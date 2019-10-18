Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

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18 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

Украинский депутат Алексей Гончаренко мечтает завоевать русскую Кубань – и не только онФото: facebook.com/alexeygoncharenko
Территория Украины должна быть расширена вплоть до российской Кубани, а может быть, еще и далее. По крайней мере, с такими заявлениями выступают депутаты украинского парламента, создавшие соответствующее объединение. Откуда берутся столь фантастические идеи и какими методами Киев собирается работать с этническими украинцами в России? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Поездки за границу становятся опасными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...

Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

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Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм, и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее – совсем наоборот. Симпатизируя каталонскому сепаратизму, можно встать на очень опасный путь. Подробности...
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              Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

              Украинский депутат Алексей Гончаренко мечтает завоевать русскую Кубань – и не только он   18 октября 2019, 11:54
              Фото: facebook.com/alexeygoncharenko
              Текст: Николай Стороженко

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              Территория Украины должна быть расширена вплоть до российской Кубани, а может быть, еще и далее. По крайней мере, с такими заявлениями выступают депутаты украинского парламента, создавшие соответствующее объединение. Откуда берутся столь фантастические идеи и какими методами Киев собирается работать с этническими украинцами в России?

              «Будьте реалистами, требуйте невозможного» – решили полтора десятка депутатов Верховной рады Украины. И создали новое межфракционное объединение «Кубань».

              «Наша задача – разработка политики по возвращению в культурное, политическое и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», – пишет в Facebook руководитель этого отряда реконкисты Алексей Гончаренко.

              Тот самый, что делал селфи на фоне сгоревших и задохнувшихся в дыму защитников Дома профсоюзов в Одессе. Пишет, отметим, почему-то на русском языке. Хотя предполагается, что пишет он это украинцам Кубани, жаждущим поскорее воссоединиться с утраченной родиной. 

              Поясним, что тут к чему.

              Фантомная неполноценность

              Сегодня при слове «Украина» в мозгу сразу рисуется знакомый контур этого государства. Хотя за последнюю сотню лет границы всех его исторических форм – и невнятной Директории УНР, и полунемецкого гетманата Скоропадского, и нескольких форм Советской Украины, ставшей в итоге УССР – неоднократно менялись. Копнув еще глубже, обнаружим, что весь современный Юго-Восток, известный как Новороссия – это фактически заново отвоеванные Российской империей и освоенные земли. Собственно украинская Украина – всего несколько губерний. Даже Киев, если уж ворошить, не украинский: его выкупили у Речи Посполитой в XVII веке. Не говоря уж об одном из истоков русской цивилизации как таковой – Киевской Руси.

              Сегодня все это мхом поросло. Но в XIX веке, когда в среде малороссийской интеллигенции пошло поветрие на свою инаковость и украинскость, это видно сильно свербило: Киев – русский, юг и восток – русские... Поэтому первые этнические карты украинских земель, то есть территорий, где заметную часть населения составляли малороссы, появляются уже в конце XIX века. 

              К тому же политика российских императоров и императриц такому расселению способствовала. Казаков, как успешно зарекомендовавшее себя сословие, двигали на юг вместе с расширением границ. Позднее крестьян с украинских земель переселяли на юг Сибири, Поволжье, на Дальний Восток (так называемый Зеленый клин). Видимо, все эти регионы в Верховной раде тоже вознамерились считать украинскими. Кстати, уже не впервой: Украинскую Дальневосточную Республику пытались создавать еще сотню лет назад. 

              Из позапрошлого столетия родом и наивная уверенность в том, что всякий рожденный на Украине – украинец. И украинство это, словно генетический код, передается из поколения в поколение. 

              В общем, хохма о том, что окрестности какого-нибудь Воронежа – это этнические украинские земли, потому что там проживает много выходцев с Украины, звучала как дикий бред и полторы сотни лет назад. А уж сегодня и подавно.

              А что, так можно было?

              Попробуем, кстати, зайти от противного. Вот Госдума, вот ее депутаты. Берут и регистрируют объединение «Киев – русский город». И похваляются, что на одном Киеве никто, конечно, не остановится, на Украине полно русских этнических территорий. И ведь не соврут!

