Стала известна причина отставки посла США на Украине

Президент США Дональд Трамп отозвал американского посла на Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что дипломат препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

«Трамп приказал отозвать американского посла в Киеве после нескольких месяцев жалоб со стороны своих сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани. В частности, Трампу говорили, что Йованович подрывает его авторитет за границей и препятствует попыткам убедить Киев провести расследование по делу бывшего вице-президента Джо Байдена», пишет The Wall Street Journal.

Как рассказал изданию сам Джулиани, перед отзывом Йованович с поста посла в Киеве он указал Трампу, что дипломат была «очень близка» к Джо Байдену и в личных беседах демонстрировала предвзятость по отношению к американскому лидеру.

Йованович покинула Киев в мае. И хотя в Госдепе указали, что возвращение посла на родину было запланировано, на деле она была отозвана как минимум за три месяца до окончания обычного трехлетнего дипломатического срока.

В Госдепартаменте и Белом доме пока не прокомментировали информацию о причинах отставки Йованович.

Напомним, 6 мая посла на Украине Мари Йованович экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон. В Госдепе заявили, что 20 мая она покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине. Демократов в США возмутило решение об отзыве посла на Украине.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа как раз из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, после чего президент США потребовал закрыть тему с импичментом, заявив о попытке государственного переворота.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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