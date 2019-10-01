Трамп начал международное наступление на ЦРУ и ФБР

Глава американского государства Дональд Трамп и генпрокурор США Уильям Барр пытаются получить иностранную помощь в расследовании против ЦРУ и ФБР, сообщают источники.

Барр за пределами США провел ряд встреч с представителями иностранных разведок. На прошлой неделе он посетил Италию, где встретился с высокопоставленными чиновниками. Его сопровождал прокурор Джон Дюрэм, который проверяет работу спецслужб, занимавшихся «российским делом».

Команда Дюрэма «выясняет причины начала расследования контрразведки США деятельности президентской кампании Трампа в 2016 году», передает ТАСС со ссылкой на Axios и Washington Post.

По просьбе Барра Трамп обратился к властям иностранных государств, чтобы те представили генпрокурора и Дюрэма «соответствующим официальным лицам».

В частности, Трамп просил австралийского премьера Скотта Моррисона помочь со сбором информации о «российском деле» спецпрокурора Роберта Мюллера, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times и ABC.

Администрация Трампа ограничила доступ к расшифровке беседы, сохранив его только для нескольких советников Трампа.

Представитель австралийского правительства заявил, что в разговоре с Трампом Моррисон «подчеркнул готовность сотрудничать», чтобы «пролить свет на расследуемые вопросы».

В 2016 году ФБР в Лондоне беседовало с австралийским послом Александром Даунером, у которого якобы была информация о «российском вмешательстве».

Действия Барра могут дать повод Демократической партии США для новой волны критики за попытки дискредитации американской разведки.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвиняют в шантаже Украины. При этом сам Трамп потребовал отставки главы комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа. Также стало известно, что Госдеп активизировал расследование против бывшей соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

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