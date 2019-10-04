На Западе сочли Зеленского «бесхребетным руководителем» после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проявил себя «бесхребетным и неподготовленным руководителем» в июльском телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, испортив себе репутацию в самом начале политической карьеры, пишет французская журналистка Сильви Кауфманн в статье для издания The New York Times.

Кауфманн указала, что самым досадным моментом в июльском разговоре Трампа и Зеленского стало не то, что американский лидер пытается вмешаться в систему юстиции другой страны в личных целях, а то, каким «бесхребетным и неподготовленным руководителем» выставил себя украинский президент, передает «ИноСМИ».

Автор указывает, что Зеленский «с подобострастием» пытался снискать расположение главы Белого дома, «делая вид, будто он победил на выборах, беря с него пример, утверждая, что назначенный им новый генеральный прокурор «на сто процентов мой человек», а также радостно присоединившись к нападкам на Европу».

Таким образом, новый украинский лидер угодил «во все расставленные Трампом ловушки».

Отмечается, что Евросоюз (ЕС) дал Украине в свое время много возможностей, и теперь Дональд Трамп «со своими грязными фокусами вполне может пустить под откос кропотливые усилия по реформированию этой постсоветской страны».

Так, после событий 2014 года « Украина и 44 млн ее граждан стали новым передовым рубежом демократической Европы». В работе с Киевом ЕС «проявляет намного больше щедрости, чем Соединенные Штаты»: например, поддерживает «реформы в системе государственного управления, в экономике и в гражданском обществе».

Кроме того, Брюссель подписал с украинской стороной «соглашение об ассоциации, включающее самый широкомасштабный договор о свободной торговле из числа тех, которые когда-либо заключал ЕС».

Однако основным партнером Украины в вопросе военной помощи остается Вашингтон. По мнению Кауфманн, «отказ Киеву в помощи на сумму 391 млн долларов» со стороны США «мог стать мощным рычагом давления».

«Когда новый и непроверенный 41-летний президент Украины готовится вступить в противостояние с (президентом России Владимиром) Путиным, который уже 20 лет правит огромной Россией, меньше всего ему хочется, чтобы главный поставщик военной помощи отказался поддерживать его страну», – подчеркивает автор статьи.

Отмечается и то, что «кутерьма с Трампом началась в самый неподходящий для Зеленского момент» – молодой политик находится на своем посту четыре месяца, но до сих пор неясно, какой курс он выберет для своей страны. Его политическая программа была расплывчатой, и аналитики заявляли – «то, каким президентом станет Зеленский, определят люди из его окружения, которые в итоге возьмут верх».

Кауфманн обращает внимание, что в окружении украинского лидера появился миллиардер Игорь Коломойский – «олигарх», который «вернулся из добровольной ссылки сразу после того, как его протеже Зеленский в мае занял президентский пост».

Между тем, ставку на Зеленского еще до его победы на выборах сделал французский лидер Эммануэль Макрон, понадеявшийся, что новый президент «радикально изменит ситуацию», возобновит диалог с Москвой и займется проблемой Донбасса.

В этот же момент «на сцене появляются Дональд Трамп, (личный адвокат американского лидера) Руди Джулиани, некий разоблачитель и (спикер палаты представителей конгресса США) Нэнси Пелоси».

Автор статьи указывает: «Это очень американская история, если не считать то, что Украину тянут в эту грязь вопреки ее воле. Вашингтон упивается процедурой импичмента, но это может иметь катастрофические последствия для его отношений с Украиной».

Также отставка спецпредставителя по Украине Курта Волкера «расценивается как большая потеря», особенно после того, как Вашингтон отозвал из Киева своего посла Мэри Йованович.

Кауфманн сделала вывод, что имидж Зеленского уже испорчен, хотя ему еще предстоит «наводить мосты с европейскими союзниками».

При этом, по ее мнению, в сложившейся ситуации выигрывает Владимир Путин. Кауфманн обратилась к книге бывшего советника президента США Джимми Картера по национальной безопасности Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», в которой тот назвал получившую независимость Украину «геополитическим стержнем, ибо само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию».

Приводится и другая цитата Бжезинского: «Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Но если Москва восстановит власть над Украиной, Россия автоматически получит все необходимые условия, чтобы снова стать мощным имперским государством».

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в какой сложной ситуации оказался президент Украины из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.

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