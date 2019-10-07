Националисты втягивают Зеленского в новый конфликт

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7 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:32  |  vz.ru
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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с ТрампомФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

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70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
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Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

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В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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Ошибка выжившего мертвого не научит

Алексей Алешковский, сценарист
Свобода выживать за счет других – не свобода, а закон джунглей. Древнейший этический закон гласит: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Только она дает гарантии выживания. Подробности...
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    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

    Главные проблемы российской медицины

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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              Националисты втягивают Зеленского в новый конфликт

              Украинские военные пока всерьез не принимают Зеленского за своего главкома   7 октября 2019, 23:30
              Фото: president.gov.ua
              Текст: Оксана Борисова,
              Анастасия Куликова

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              Владимир Зеленский продолжает генерировать мирные инициативы. Так, в понедельник он приказал упростить перемещение товаров через линию фронта на Донбассе. Но в реальности движения к урегулированию конфликта нет — отвод войск сорван, под вопросом реализация «формулы Штайнмайера». Чтобы обеспечить выполнение взятых Украиной обязательств, у Зеленского остается только один способ.

              Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник велел упростить режим перехода граждан, проезд автотранспорта и перемещение товаров через линию разграничения в районе Станицы Луганской.

              Кабинету министров Украины поручено безотлагательно принять меры по «проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения», – говорится указе опубликованном на сайте президента.

              Кроме того, Зеленский распорядился отремонтировать автомобильные дороги, ведущие к Станице Луганской – к КПП, через который жители ЛНР и Украины могут пересекать линию соприкоснования. Правительству поручено разработать нормы обустройства и функционирования остальных КПП – составить план ремонта дорог, организовать предоставление медпомощи на линии разграничения.

              Генштабу ВСУ и администрации Луганской области поручено до 27 ноября восстановить разрушенный мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской и обустроить контрольный пункт. В понедельник, кстати, на этом мосту началось сооружение автобусных остановок, которые также должны сделать пересечение линии более комфортным. Напомним, что на прошлой неделе глава МИДа Украины Вадим Пристайко  анонсировал еще и возобновление железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.

              Однако примерно в то же время, когда был опубликован указ Зеленского, Вадим Пристайко внезапно объявил, что намеченное было на понедельник разведение сил и средств в городах Золотое и Петровское в Луганской области, отменяется, так как эти населенные пункты подверглись обстрелам. Ранее Минобороны Украины выступило с утверждением о том, что «противник в понедельник 20 минут» вел обстрел в районе Золотого. 

              Но если обстрелы украинских позиций и были, то их могли совершить только сами же украинские вооруженные радикалы, предполагает представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

              «Почему в охраняемую зону попали вооруженные радикалы? Как они прошли к линии соприкосновения?»,

              – задается вопросами собеседник.

              «Кроме того, в договоренностях, достигнутых 1 октября в Минске, не шло речи о семи днях тишины, потому что эти условия были выполнены еще в 2016 году. Речь шла о том, что 7 октября обе стороны должны были уведомить СММ ОБСЕ (специальная мониторинговая миссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – прим. ВЗГЛЯД) о готовности проводить разведение сил и средств», – сказал собеседник.

              По его словам, Донецк и Луганск уведомили ОБСЕ о готовности выполнить заранее утвержденный график, а вот МИД Украины заявил об обратном. «Все остальные заявления – манипулятивные. Нет подтвержденного факта обстрелов и не было обязательств по соблюдению семи дней тишины. Потому, на наш взгляд, на решение Киева отказаться от разведения сил повлияли внутренние факторы», – сказал Мирошник газете ВЗГЛЯД.

              В Луганске не понимают, почему Зеленский не в состоянии контролировать своих силовиков и тем самым пресечь эскалацию конфликта. «С точки зрения республик – у нас нет никакого желания выяснять, кто именно не дает Зеленскому с поддержкой 73% голосов что-то выполнить», – подчеркнул Мирошник.

              Накануне в Киеве лидер «Национального корпуса» и основатель добровольческого батальона «Азов», известный националист Андрей Билецкий пообещал, что его боевики останутся на позициях возле Золотого даже в случае отступления ВСУ. По его словам, «Азов» будет защищать местных жителей, которых украинская власть «хочет оставить без прикрытия», а также «бороться» с «поганым Минском и формулой Штайнмайера». В понедельник Билецкий добавил, что его люди якобы уже заняли позиции в Золотом, поселившись в домах местных жителей.

              Постоянное представительство России при ОБСЕ призвало Киев предотвратить влияние националистических сил на процесс отвода войск. «Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались начать отвод войск и вооружения в Золотом и Петровском. Все это происходит на фоне того, как вооруженные батальоны националистов пытаются запугать власти Украины и заявляют, что сорвут отвод», – заявили в постпредстве. Там потребовали от Киева предотвратить такое развитие событий и выполнить взятые на себя в Минске обязательства

              В том, что Зеленскому рано или поздно придется вступить в конфликт с «добровольцами», уверен бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов. «С одной стороны, Зеленский под встречу «нормандской четверки» демонстративно двигается в сторону решения гуманитарных вопросов, что важно для местных жителей. С другой стороны – мы видим военное обострение из-за вооруженных сил и нацбатальонов, которые контролируют эту территорию», – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД.

              «Зеленскому необходимо решать вопросы с нацбатами, причем решать силовым путем. Другого варианта у него нет», – добавил эксперт. По его словам, Зеленский должен попросту применить украинское законодательство, так как многие нацбаты давно влились в состав ВСУ или МВД, то есть финансируются из государственного бюджета. Соответственно, наиболее агрессивных «добровольцев» можно разжаловать или даже взять под стражу.

              «Зеленскому нужно проявить политическую волю как верховному главнокомандующему, тогда на это отреагируют и Арсен Аваков, и Петр Порошенко, на которых сейчас ориентируются националисты, вроде Андрея Билецкого и другие», – отметил Баширов.

              Как считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ситуация в Донбассе стихийно сползает к нормализации, но нормализации в виде замораживания конфликта – упор делается на социально-экономические меры, однако политическая составляющая остается неизменной.

              «Не хотелось бы думать, что реализовывается именно такой сценарий, но подобные настроения в украинском обществе сильны. Порядка 30-40% жителей страны выступают против войны, но при этом они не готовы идти на уступки, то есть по сути они выступают за замораживание конфликта», – пояснил Бортник.

              «Именно поэтому мы видим точечные подвижки в виде ремонта моста в Станице Луганской и заявления о ремонтах дорог, подписание Кучмой «формулы Штайнмайера» и тому подобные шаги. С другой – мы пока не видим каких-то политических решений. Ни нового закона об особом статусе Донбасса, ни закона о выборах в республиках», – сказал украинский политолог газете ВЗГЛЯД.

              Видимо, в Киеве осознают, что деваться некуда, искать общий язык с республиками придется. К вечеру понедельника близкие к переговорному процессу в Минске источники заявили, что стороны достигли новой договоренности, назначив новую дату отвода. Теперь это среда 9 октября.

              Зато тревожные данные начали поступать из соседней Донецкой народной республики (ДНР) – как сообщили в Донецке, там по всей линии фронта возобновились перестрелки. «Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки», – сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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