Бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик

На украинских позициях в Донбассе начался хаос: военнослужащие стреляют друг в друга. Причиной стал отказ националистов в морской пехоте ВСУ выполнять «предательский» приказ командования об отводе войск от линии соприкосновения. В это же время Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Донбасса военным путем. Сможет ли президент Украины обуздать бунтующие нацбаты?

В четверг представители ДНР сообщили о том, что по ту сторону линии соприкосновения между украинскими силовиками произошла перестрелка. Утверждается, что причиной стал отказ радикальных националистов, которые служат в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ, выполнить приказ своего командования об отводе сил.

«Сегодня украинское командование предприняло очередную попытку выполнить свою часть договоренностей и отвести подчиненные подразделения на участке разведения сил и средств «Богдановка – Петровское», – пояснил «Интерфаксу» источник в народной милиции ДНР. По его словам, взбунтовавшиеся морпехи обвинили командиров в «сдаче украинской земли противнику» и «предательстве интересов страны». Отказавшихся покидать позиции силовиков пришлось подавлять силами 3-го отдельного полка спецназа ВСУ, причем в перестрелке стороны использовали стрелковое оружие и противотанковые ракеты. «О жертвах не сообщается», – скупо констатируется в сообщении управления народной милиции ДНР.

Бунт морпехов-националистов – если он действительно имел место, как сообщают в Донецке – стал серьезным сигналом для Владимира Зеленского, который в четверг заявил, что возможность возвращения не только Крыма, но и Донбасса военным путем исключена. «Это все не решается военным положением. Я не готов терять людей, – заявил Зеленский. – Если мы говорим о людях и о территориях, то первый приоритет – люди, второй приоритет – территории. Я хочу попробовать, благодаря Минску и «нормандскому формату», найти шаги».

Если против «нормандского формата» и Минских соглашений уже голосуют с помощью оружия, то это куда более грозное предупреждение, чем случившаяся накануне выходка ультраправых. Напомним, что тогда группа радикалов под руководством бывшего командира полка «Азов» Андрея Билецкого без особых препятствий прошла через полицейский блокпост в населенный пункт Золотое (который частично контролируют ВСУ, а частично – народная милиция ЛНР). И накануне, и в четверг итог выступлений радикалов был один – отвод войск был сорван, что констатировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Если Билецкий по-прежнему оказывает влияние на бывших однополчан, которые сейчас служат в структуре МВД Украины, то в четверг взбунтовались уже армейские части. К слову, украинская пресса утверждает: нынешний командир 35-й бригады морпехов Николай Палас «славен» тем, что в 2014 году, будучи командиром роты десантников в Крыму, ответил российским «вежливым людям»: «Если наше дальнейшее сопротивление будет невозможным, то мы взорвем технику, себя и вас». Подобные настроения бытуют не только среди радикалов, служащих на линии соприкосновения, но и среди украинских силовиков в целом, считают эксперты.

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«Для Украины здесь главный момент в том, что за последние три года в конфликте в Донбассе и в частности на участке линии фронта с ДНР и ЛНР, где должно пройти разведение, погибло много военнослужащих ВСУ, – заявил газете ВЗГЛЯД директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин. – То есть эта территория в районе Петровского и Золотого, так называемая серая зона, оплачена кровью солдат и деньгами налогоплательщиков. Теперь Зеленский, начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак и еще ряд людей из руководства страны и украинской армии говорят, что они отдают эту территорию. Естественно, это вызвало колоссальное сопротивление у других политических сил. Особенно у националистического крыла».

Возникает вопрос: как Зеленскому – если он действительно не видит военного пути разрешения донбасского вопроса – обуздать хаос и решить проблему националистов? С точки зрения Олега Соскина, возможностей силового подавления такого рода выступлений у Зеленского нет. «Кто будет подавлять? Полиция? Нацгвардия? Глава МВД Арсен Аваков никогда на это не пойдет, он не самоубийца». Собеседник прогнозирует, что президент и его окружение могут лишь проиграть, если задействуют силовой сценарий:

«Если Зеленский попытается армию применить, прикажет Хомчаку, который заканчивал кремлевское общевойсковое училище, начнется бунт. Будет раскол в вооруженных силах и восстание офицеров нижнего звена против руководства».

Другой киевский эксперт, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, напротив, полагает, что бонусы Зеленскому принесет лишь силовое подавление «нацбатов». «В данной ситуации Зеленскому необходимо показать, что монополия на силовые действия существует только у государства, ни в коем случае ни у каких-то самозванцев. Иначе он продемонстрирует слабость. Свою и государства», – подчеркнул Бондаренко.

Впрочем, эксперты не исключают и вариант торга Зеленского с националистами – отставниками вроде Билецкого и радикалами в силовых структурах. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, если у олигарха Игоря Коломойского или главы МВД Арсена Авакова есть рычаги влияния на националистов, то Зеленский может воспользоваться ими. «В прессе есть утечки с совещания у президента Зеленского о том, что «формула Штайнмайера» безальтернативна.

Представители офиса Зеленского могут встретиться с этими ребятами-националистами и объяснить, что эта формула вообще ничего не решает, что это первый маленький шаг для того, чтобы встретиться с Путиным и попытаться – вместе с Меркель и Макроном – в чем-то убедить его выполнить украинские условия. А вы, мол, не волнуйтесь, мы сейчас отойдем, а потом вернемся, если у нас не получится», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В итоге президент может заручиться лояльностью националистических кругов, считают эксперты. Что касается интересов националистов в возможном торге, то вряд ли это будут какие-то посты и преференции в рамках действующей власти. Более того, «цель националистов вроде Билецкого – свержение существующей власти.

Те, кто за ними стоит (а за ними стоят партии типа «Европейской солидарности» Петра Порошенко), ориентированы именно на свержение.

Им нужно развернуть как можно большую волну против «инородцев». И Зеленский точно вписывается в эту категорию вместе с Хомчаком», – полагает Олег Соскин. Главной задачей лидера «Нацкорпуса» является показать, что ни Запад, ни Зеленский ему не указ, отметил в свою очередь Константин Бондаренко. Есть версия, что усиление националистов означает усиление Арсена Авакова, но, как подчеркнул Константин Бондаренко, отношения Авакова с Билецким давно разладились.

В любом случае, считает Олег Соскин, какие-либо переговоры с националистами «Зеленскому ничего не дадут, он очень слабый переговорщик». Учитывая сложность реализации силового сценария, приходится констатировать, что «президент сейчас потерял стратегическую инициативу и находится в проигрыше», считает собеседник. «Так что сложившаяся ситуация, на мой взгляд, тупиковая», – полагает Соскин.

Впрочем, отметил собеседник, также можно допустить предположение, что «националистический хаос – часть игры самого Зеленского: продемонстрировать, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» вызывает бурное противодействие, и склонить партнеров по «четверке» к изменению условий в пользу Киева. «Но ведь на Путина это не повлияет, – отмечает Соскин. – А в этой модели главный именно он. Ангела Меркель – уходящая тень, у Эммануэля Макрона своих проблем по горло. Что-то дать Зеленскому может только Путин. Но он что-то даст только если игра будет по правилам России, а это будет геополитическим поражением для Украины. Так что, повторюсь, мы опять приходим к тому, что ситуация тупиковая».

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