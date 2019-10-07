Националисты втягивают Зеленского в новый конфликт

Владимир Зеленский продолжает генерировать мирные инициативы. Так, в понедельник он приказал упростить перемещение товаров через линию фронта на Донбассе. Но в реальности движения к урегулированию конфликта нет — отвод войск сорван, под вопросом реализация «формулы Штайнмайера». Чтобы обеспечить выполнение взятых Украиной обязательств, у Зеленского остается только один способ.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник велел упростить режим перехода граждан, проезд автотранспорта и перемещение товаров через линию разграничения в районе Станицы Луганской.

Кабинету министров Украины поручено безотлагательно принять меры по «проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения», – говорится указе опубликованном на сайте президента.

Кроме того, Зеленский распорядился отремонтировать автомобильные дороги, ведущие к Станице Луганской – к КПП, через который жители ЛНР и Украины могут пересекать линию соприкоснования. Правительству поручено разработать нормы обустройства и функционирования остальных КПП – составить план ремонта дорог, организовать предоставление медпомощи на линии разграничения.

Генштабу ВСУ и администрации Луганской области поручено до 27 ноября восстановить разрушенный мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской и обустроить контрольный пункт. В понедельник, кстати, на этом мосту началось сооружение автобусных остановок, которые также должны сделать пересечение линии более комфортным. Напомним, что на прошлой неделе глава МИДа Украины Вадим Пристайко анонсировал еще и возобновление железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.

Однако примерно в то же время, когда был опубликован указ Зеленского, Вадим Пристайко внезапно объявил, что намеченное было на понедельник разведение сил и средств в городах Золотое и Петровское в Луганской области, отменяется, так как эти населенные пункты подверглись обстрелам. Ранее Минобороны Украины выступило с утверждением о том, что «противник в понедельник 20 минут» вел обстрел в районе Золотого.

Но если обстрелы украинских позиций и были, то их могли совершить только сами же украинские вооруженные радикалы, предполагает представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Почему в охраняемую зону попали вооруженные радикалы? Как они прошли к линии соприкосновения?»,

– задается вопросами собеседник.

«Кроме того, в договоренностях, достигнутых 1 октября в Минске, не шло речи о семи днях тишины, потому что эти условия были выполнены еще в 2016 году. Речь шла о том, что 7 октября обе стороны должны были уведомить СММ ОБСЕ (специальная мониторинговая миссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – прим. ВЗГЛЯД) о готовности проводить разведение сил и средств», – сказал собеседник.

По его словам, Донецк и Луганск уведомили ОБСЕ о готовности выполнить заранее утвержденный график, а вот МИД Украины заявил об обратном. «Все остальные заявления – манипулятивные. Нет подтвержденного факта обстрелов и не было обязательств по соблюдению семи дней тишины. Потому, на наш взгляд, на решение Киева отказаться от разведения сил повлияли внутренние факторы», – сказал Мирошник газете ВЗГЛЯД.

В Луганске не понимают, почему Зеленский не в состоянии контролировать своих силовиков и тем самым пресечь эскалацию конфликта. «С точки зрения республик – у нас нет никакого желания выяснять, кто именно не дает Зеленскому с поддержкой 73% голосов что-то выполнить», – подчеркнул Мирошник.

Накануне в Киеве лидер «Национального корпуса» и основатель добровольческого батальона «Азов», известный националист Андрей Билецкий пообещал, что его боевики останутся на позициях возле Золотого даже в случае отступления ВСУ. По его словам, «Азов» будет защищать местных жителей, которых украинская власть «хочет оставить без прикрытия», а также «бороться» с «поганым Минском и формулой Штайнмайера». В понедельник Билецкий добавил, что его люди якобы уже заняли позиции в Золотом, поселившись в домах местных жителей.

Постоянное представительство России при ОБСЕ призвало Киев предотвратить влияние националистических сил на процесс отвода войск. «Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались начать отвод войск и вооружения в Золотом и Петровском. Все это происходит на фоне того, как вооруженные батальоны националистов пытаются запугать власти Украины и заявляют, что сорвут отвод», – заявили в постпредстве. Там потребовали от Киева предотвратить такое развитие событий и выполнить взятые на себя в Минске обязательства

В том, что Зеленскому рано или поздно придется вступить в конфликт с «добровольцами», уверен бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов. «С одной стороны, Зеленский под встречу «нормандской четверки» демонстративно двигается в сторону решения гуманитарных вопросов, что важно для местных жителей. С другой стороны – мы видим военное обострение из-за вооруженных сил и нацбатальонов, которые контролируют эту территорию», – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД.

«Зеленскому необходимо решать вопросы с нацбатами, причем решать силовым путем. Другого варианта у него нет», – добавил эксперт. По его словам, Зеленский должен попросту применить украинское законодательство, так как многие нацбаты давно влились в состав ВСУ или МВД, то есть финансируются из государственного бюджета. Соответственно, наиболее агрессивных «добровольцев» можно разжаловать или даже взять под стражу.

«Зеленскому нужно проявить политическую волю как верховному главнокомандующему, тогда на это отреагируют и Арсен Аваков, и Петр Порошенко, на которых сейчас ориентируются националисты, вроде Андрея Билецкого и другие», – отметил Баширов.

Как считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ситуация в Донбассе стихийно сползает к нормализации, но нормализации в виде замораживания конфликта – упор делается на социально-экономические меры, однако политическая составляющая остается неизменной.

«Не хотелось бы думать, что реализовывается именно такой сценарий, но подобные настроения в украинском обществе сильны. Порядка 30-40% жителей страны выступают против войны, но при этом они не готовы идти на уступки, то есть по сути они выступают за замораживание конфликта», – пояснил Бортник.

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«Именно поэтому мы видим точечные подвижки в виде ремонта моста в Станице Луганской и заявления о ремонтах дорог, подписание Кучмой «формулы Штайнмайера» и тому подобные шаги. С другой – мы пока не видим каких-то политических решений. Ни нового закона об особом статусе Донбасса, ни закона о выборах в республиках», – сказал украинский политолог газете ВЗГЛЯД.

Видимо, в Киеве осознают, что деваться некуда, искать общий язык с республиками придется. К вечеру понедельника близкие к переговорному процессу в Минске источники заявили, что стороны достигли новой договоренности, назначив новую дату отвода. Теперь это среда 9 октября.

Зато тревожные данные начали поступать из соседней Донецкой народной республики (ДНР) – как сообщили в Донецке, там по всей линии фронта возобновились перестрелки. «Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки», – сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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