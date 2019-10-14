Украинского премьера заставили плясать под нацистскую музыку

Только что назначенный на Украине премьер-министр Алексей Гончарук должен подать в отставку – по крайней мере, так считает парламентская оппозиция страны. Все дело в выступлении премьера на концерте музыкантов, которые восхваляют деятелей нацистской Германии и «священную расовую войну». Как и почему на этом мероприятии оказался высокопоставленный украинский чиновник?

14 октября на Украине был не только праздник Покрова Пресвятой Богородицы, но и т. н. день защитника Украины. Это новый государственный праздник, учрежденный в 2015 году. С одной стороны, чтобы заменить им советский (и российский) праздник 23 февраля. С другой же, это своеобразный ветеранский день: культ «ветеранов» войны в Донбассе начали создавать еще во времена Петра Порошенко. Команде Зеленского не остается ничего другого, кроме как заниматься тем же самым.

«Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной». Это слова Алексея Гончарука, премьер-министра Украины, выступившего вчера вечером перед «ветеранами».

Однако перед «ветеранами», собравшимися в одном из киевских «Докер-пабов», выступал не только глава правительства Украины, но и рок-группы, относящиеся к т. н. правой сцене.

Дело в том, что 14 октября выбрали в качестве дня «ветеранов» неслучайно. Еще до евромайдана и начала конфликта в Донбассе правые продвигали 14 октября в качестве патриотической замены 23 февраля, поскольку 14 октября отмечается годовщина создания УПА*. Еще с середины 2000-х националисты устраивают в этот день марши (в последние годы – факельные).

А для правой сцены 14 октября – традиционное время концертов. К слову, «Сокира Перуна» и «Кому вниз», игравшие вчера для «ветеранов» и сочувствующих, уже становились в мае прошлого года фигурантами громкого скандала. На их очередной сборный концерт слушатели пронесли нацистские флаги.

Ну а теперь на очередной концерт нацистских групп принесло целого премьер-министра Украины. Событие весьма знаковое. И не только потому, что Гончарук – один из ближайших соратников президента Зеленского, без которого никогда бы не занял столь важный государственный пост.

Драка за «ветеранский» ресурс

Напомним, что празднование Дня независимости в этом году заставило команду Зеленского попотеть. Зеленский, видимо решив дистанцироваться от стилистики своего предшественника, заранее заявил, что намерен отказаться от парада. А сэкономленные таким образом средства пообещал пустить на выплату премий военным.

В ответ в «ветеранской» среде заявили, что они поступят наоборот: проведут парад, но без Зеленского. Хотя, конечно же, организовала этот альтернативный парад не безликая «ветеранская» среда: «Берите в свои руки боевые знамена, поднимайте флаги, с которыми мы защищали Украину, под лозунгом «Слава Украине!» и под гимн «Зродились ми великоi години». Я буду там вместе с вами!» – написал в своем «Фейсбуке» тогда еще спикер ВР и соратник Порошенко Андрей Парубий.

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В результате президент Украины вынужден были пойти на попятную: «Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии также примут участие, в частности, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры», – говорил глава офиса президента Андрей Богдан.

Т. е. итогом попытки отмены парада стало его удвоение. Со стороны Зеленского провели свое шествие военные и ветераны (парад-лайт, как это назвали в прессе). А соратники Порошенко провели собственное мероприятие.

Гончарук уделал Порошенко

Присутствие премьер-министра на концерте откровенно нацистских музыкальных коллективов показывает, что у Зеленского умеют учиться на ошибках и поняли важность заигрывания с «ветеранами». Зеленский получил почти 3/4 голосов избирателей на выборах, а его партия – почти половину.

Однако симпатии националистов ему добиться не удалось. А последние события вокруг развода войск на Донбассе по формуле Штайнмайера показали, что качать протест против Зеленского будут именно через «ветеранскую» среду: большинство ее представителей расценивает развод войск как сдачу территорий, предательство и капитуляцию.

Добиться симпатии националистов у команды Зеленского, конечно же, не получится, и вряд ли кто-то строит такие планы. Но им было бы достаточно даже нейтрального отношения основной массы «ветеранов». А для этого как раз и нужны такие вот ритуальные «Спасибо вам, я работаю на вас» и т. п.

Стоит отметить, что так далеко в таких заигрываниях не заходил даже Порошенко. «Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма... Украина не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам». Это сообщение появилось в «Твиттере» Порошенко в мае прошлого года. Так экс-президент тогда отреагировал на целый ряд нападений националистов на представителей ромской общины, а также на инцидент с нацистскими флагами на концерте групп правой сцены.

Т. е. даже у Порошенко старались не выступать с одной сцены с людьми, распевающими:

Рядом с нами, всегда рядом с нами

Рудольф Гесс – помощь и сила в боях.

Время RaHoWa придет время RaHoWa

И мы закончим твое дело в бою

(куплет из песни группы «Сокира Перуна»; RaHoWa – сокращение от Racial Holy war).

Вряд ли из-за большой щепетильности, просто Порошенко с его культом войны этого и не требовалось. Зато соратники Зеленского вынуждены идти и на такие унижения, чтобы выстроить собственную коммуникацию с «ветеранами».

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