ВСУ применили спецназ для принуждения радикалов выполнять приказ об отводе сил в Донбассе

Представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказал о перестрелке между украинскими военными в Донбассе в связи с отказом одного из подразделений выполнять приказ командования об отводе сил.

«Сегодня украинское командование предприняло очередную попытку выполнить свою часть договоренностей и отвести подчиненные подразделения на участке разведения сил и средств № 3 «Богдановка –Петровское», – сообщил источник «Интерфакс».

По словам представителя народной милиции ДНР, военнослужащие 35-й бригады морпехов, придерживающиеся радикальных взглядов, отказались выполнять приказ своего командования, что объяснили недопустимостью «сдачи украинской земли противнику» и «предательством интересов страны».

Переговоры украинского командования оперативно-тактической группировки «Восток» с морпехами не дали положительного результата, после чего командование отправило подразделения 3-го отдельного полка спецназначения Сил спецопераций ВСУ, чтобы заставить военных из 35-й бригады выполнить приказ. В итоге между украинским спецназом и морпехами началась перестрелка с применением стрелкового оружия и противотанковых ракет.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как националисты втягивают Зеленского в новый конфликт.

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