Украинские чиновники издеваются над Зеленским

Получив невиданную на Украине власть, новый президент страны Владимир Зеленский не добился уважения собственных подчиненных. По крайней мере, такой вывод можно сделать из анекдотической ситуации вокруг так называемой формулы Штайнмайера. Кто и почему в Киеве отказывается исполнять указания главы украинского государства?

«Формула Штайнмайера» определённо превратилась для Украины в неразрешимое «уравнение Штайнмайера». Кратко напомним чехарду последних дней.

Вначале глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова на реализацию «формулы Штайнмайера», сославшись на то, что на это согласился ещё Порошенко. «Формулу Штайнмайера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», – заявил он 13 сентября.

Уже на следующий день он принялся объяснять, что его не так поняли и никакого Штайнмайера не будет. Причём для пущего эффекта он обозвал её «выборами на условиях боевиков», добавив, что никакие изменения в конституцию Украины, касающиеся особого статуса Донбасса, вноситься не будут (формула как раз это и предусматривает).

16 сентября его слова фактически подтвердил Владимир Зеленский, заявив, что хотел бы обсуждать разведение войск и обмен пленными. Формула предусматривает разведение войск, но только как итоговый этап – после выборов и закрепления особого статуса в конституции.

Однако уже 18 сентября Пристайко вновь заявил, что согласился на треклятую формулу... ещё 2 сентября. Возможно это совпадение, но накануне он беседовал с госсекретарём США Майклом Помпео.

Поэтому украинская делегация трёхсторонней контактной группы получила из Киева чёткие указания: согласиться на формулу, сделав тем самым её частью Минских соглашений. Однако подписать документ украинская сторона отказалась. Как сообщается, указание президента Украины проигнорировал лично его помощник Андрей Ермак.

Честно говоря, в подписание и не верилось-то особо – это ведь Украина. Интересно другое. Похоже, что Зеленский не пользуется авторитетом даже у собственных подчинённых – если они так его подставляют. И не просто публично, а на международной арене.

Унижения от бывших

Этот случай, конечно, уже не первый. К примеру, в конце июня Зеленский вынужден был устроить публичный разнос тогдашнему главе МИД Павлу Климкину за то, что тот не согласовывал с ним свои шаги и действия: «Я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я имею в виду ноту, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков. И ответную ноту, которую прислал МИД», – распекал он тогда Климкина. Кстати, вполне возможно, что та скорость, с которой при Зеленском решился вопрос обмена задержанными между Украиной и РФ был со стороны нового президента стремлением доказать свою субъектность. Мол, я тут президент, я главный!

Не слишком помогло, зарвавшегося чиновника пришлось увольнять: «У меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии», – продолжил он праздник непослушания.

Хотя

первым из чиновников публично «попускать» Зеленского стал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян:

«...покажи нам наконец свою программу с проектами, инновативный ты наш. Иначе это факинг бла-бла-бла» – это ещё в мае, спустя несколько дней после инаугурации. К радости СМИ, он продолжал заниматься этим всё лето.

Конечно, формально Климкин и Омелян Зеленскому в тот момент ничего не были должны. Они – чиновники из прошлого правительства, на работу их звали Гройсман и Порошенко, им они и лояльны. А последствия – ну не в тюрьму же того же Омеляна сажать за «факинг бла-бла-бла»?

От своих всегда больнее

Если прежде Зеленскому приходилось терпеть унижения от команды Порошенко, то теперь его подставляет уже собственная. Несколько дней назад журналисты поймали сразу трёх депутатов фракции «Слуга народа» на кнопкодавстве – неперсональном голосовании. Это старая беда Верховной рады: в критических случаях часто оказывается, что не хватает нескольких голосов. И депутаты давят кнопки за коллег. Но президентская партия перед выборами подписала «Меморандум об ответственности народного депутата», в котором чётко значится: новая власть этим не занимается, а пойманные сложат депутатские полномочия.

