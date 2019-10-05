Как американские «баскаки» говорят с «бесхребетным» Зеленским

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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              Как американские «баскаки» говорят с «бесхребетным» Зеленским

              Курт Волкер в роли спецпредставителя Госдепа на Украине диктовал Киеву волю США    5 октября 2019, 16:50
              Фото: Andrew Lahodynskyj/The Canadian Press/ZUMA/ТАСС
              Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press
              Текст: Александр Колпаков,
              Андрей Резчиков

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              Украино-американский скандал продолжает приоткрывать закулисье мировой политики. Сначала мир впервые узнал, как проходят телефонные переговоры президента США с главой страны-сателлита. Теперь из показаний и переписки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стало понятно, как именно Киев получает указания из Вашингтона и есть ли у украинской администрации в этих отношениях пространство для маневра.

              В США не утихает украинский скандал, из-за которого президенту Дональду Трампу грозит импичмент. На этой неделе в американском Конгрессе состоялись закрытые слушания с участием бывшего спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Также была обнародована переписка Волкера c послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом, адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

              «Давление на Украину»: как это делается

              Как пишет украинское издание «Страна», из показаний Волкера следует, что его расспрашивали о телефонном разговоре, который состоялся 25 июля между Зеленским и Трампом. На прошлой неделе в США разразился грандиозный скандал по поводу этой беседы. Некий анонимный осведомитель заявил, что во время разговора с Зеленским Трамп якобы пытался оказывать давление на собеседника. В частности, американский лидер попросил провести расследование в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын экс-вице-президента США Джо Байдена. Байдена-старшего называют одним из вероятных соперников Трампа на предстоящих президентских выборах в следующем году.

              Демократы в Конгрессе решили, что заявления Трампа во время беседы с Зеленским нацелены на то, чтобы помешать Байдену победить на выборах. И они сочли это достаточным основанием для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму беседы обоих лидеров, однако демократов это не остановило и они продолжают готовить импичмент.

              Через две недели после телефонной беседы Трампа с Зеленским Волкер согласовывал с Джулиани и Сондлендом текст публичного заявления украинского президента о деле против Джо Байдена и вмешательстве Украины в прошлые президентские выборы на стороне демократов. После оглашения подобного заявления Зеленскому обещали организовать личную встречу с Трампом в Белом доме. «Главное, чтобы Зеленский сказал, что поможет с расследованием и обратит внимание на личные дела людей, которые могут быть упомянуты», – говорил Волкер послу.

              В переписке с Ермаком, которому поручалось подготовить черновой вариант заявления от лица украинского лидера, Волкер подчеркивал, что когда Зеленский убедит Трампа в начале такого расследования, то «мы уже точно назначим дату визита в Вашингтон». Позже Волкер переслал советнику Зеленского проект этого заявления. В нем, в частности, говорилось, что нужно уделить «особое внимание» проблеме вмешательства украинских политиков в политические процессы в Соединенных Штатах» и «завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех фактов и эпизодов, в том числе касающихся Burisma и выборов 2016 в США».

              Впрочем, Зеленский с этим заявлением так и не выступил, хотя во время телефонной беседы с Трампом выражал готовность начать расследование. Источник «Страны» в Вашингтоне утверждает, что в команде Зеленского обещали помочь Трампу победить Байдена только после приглашения в Белый дом, «но у Трампа тянули с приглашением, поскольку не было понимания, что у Киева есть по Байдену и когда будет расследование».

              «Как только у нас будет точная дата встречи, мы проведем брифинг для прессы, где объявим о предстоящем визите и наметим стратегию перезагрузки отношений между США и Украиной – включая, среди прочего, расследования по Burisma и вмешательству в выборы», – написал Ермак Волкеру 10 августа.

              Кстати, о самой Украине, согласно заявлению Волкера, Трамп высказывался очень нелицеприятно, назвав ее «коррумпированной страной с ужасными людьми», которые «хотели его свергнуть». «Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые были озвучены официальной делегацией о новом президенте, у президента Трампа был глубоко укоренившийся негативный взгляд на Украину», – сказал Волкер на слушаниях.

