Сатановский: Турки считают русских терпилами и лохами

«Реализуя экономические проекты с Турцией, нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, это мы уже и делаем», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сфотографировался с «картой тюркского мира», в который вошли ряд регионов России.

«Эрдоган может себе позволить быть наглым. Он об этом знает. Вообще эта карта уже не первый год присутствует в турецких школьных учебниках. Дети – ученики девятых классов, насколько я помню, – учат, что тюркский мир заканчивается на берегах Северного Ледовитого океана. Это не секрет», – прокомментировал президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский снимок с Эрдоганом и картой.

«В турецких словарях для нас – жителей сначала Российской империи, потом СССР и теперь России – есть официальный термин, – «московские гяуры». Вряд ли это что-то комплементарное («гяур» в переводе с турецкого – неверный, – прим. газеты ВЗГЛЯД). Справедливости ради, у турецких интеллигентов хватает совести покраснеть, когда их об этом спрашивают», – добавил собеседник.

По его словам, Россия на подобные выходки никак не отвечает, а всего лишь «балуется и играется». «Что после «самолетного кризиса» Эрдоган сказал Путину? Наша пресса написала, что он, конечно же, выразил сожаление и извинился. Но на деле было что-то типа «проехали», – рассказал политолог.

«Сейчас мы вкладываем в Турцию безумные деньги, которые никогда к нам не вернутся. Например, в строительство атомной станции «Аккую». И нам предлагают оплатить еще две, включая АЭС «Синоп». Только на последних переговорах по ней речь шла о примерно 40 млрд долларов, – обратил внимание Сатановский. – Нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, мы уже это делаем».

«Турецкий лидер, очевидно, не выполняет свои обязательства перед Владимиром Путиным, что видно и по ситуации в Сирии. Но будут ли у этого последствия для Анкары? Думаю, нет. Президент Путин сказал – не надо обращать внимания на то, что говорит Эрдоган. Ну и не будем. За газ он ведь платит? Платит. Деньги за С-400 обещал? Обещал. Разрешил нам в будущих поколениях заработать на электричестве от «Аккую»? Да, только непонятно, когда отобьется хотя бы половина вложенной суммы. Мои внуки и правнуки этого не увидят», – считает эксперт.

«С точки зрения турок, мы терпилы, удивительные лохи и фантасмагорические жулики. Потому что все те, кто проводят эти проекты по взаимодействию с Турцией, заработают здесь и сейчас. Подрядчики получат свои деньги в процессе строительства АЭС, а не с будущей прибыли. Такова текущая реальность. И Эрдоган это понимает», – заключил он.

Накануне лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Эрдогану «карту тюркского мира». По версии Бахчели, в «тюркский мир» входят: часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана. В интернете также появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и Бахчели, держащие эту карту вместе.

На прошлой неделе турецкий президент провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года».

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