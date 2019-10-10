Бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик

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10 октября, четверг  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
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США поверили в сланцевую революцию на Украине

Украина готовится повторить успех США и стать экспортером газа Фото: Gleb Garanich/Reuters
Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что Украина в будущем сможет экспортировать газ, добытый на ее территории. Эксперты считают – Киев в очередной раз пытается убедить американцев, что в недрах страны спрятаны несметные запасы сланцевого газа. Однако неудачи в Польше должны стать отрезвляющим фактором для инвесторов. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик

Националисты диктуют свою повестку «нормандской четверке» Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
На украинских позициях в Донбассе начался хаос: военнослужащие стреляют друг в друга. Причиной стал отказ националистов в морской пехоте ВСУ выполнять «предательский» приказ командования об отводе войск от линии соприкосновения. В это же время Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Донбасса военным путем. Сможет ли президент Украины обуздать бунтующие нацбаты? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Глобализм гораздо сильнее угрожает России

Сергей Мардан, публицист
У «них» есть якорь в виде христианской этики, у нас только бешеное потребительство без тормозов в духе 90-х. У «них» – церковь по воскресеньям для всей семьи (пусть даже формально), а у нас только семейный поход в торговый центр. Подробности...
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От западного рая не осталось ничего

Дмитрий Ольшанский, публицист
Драматическая история, случившаяся на нашем веку, – это разочарование России в современном западном мире. Вовсе не политическое, а внутреннее, психологическое прощание с Западом как источником правды. Подробности...
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Зеленский должен подавить бунт националистов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Он должен показать Западу, Востоку и украинскому электорату, что он настоящий президент – самостоятельный и эффективный. Или окончательно похоронить и свою страну, и свою карьеру. Подробности...
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
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          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

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              Бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик

              Националисты диктуют свою повестку «нормандской четверке»    10 октября 2019, 14:50
              Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              На украинских позициях в Донбассе начался хаос: военнослужащие стреляют друг в друга. Причиной стал отказ националистов в морской пехоте ВСУ выполнять «предательский» приказ командования об отводе войск от линии соприкосновения. В это же время Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Донбасса военным путем. Сможет ли президент Украины обуздать бунтующие нацбаты?

              В четверг представители ДНР сообщили о том, что по ту сторону линии соприкосновения между украинскими силовиками произошла перестрелка. Утверждается, что причиной стал отказ радикальных националистов, которые служат в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ, выполнить приказ своего командования об отводе сил.

              «Сегодня украинское командование предприняло очередную попытку выполнить свою часть договоренностей и отвести подчиненные подразделения на участке разведения сил и средств «Богдановка – Петровское», – пояснил «Интерфаксу» источник в народной милиции ДНР. По его словам, взбунтовавшиеся морпехи обвинили командиров в «сдаче украинской земли противнику» и «предательстве интересов страны». Отказавшихся покидать позиции силовиков пришлось подавлять силами 3-го отдельного полка спецназа ВСУ, причем в перестрелке стороны использовали стрелковое оружие и противотанковые ракеты. «О жертвах не сообщается», – скупо констатируется в сообщении управления народной милиции ДНР.

              Бунт морпехов-националистов – если он действительно имел место, как сообщают в Донецке – стал серьезным сигналом для Владимира Зеленского, который в четверг заявил, что возможность возвращения не только Крыма, но и Донбасса военным путем исключена. «Это все не решается военным положением. Я не готов терять людей, – заявил Зеленский. – Если мы говорим о людях и о территориях, то первый приоритет – люди, второй приоритет – территории. Я хочу попробовать, благодаря Минску и «нормандскому формату», найти шаги».

              Если против «нормандского формата» и Минских соглашений уже голосуют с помощью оружия, то это куда более грозное предупреждение, чем случившаяся накануне выходка ультраправых. Напомним, что тогда группа радикалов под руководством бывшего командира полка «Азов» Андрея Билецкого без особых препятствий прошла через полицейский блокпост в населенный пункт Золотое (который частично контролируют ВСУ, а частично – народная милиция ЛНР). И накануне, и в четверг итог выступлений радикалов был один – отвод войск был сорван, что констатировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

              Если Билецкий по-прежнему оказывает влияние на бывших однополчан, которые сейчас служат в структуре МВД Украины, то в четверг взбунтовались уже армейские части. К слову, украинская пресса утверждает: нынешний командир 35-й бригады морпехов Николай Палас «славен» тем, что в 2014 году, будучи командиром роты десантников в Крыму, ответил российским «вежливым людям»: «Если наше дальнейшее сопротивление будет невозможным, то мы взорвем технику, себя и вас». Подобные настроения бытуют не только среди радикалов, служащих на линии соприкосновения, но и среди украинских силовиков в целом, считают эксперты.