              В то же время демократы из Палаты представителей Конгресса накануне запросили администрацию Белого дома предоставить новые документы в рамках расследования дела об импичменте. По словам Трампа, судьбу запроса решат юристы из его администрации. Как сообщает ТАСС, авторы обращения «очень разочарованы, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение». «Его действия не оставляют нам иного выбора, кроме как отправить запрос», – отмечают законодатели.

              Отметим также, что жалобу на Трампа может подать один сотрудник американской разведки. По информации газеты The New York Times, разведчик располагает более конкретной информацией по этому делу, потому что к нему за справкой ранее обращался генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, когда изучал жалобу первого осведомителя. 

              Волкер против Трампа

              Волкер, который уволился на фоне телефонного скандала, оправдывался на слушаниях, что только в сентябре узнал из сообщений СМИ о том, что Трамп во время июльского разговора с Зеленским просил Украину провести расследование против Байдена.

              Однако близкие к Госдепу источники утверждают, что Волкер на самом деле лукавит, потому что «работал на две стороны», дружил с демократами и помогал Трампу, «а когда это дошло до разведки и его имя всплыло в докладной записке ЦРУшника, знавшего о телефонном разговоре, он уволился и дал показания в Конгрессе, чтобы отбелить себя. По сути он сейчас уже работает против Трампа».

              Как стало известно в субботу, вместо Волкера может быть назначен 72-летний Майкл Костив, который с 2011 года занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG), а также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса. В семидесятых годах Костив работал в ЦРУ, а после скандального увольнения (был пойман на краже в супермаркете упаковки с беконом) около 20 лет проработал в нефтегазовой корпорации Chevron. В середине нулевых был директором республиканского штаба сенатского комитета по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.

              Добавим, что на фоне разворачивающегося скандала Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме. В СНБ работает свыше 300 человек. В большинстве своем это выходцы из Госдепа, Пентагона и спецслужб. Структура была создана в самом начале холодной войны для лучшей координации различных ведомств в противостоянии с СССР.

              Ряд наблюдателей связывают увольнения с украинским скандалом. Другие считают, что решение американского президента готовилось уже давно и в частности обусловлено заменой Джона Болтона на О'Брайена.

              «Страшный удар по репутации»

              Тем временем, мировая пресса продолжает обсуждать репутационные последствия для участников скандального телефонного разговора. Так, французская журналистка Сильви Кауфманн в статье для издания The New York Times заявила, что Зеленский проявил себя «бесхребетным и неподготовленным руководителем» в июльском телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, испортив себе репутацию в самом начале политической карьеры.

              Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко не считает, что обнародование информации о том, как американцы навязывали свою волю Киеву, негативно повлияет на международную репутацию Украины. «На самом деле на протяжении последних пяти лет Украина находилась под пристальным контролем и вниманием со стороны США и позиция даже третьестепенных клерков в Госдепе США, каковыми были Виктория Нуланд и Курт Волкер, была определяющей для внешней политики Украины и даже для кадровых решений», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

              Политолог добавил, что до Зеленского «свои заявления с баскаками от великого хана» согласовывал Петр Порошенко. «Я не думаю вообще, что кто-то от этого пострадает, было бы большей сенсацией, если бы Курт Волкер заявил, что Зеленский его не слушал», – подчеркнул эксперт.

              Однако профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков утверждает, что все произошедшее в связи с раскрытием сути переговоров Трампа и Зеленского «наносит страшный удар, как по репутации Зеленского, так и по Украине в целом». «Это создает серьезную озабоченность, американцы все более будут восприниматься как ненадежные партнеры, поскольку тайна таких переговоров считалась очевидной, и нарушение правил игры здесь будет иметь очень серьезные последствия», – сказал Коробков газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт предсказывает дальнейшие попытки ослабить престиж Зеленского, «поскольку он во многом напоминает Трампа». «Это человек, который приходит из вне элиты и воспринимается ей как системная угроза, поэтому против него будут делать постоянные провокации, аналогичные тем, которые американский истеблишмент организует по отношению к Трампу», – уверен Коробков.


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