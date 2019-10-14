Премьера Украины заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, одним из участников которого стала украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна», сообщило издание «Страна.uа» со ссылкой на одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася.

В качестве подтверждения Карась опубликовал фото Гончарука, стоящего на сцене на фоне коловрата, используемого в качестве символики рядом неонацистских группировок, передает РИА «Новости».

При этом издание отмечает, что весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах «Сокиры Перуна» свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.

По утверждению Карася, мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.

Рок-группа «Сокира Перуна» была основана в 1998 году. Ее песни известны неонацисткой тематикой, бывший ударник коллектива Дмитрий Волков был осужден за погром синагоги.

Газета ВЗГЛЯД писала про «националистический хаос» на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД