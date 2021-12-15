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15 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Хватит ли России электроэнергии на всех соседей

Зачем Казахстану российская электроэнергия Бугаев Владимир/ТАСС
Казахстан впервые за долгое время решил закупать электроэнергию у России. В этом году таких желающих стало много: экспорт отечественной электроэнергии удвоился. Покупать ее у России зачастую оказывается выгодней, чем включать собственную газовую станцию. Однако Казахстан в этом плане стоит особняком. Почему Нур-Султан обратился за помощью? Подробности...
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Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО

Натовская Украина не даст спокойно жить соседней России Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Запад заявляет о самостоятельном праве Киева решать вопрос о стремлении Украины в НАТО. Дескать, прибалты вступили в «оборонительный» альянс, и ничего для России не изменилось. Дело в том, что Украина – не Прибалтика. Появление натовских войск под Харьковом не просто повысит уязвимость Кремля для американских ракет, но и ударит по всей экономике России. Почему Москва жестко сопротивляется попыткам втянуть украинцев в Североатлантический альянс? Подробности...
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России предложили новую глобальную миссию

Политологи и философы продолжают рассуждать, как должна измениться Россия в ближайшие годы Сергей Бобылев/ТАСС
В условиях пандемии и цифровизации России нужно объединить вокруг себя цивилизации и предложить им новый миропорядок, который не могут дать ни слабеющий Запад, ни морально устаревающий Восток. Такое мнение высказали члены Сретенского клуба, собравшиеся для обсуждения вариаций будущего России и ее национальной идеи. Подробности...
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Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические REUTERS/Ints Kalnins
Цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Что ставить современным театрам, когда ставить нечего

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще любую пьесу с матом можно даже не читать. Потому что автор, использующий мат, а) безнадежно устарел, б) у него нет художественных средств в принципе. Подробности...

Международные саммиты нужны не только для селфи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной саммит «Большой семерки» привел к очередному провалу. Никаких решений, никаких ответов на кризисы, никакого конструктива – одни лишь бессмысленные разговоры и позерство. Причем позерство в то время, когда миру действительно нужно лидерство. Подробности...

Кто такие соотечественники

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Русский мир – это не только Отечество, готовое принять тех, кто собирается связать с ним свою дальнейшую судьбу, но и русская культурно-цивилизационная экспансия. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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"Омикрон" побеждает вакцины

Что Украина должна России

Олимпиада в Китае расколола Запад

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО

    Натовская Украина не даст спокойно жить соседней России
    		   15 декабря 2021, 14:20
    Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
    Текст: Анастасия Заводовская,
    Артур Приймак

    Запад заявляет о самостоятельном праве Киева решать вопрос о стремлении Украины в НАТО. Дескать, прибалты вступили в «оборонительный» альянс, и ничего для России не изменилось. Дело в том, что Украина – не Прибалтика. Появление натовских войск под Харьковом не просто повысит уязвимость Кремля для американских ракет, но и ударит по всей экономике России. Почему Москва жестко сопротивляется попыткам втянуть украинцев в Североатлантический альянс?

    Глава украинского государства Владимир Зеленский во вторник выразил удивление тем, что Москва требует от Запада гарантий невступления его республики в НАТО, сообщило РИА «Новости». А его подчиненный, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба добавил, что недавно утвержденная стратегия внешней политики подразумевает вхождение в Североатлантический альянс, и «внеблоковость» Украины остается в прошлом.

    По сути, таким образом Киев отреагировал на недавнее заявление Москвы. В российском МИДе призвали: «В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

    «Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер», – сказал во вторник телеканалу «Россия 24» посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, в таком случае на Украине будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать».

    В недавнем разговоре с американским коллегой Джо Байденом российский лидер Владимир Путин обозначил вступление Украины в НАТО как одну из «красных линий» для нашей страны. Как ранее отмечал Путин, такой шаг НАТО позволит сократить подлетное время американских ракет до Москвы до нескольких минут, и Кремлю придется реагировать на такую угрозу.

    О решениях бухарестского саммита 13-летней давности не далее как в воскресенье напомнил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC. Он вновь обнадежил Украину и Грузию, напомнив двум постсоветским странам, что путь в альянс для них открыт.

    Впрочем, как считает директор Украинского института политики Руслан Бортник, «Украина уже член НАТО, просто без формальных прав». В эфире радио «Говорит Москва» политолог отметил, что Украина уже пользуется большей поддержкой Североатлантического альянса, чем некоторые его участники – например, Норвегия или Болгария.

    Расширение НАТО на восток с перспективой размещения американских войск где-нибудь в районе Харькова представляет угрозу не только для безопасности России, но и для благополучия каждого отдельно взятого россиянина, отмечает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

    «Я часто слышу, что у условного жителя, например, Екатеринбурга есть проблемы поважнее, чем расширение НАТО. Мол, вся эта геополитика никак не влияет на людей, у которых есть свои заботы: семейные дела, проблемы на работе и так далее. Но давайте будем честными, если страна не будет защищать свои интересы на международной арене, последствия будут более чем печальными, – сказал Белик газете ВЗГЛЯД. – Мы все хорошо помним начало 90-х, когда Россия находилась под внешним управлением. Хорошо тогда было жить?»

