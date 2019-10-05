Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме

Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.

Новость о сокращении сотрудникам СНБ на этой неделе сообщили и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни и новый советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Мнения по поводу того, чем вызваны сокращения, разделились. Некоторые связывают такой шаг с заменой Джона Болтона на О'Брайена, другие считают, что увольнения вызваны скандалом вокруг телефонного разговора президентов США и Украины.

При этом Bloomberg указывает, что Трамп и раньше проводил курс на повышение эффективности СНБ.

В СНБ работает свыше 300 человек. В большинстве своем его сотрудниками являются выходцы из Госдепа, Пентагона и спецслужб.

Напомним, в США в очередной раз обострилось противостояние между Трампом и его противниками. Пока демократы в Конгрессе пытаются отстранить президента США от власти, сам Трамп требует отправить в отставку главу комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, добивается иностранной помощи в расследовании против ЦРУ и ФБР, а Госдеп активизировал расследование против бывшей соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

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