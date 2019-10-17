Косачев отреагировал на создание в Раде объединения «Кубань»

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал лицемерием создание в Верховной раде Украины межфракционного объединения «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».

«Я усматриваю в этой инициативе желание создать некую зеркальную ситуацию. Россия заботится о своих соотечественниках за рубежом. Украина тоже делает попытки. Но в качестве второго этапа будет эксплуатироваться тема того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Но это лицемерие и попытка политизировать данный вопрос», – передает его слова RT.

Косачев заметил, что у России большой опыт сохранения культурных традиций, особенностей, а также гуманитарных прав этнических групп. В связи с этим он предложил Украине взять с России пример для подражания, благодаря чему многие проблемы были бы решены «гораздо проще».

«Жесткая националистическая политика Киева порождает все те проблемы, с которыми Украина сталкивается в своём развитии. Россия всегда была местом комфортного проживания для любых национальностей, включая украинскую», – заключил Косачев.

Ранее стало известно, что в Раде создали межфракционное объединение «Кубань». Оно должно заняться разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». О создании объединения сообщил депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В январе 2019 года депутат Верховной рады Украины, основатель запрещенного в России нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что Кавказ и Кубань являются «украинской территорией», которую «нужно возвращать силой».