрелять в Донбассе в ежедневном режиме?»

«В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.

Он добавил, что Россия должна реагировать и, «думая об этом, что-то делать».

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