Депутат Елена Копанчук уходить обратно в никуда не захотела наотрез. Реакция Зеленского пока неизвестна, это случилось вот только вчера. По слухам, когда президенту впервые доложили об этом инциденте, он громко и нецензурно ругался.

Подставить Зеленского умудрился даже глава его офиса (новое название администрации президента) Андрей Богдан. Журналисты раскопали, что в День независимости он находился в Сен-Тропе на свадьбе у друзей. Грянул скандал, и Зеленскому фактически пришлось извиняться за подчинённого: «Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ».

Это, конечно, не сознательное игнорирование распоряжений, как в случае с Контактной группой. Но официальные праздники на Украине уже давно стали рабочими днями для высших чиновников. Депутаты ещё могут устроить себе каникулы, а ближайшее окружение президента – уже нет. К тому же этим он подставил Зеленского перед условно патриотической частью украинского общества – тех, кто голосовал за Порошенко. У них перед новым президентом и без того лояльность на нуле. А такие истории только подогревают растущее недовольство.

Непослушные депутаты

Начинаются у Зеленского и более глобальные проблемы с фракцией. Во-первых, это довольно разношёрстная публика. Во-вторых, её руководитель изначально дал понять депутатам, что намерен добиться управляемости в том понимании, в котором требует сам Зеленский. А на это не согласны уже сами депутаты.

Так, 11 сентября депутат Александр Дубинский обвинил руководство фракции в попытке втихую протащить через голосование норму об императивном мандате: вышедший или исключённый из фракции депутат автоматически теряет мандат и заменяется очередным, из списка. Причём за один день эту норму выловили сразу в двух законопроектах.

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Перед началом работы нового парламента Зеленский и глава фракции Давид Арахамия устроили депутатам от «Слуги народа» что-то вроде недельного интенсива: курс молодого депутата в сочетании с требованиями «не высовываться» и делать что велено. Тогда это вызвало глухой ропот, который теперь оформляется в неповиновение.

«Буду очень краток. Третья за два дня попытка ... (нецензурный аналог слова «обмануть» – Прим. ВЗГЛЯД) мажоритарщиков собственной фракции. Мы не будем голосовать за этот закон. Мы не будем голосовать за повестку дня с ним. Нет лучшего способа развалить фракцию, чем вот это всё. Не пробуйте», – описал ситуацию ещё один депутат президентской фракции Максим Бужанский. Ранее он же в своём Facebook дал понять, что не будет голосовать за кандидатуру Уляны Супрун при формировании правительства – даже если вся фракция проголосует «за»: «...ни при каких обстоятельствах. Проголосую против. Это тот случай, когда воздержаться пошло». Зеленский её кандидатуру и сам бы не подал, если уж на то пошло. Но тут же важнее позиция.

А ведь фракция – главный ресурс Зеленского. Напомним, что Украина парламентская республика, где президент не то чтобы полный ноль, а скорее, ноль возле единички. И хорошо, когда единичка есть, иначе и остальное начинает рушиться. Расставить силовиков, администрацию в областях, назначить судей – всё это проходит через парламент.

Порошенко также косвенно виноват. Что-что, а вертикаль он выстроить сумел. Сумел даже выжить из страны великого и ужасного Игоря Коломойского, отобрав у него банк. И тут на смену Порошенко приходит... ну мальчик, если сравнивать. Который требует, чтобы его слушались не просто так же, а даже ещё строже. Причём пришёл он со стороны, а послушания нередко требует от людей, что на украинской политике зубы сточили. Поэтому многие, как, к примеру, начальник аэропорта в Николаеве, начинают хамить ему с ходу. А он, в свою очередь, старается окружить себя людьми из ниоткуда – такими же, как он сам.

Ситуация на самом деле классическая: новичок в классе. Как себя поставит, так и дальше пойдёт. И Зеленский сейчас активно пытается найти, за счёт чего можно себя поставить. Прогресс там, где Порошенко топтался годами – хороший вариант. И если выяснится, что делегация Украины в Контактной группе действительно подставила Зеленского, могут полететь головы.

В конце концов громко кого-то уволить тоже бывает полезно.

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