              Гарантируем: вой стоял бы до небес. Руководству США и ЕС уже летели бы просьбы всемерно усилить санкции. А в какой-нибудь срочно придуманный украинский аналог фольксштурма записывали бы девятиклассников.

              Что, такие заявления от некоторых российских политиков периодически звучат? Ну, разумеется, звучат. Но исключительно ради зубоскальства в передачах скандал-TV. И уж тем более никто из российских политиков не бежит создавать подобные объединения взаправду. Не только потому, что это глупость глупейшая. А и потому, что не депутатское это дело.

              К примеру, в 2014 году возвращением Крыма занимался Владимир Путин как главнокомандующий и президент, а также население полуострова. Такой вот диалог без посредников.

              Вначале – демонстрация готовности защитить интересы России в регионе. Затем – демонстрация солидарности крымчан с этими интересами, желание вернуться в состав России. Ну и, наконец, мартовский указ. И никаких потешных депутатских групп.

              Вы бы сначала войну остановили

              В один день с появлением «Кубани» ВР проголосовала еще за одно решение: создала временную комиссию по восстановлению территориальной целостности Украины. Половину работы этой ВСК можно с ходу признать безнадежной (возврат Крыма и Севастополя), а вторую (возврат территорий Донецкой и Луганской областей) – невозможной теми методами, что Украина привыкла использовать. 

              В ответ на явный уклон Владимира Зеленского в сторону мирного урегулирования конфликта в Донбассе, коллективное бессознательное украинской журналистики разродилось сразу серией похожих публикаций. Не станем рекламировать их авторов: публикации словно под одну копирку писались. В общем, рецепты этого самого восстановления примерно таковы: концентрационные (фильтрационные) лагеря, тотальная украинизация всего и вся, отмена пенсий и замена их «пособиями пострадавшим от российской оккупации», закрытие вузов.

              В этих рецептах нет ничего нового. Самые упоротые националисты еще в 2013 году грозились отбирать детей у нелояльных Украине родителей. Вообще в истории разного рода переходы и возвраты территорий случались не так уж и редко. Как правило, по двум причинам: территории с людьми бежали либо от чего-то, либо к чему-то. Теперь самое сложное: попытаться представить, как Кубань, Дальний Восток и Воронеж побегут к Украине, где им с ходу запретят говорить по-русски и закроют вузы.

              Нет, депутаты из ВСК выдавать на-гора такую дичь, конечно же, не будут. Будут чуть менее дикую. Взять, к примеру, недавний скандал с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, посетившим концерт неонацистских рок-групп. Сам он уже, конечно, отбрехался, мол, шел к «ветеранам», а не на концерт. Однако выяснилось, что еще в 2016 году на Украине было создано радио «Тризуб», вещающее в основном для неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Эдакий «Голос Америки» по-украински. Так вот: группа «Сокира Перуна», поющая о «священной расовой войне», отрицающая Холокост, регулярно звучит в эфире этой радиостанции. 

              То есть понимаете посыл, да? Дончане, бросайте дурить, возвращайтесь на Украину – у нас тут без вас священная расовая война не получается.

              В общем, можем даже подсказать депутату Гончаренко и его коллегам первый ход по «...возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев»: начать вещание радио «Тризуб» и на Кубань. То-то уж там удивятся перспективам. 

              А если серьезно, то прошлая власть натворила на Украине немало бед. Дело не только в неконтролируемых территориях, это на поверхности. Для многих вполне лояльных граждан Украина умерла вместе с первыми авиаударами по городам, вместе с погибшими в Одессе. С тех пор они – во внутренней эмиграции. Чтобы вернуть эти территории и этих людей, потребуются годы. И вряд ли кому-то из ныне живущих суждено увидеть этот успех.

              Ведь вместо того, чтобы пытаться остановить гражданскую войну, депутаты бредят Кубанью и югом Сибири. Которым даром не нужны такие бесноватые родственнички. 

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