Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

Территория Украины должна быть расширена вплоть до российской Кубани, а может быть, еще и далее. По крайней мере, с такими заявлениями выступают депутаты украинского парламента, создавшие соответствующее объединение. Откуда берутся столь фантастические идеи и какими методами Киев собирается работать с этническими украинцами в России?

«Будьте реалистами, требуйте невозможного» – решили полтора десятка депутатов Верховной рады Украины. И создали новое межфракционное объединение «Кубань».

«Наша задача – разработка политики по возвращению в культурное, политическое и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», – пишет в Facebook руководитель этого отряда реконкисты Алексей Гончаренко.

Тот самый, что делал селфи на фоне сгоревших и задохнувшихся в дыму защитников Дома профсоюзов в Одессе. Пишет, отметим, почему-то на русском языке. Хотя предполагается, что пишет он это украинцам Кубани, жаждущим поскорее воссоединиться с утраченной родиной.

Поясним, что тут к чему.

Фантомная неполноценность

Сегодня при слове «Украина» в мозгу сразу рисуется знакомый контур этого государства. Хотя за последнюю сотню лет границы всех его исторических форм – и невнятной Директории УНР, и полунемецкого гетманата Скоропадского, и нескольких форм Советской Украины, ставшей в итоге УССР – неоднократно менялись. Копнув еще глубже, обнаружим, что весь современный Юго-Восток, известный как Новороссия – это фактически заново отвоеванные Российской империей и освоенные земли. Собственно украинская Украина – всего несколько губерний. Даже Киев, если уж ворошить, не украинский: его выкупили у Речи Посполитой в XVII веке. Не говоря уж об одном из истоков русской цивилизации как таковой – Киевской Руси.

Сегодня все это мхом поросло. Но в XIX веке, когда в среде малороссийской интеллигенции пошло поветрие на свою инаковость и украинскость, это видно сильно свербило: Киев – русский, юг и восток – русские... Поэтому первые этнические карты украинских земель, то есть территорий, где заметную часть населения составляли малороссы, появляются уже в конце XIX века.

К тому же политика российских императоров и императриц такому расселению способствовала. Казаков, как успешно зарекомендовавшее себя сословие, двигали на юг вместе с расширением границ. Позднее крестьян с украинских земель переселяли на юг Сибири, Поволжье, на Дальний Восток (так называемый Зеленый клин). Видимо, все эти регионы в Верховной раде тоже вознамерились считать украинскими. Кстати, уже не впервой: Украинскую Дальневосточную Республику пытались создавать еще сотню лет назад.

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Из позапрошлого столетия родом и наивная уверенность в том, что всякий рожденный на Украине – украинец. И украинство это, словно генетический код, передается из поколения в поколение.

В общем, хохма о том, что окрестности какого-нибудь Воронежа – это этнические украинские земли, потому что там проживает много выходцев с Украины, звучала как дикий бред и полторы сотни лет назад. А уж сегодня и подавно.

А что, так можно было?

Попробуем, кстати, зайти от противного. Вот Госдума, вот ее депутаты. Берут и регистрируют объединение «Киев – русский город». И похваляются, что на одном Киеве никто, конечно, не остановится, на Украине полно русских этнических территорий. И ведь не соврут!

Гарантируем: вой стоял бы до небес. Руководству США и ЕС уже летели бы просьбы всемерно усилить санкции. А в какой-нибудь срочно придуманный украинский аналог фольксштурма записывали бы девятиклассников.

Что, такие заявления от некоторых российских политиков периодически звучат? Ну, разумеется, звучат. Но исключительно ради зубоскальства в передачах скандал-TV. И уж тем более никто из российских политиков не бежит создавать подобные объединения взаправду. Не только потому, что это глупость глупейшая. А и потому, что не депутатское это дело.

К примеру, в 2014 году возвращением Крыма занимался Владимир Путин как главнокомандующий и президент, а также население полуострова. Такой вот диалог без посредников.

Вначале – демонстрация готовности защитить интересы России в регионе. Затем – демонстрация солидарности крымчан с этими интересами, желание вернуться в состав России. Ну и, наконец, мартовский указ. И никаких потешных депутатских групп.

Вы бы сначала войну остановили

В один день с появлением «Кубани» ВР проголосовала еще за одно решение: создала временную комиссию по восстановлению территориальной целостности Украины. Половину работы этой ВСК можно с ходу признать безнадежной (возврат Крыма и Севастополя), а вторую (возврат территорий Донецкой и Луганской областей) – невозможной теми методами, что Украина привыкла использовать.

В ответ на явный уклон Владимира Зеленского в сторону мирного урегулирования конфликта в Донбассе, коллективное бессознательное украинской журналистики разродилось сразу серией похожих публикаций. Не станем рекламировать их авторов: публикации словно под одну копирку писались. В общем, рецепты этого самого восстановления примерно таковы: концентрационные (фильтрационные) лагеря, тотальная украинизация всего и вся, отмена пенсий и замена их «пособиями пострадавшим от российской оккупации», закрытие вузов.

В этих рецептах нет ничего нового. Самые упоротые националисты еще в 2013 году грозились отбирать детей у нелояльных Украине родителей. Вообще в истории разного рода переходы и возвраты территорий случались не так уж и редко. Как правило, по двум причинам: территории с людьми бежали либо от чего-то, либо к чему-то. Теперь самое сложное: попытаться представить, как Кубань, Дальний Восток и Воронеж побегут к Украине, где им с ходу запретят говорить по-русски и закроют вузы.

Нет, депутаты из ВСК выдавать на-гора такую дичь, конечно же, не будут. Будут чуть менее дикую. Взять, к примеру, недавний скандал с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, посетившим концерт неонацистских рок-групп. Сам он уже, конечно, отбрехался, мол, шел к «ветеранам», а не на концерт. Однако выяснилось, что еще в 2016 году на Украине было создано радио «Тризуб», вещающее в основном для неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Эдакий «Голос Америки» по-украински. Так вот: группа «Сокира Перуна», поющая о «священной расовой войне», отрицающая Холокост, регулярно звучит в эфире этой радиостанции.

То есть понимаете посыл, да? Дончане, бросайте дурить, возвращайтесь на Украину – у нас тут без вас священная расовая война не получается.

В общем, можем даже подсказать депутату Гончаренко и его коллегам первый ход по «...возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев»: начать вещание радио «Тризуб» и на Кубань. То-то уж там удивятся перспективам.

А если серьезно, то прошлая власть натворила на Украине немало бед. Дело не только в неконтролируемых территориях, это на поверхности. Для многих вполне лояльных граждан Украина умерла вместе с первыми авиаударами по городам, вместе с погибшими в Одессе. С тех пор они – во внутренней эмиграции. Чтобы вернуть эти территории и этих людей, потребуются годы. И вряд ли кому-то из ныне живущих суждено увидеть этот успех.

Ведь вместо того, чтобы пытаться остановить гражданскую войну, депутаты бредят Кубанью и югом Сибири. Которым даром не нужны такие бесноватые родственнички.

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