              «Для Украины здесь главный момент в том, что за последние три года в конфликте в Донбассе и в частности на участке линии фронта с ДНР и ЛНР, где должно пройти разведение, погибло много военнослужащих ВСУ, – заявил газете ВЗГЛЯД директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин. – То есть эта территория в районе Петровского и Золотого, так называемая серая зона, оплачена кровью солдат и деньгами налогоплательщиков. Теперь Зеленский, начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак и еще ряд людей из руководства страны и украинской армии говорят, что они отдают эту территорию. Естественно, это вызвало колоссальное сопротивление у других политических сил. Особенно у националистического крыла». 

              Возникает вопрос: как Зеленскому – если он действительно не видит военного пути разрешения донбасского вопроса – обуздать хаос и решить проблему националистов? С точки зрения Олега Соскина, возможностей силового подавления такого рода выступлений у Зеленского нет. «Кто будет подавлять? Полиция? Нацгвардия? Глава МВД Арсен Аваков никогда на это не пойдет, он не самоубийца». Собеседник прогнозирует, что президент и его окружение могут лишь проиграть, если задействуют силовой сценарий:

              «Если Зеленский попытается армию применить, прикажет Хомчаку, который заканчивал кремлевское общевойсковое училище, начнется бунт. Будет раскол в вооруженных силах и восстание офицеров нижнего звена против руководства».

              Другой киевский эксперт, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, напротив, полагает, что бонусы Зеленскому принесет лишь силовое подавление «нацбатов». «В данной ситуации Зеленскому необходимо показать, что монополия на силовые действия существует только у государства, ни в коем случае ни у каких-то самозванцев. Иначе он продемонстрирует слабость. Свою и государства», – подчеркнул Бондаренко.

              Впрочем, эксперты не исключают и вариант торга Зеленского с националистами – отставниками вроде Билецкого и радикалами в силовых структурах. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, если у олигарха Игоря Коломойского или главы МВД Арсена Авакова есть рычаги влияния на националистов, то Зеленский может воспользоваться ими. «В прессе есть утечки с совещания у президента Зеленского о том, что «формула Штайнмайера» безальтернативна.

              Представители офиса Зеленского могут встретиться с этими ребятами-националистами и объяснить, что эта формула вообще ничего не решает, что это первый маленький шаг для того, чтобы встретиться с Путиным и попытаться – вместе с Меркель и Макроном – в чем-то убедить его выполнить украинские условия. А вы, мол, не волнуйтесь, мы сейчас отойдем, а потом вернемся, если у нас не получится», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

              В итоге президент может заручиться лояльностью националистических кругов, считают эксперты. Что касается интересов националистов в возможном торге, то вряд ли это будут какие-то посты и преференции в рамках действующей власти. Более того, «цель националистов вроде Билецкого – свержение существующей власти.

              Те, кто за ними стоит (а за ними стоят партии типа «Европейской солидарности» Петра Порошенко), ориентированы именно на свержение.

              Им нужно развернуть как можно большую волну против «инородцев». И Зеленский точно вписывается в эту категорию вместе с Хомчаком», – полагает Олег Соскин. Главной задачей лидера «Нацкорпуса» является показать, что ни Запад, ни Зеленский ему не указ, отметил в свою очередь Константин Бондаренко. Есть версия, что усиление националистов означает усиление Арсена Авакова, но, как подчеркнул Константин Бондаренко, отношения Авакова с Билецким давно разладились.

              В любом случае, считает Олег Соскин, какие-либо переговоры с националистами «Зеленскому ничего не дадут, он очень слабый переговорщик». Учитывая сложность реализации силового сценария, приходится констатировать, что «президент сейчас потерял стратегическую инициативу и находится в проигрыше», считает собеседник. «Так что сложившаяся ситуация, на мой взгляд, тупиковая», – полагает Соскин.

              Впрочем, отметил собеседник, также можно допустить предположение, что «националистический хаос – часть игры самого Зеленского: продемонстрировать, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» вызывает бурное противодействие, и склонить партнеров по «четверке» к изменению условий в пользу Киева. «Но ведь на Путина это не повлияет, – отмечает Соскин. – А в этой модели главный именно он. Ангела Меркель – уходящая тень, у Эммануэля Макрона своих проблем по горло. Что-то дать Зеленскому может только Путин. Но он что-то даст только если игра будет по правилам России, а это будет геополитическим поражением для Украины. Так что, повторюсь, мы опять приходим к тому, что ситуация тупиковая».

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