    Если сейчас альянс сделает ставку на Украину не просто как на один из объектов внешнего управления, а как на главную ударную силу в центре Европы, то киевский режим со временем «вырастит» контрактную армию численностью до полумиллиона (сейчас в ВСУ служат около 260 тыс. человек), прогнозирует Василий Колташов, глава Центра политэкономических исследований. «Эта страна превратится в рвущегося в драку соседа, прикрытого американским ядерным щитом.

    Нам придется увеличить военные расходы. А они всегда повышаются за счет социальных статей бюджета.

    Эти деньги могли бы пойти на социальные нужды, на развитие национальной экономики, на инфраструктурные проекты, но уйдут на военную сферу», – подчеркнул Колташов. Такие вложения в оборону в ущерб «социалке», расходы, которые лягут на плечи налогоплательщиков, увы, будут обоснованны, «потому что здесь далеко не игра в солдатики», отметил собеседник.

    Прямой ущерб будет грозить южным и центрально-черноземным регионам России, граничащим с Украиной, полагает Колташов. По его мнению, если зерновая житница России будет находиться в положении военной угрозы, инвестиции в эти регионы будут весьма проблемными. «Кроме того, на юге России Украина может запустить пропаганду идеи, которую уже сейчас высказывают киевские политики – «москали захватили эту землю», что может спровоцировать межнациональную напряженность, отметил собеседник.

    Крым постоянно будет жить под угрозой – уже не только экономической блокады, но и угрозы военного характера, считает Колташов. «Не нужно думать, что наличие у России ядерного оружия помешает такому члену НАТО, как Украина, создавать конфликты и устраивать провокации на границе», – считает эксперт.

    Схожего мнения придерживается и сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Приближение к нашей границе создаст у стран НАТО иллюзию, что они способны повлиять на нас оружием, – отметил парламентарий. – Они могут спровоцировать обострение конфликта в Донбассе. А мы ведь Донбасс не бросим. Не исключаю, что у них может появиться желание вернуть Крым не мирным путем». В любом случае жители полуострова будут чувствовать себя в меньшей безопасности, учитывая агрессивные намерения Киева, полагает собеседник.

    Если киевский режим будет в большей степени, чем сейчас, чувствовать поддержку НАТО, это усилит его намерение вести гибридную, психологическую войну против России, добавил политолог Александр Асафов.

    Рядовые граждане России уже сейчас нередко становятся жертвами криминальных атак с территории Украины.

    «Это «минирование» по телефону наших торговых центров, объектов здравоохранения и образования. Работа мошеннических кол-центров. Вбрасывание фейков о коронавирусе в социальные сети и мессенджеры», – перечислил Асафов. В случае вступления Украины в НАТО психологическая война с целью деморализации противника может быть поставлена на поток. Поле боевых действий намного шире, чем кажется на первый взгляд, подчеркнул Асафов. «Это может коснуться личной безопасности каждого: от сохранности сбережений до угрозы жизни и здоровью каждого человека», – отметил политолог.

    На ваш взгляд

     
    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?




    Обсуждение:  31 комментарий
    Расширение НАТО затронет и западных инвесторов, которые хотели бы вкладываться в нашу экономику, указал Колташов. «США и Британия будут говорить: «Смотрите, Москва опять создала кризис на границе с Украиной – членом НАТО, поэтому мы вводим новые санкции для всех компаний, которые инвестируют в Россию. Не смейте строить там новые заводы и вкладываться в российские аграрные проекты, как это уже делает, к примеру, германский бизнес на Алтае и в Сибири», – отметил Колташов. «Будут новые санкции по новым абсурдным поводам, – соглашается Асафов. – Мы видим, что эти поводы выдумываются с завидной регулярностью. И мы обязаны будем реагировать».

    «Кроме того, вступление Украины в НАТО будет означать постоянную угрозу российским морским путям на Черном море. Они будут перманентно провоцировать кризисы на линии движения торговых судов», – добавил Колташов. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже сейчас инциденты с участием самолетов НАТО в районе Крыма и Черноморского побережья Кавказа создают проблемы для нашей гражданской авиации. По мнению экспертов, цель постоянного присутствия натовских кораблей в черноморской акватории – создать очаг угрозы морским коммуникациям России, в том числе танкерным перевозкам. Если на украинском побережье будут развернуты полноценные военные базы НАТО, то эта опасность станет еще более ощутимой.

    «В целом надо констатировать, что стремление привести Украину в альянс не направлено на какое-то мифическое «сдерживание» России. Его цель – дестабилизация обстановки в России, увеличение нажима на нашу экономику, – отметил Асафов. – Это если не принимать во внимание одну из самых очевидных угроз: вступление Украины в НАТО увеличит вероятность глобального ядерного конфликта».

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