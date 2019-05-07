Демократы в Конгрессе США вступились за посла на Украине

Демократическую партию в Палате представителей Конгресса США возмутил отзыв посла на Украине Мари Йованович в Вашингтон.

Председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел, а также второй по рангу демократ в Палате представителей Стени Хойер опубликовали заявление, в котором отзыв посла до завершения трехлетнего срока ее полномочий назван «политическим заказом», направленным против Госдепа.

Решение «союзников» главы американского государства Дональда Трампа поддержать «иностранных представителей в лоббировании увольнения посла» является «политически мотивированным», заявили демократы, передает РИА «Новости».

Элиот и Хойер заявили, что подобные действия «подрывают американскую дипломатию», и призвали Белый дом «немедленно пересмотреть это странное решение».

В период смены власти на Украине «нужны одаренные дипломаты, такие как посол Йованович», считают в Демпартии США.

Напомним, в Госдепе заявили, что Йованович 20 мая покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине.