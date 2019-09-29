Госдеп вернулся к расследованию дела против Клинтон

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала усилия по расследованию дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки.

Как пишет Washington Post, за последние недели следователи Госдепа связались со 130 чиновниками, которые направляли электронные письма Клинтон, когда та была госсекретарем. Речь идет как о высокопоставленных должностных лицах, которые подчинялись непосредственно Клинтон, так и о чиновниках более низкого ранга.

Чиновникам сообщили, что письма, которые они отправляли Клинтон, задним числом засекречены. Теперь эту переписку могут использовать как доказательства нарушения норм безопасности.

В Госдепе заявляют, что их деятельность не связана с тем, кто сейчас занимает кресло президента США. Расследование началось еще при президентстве Барака Обамы. С тех пор Госдепу пришлось изучить «миллионы электронных писем», заявили в ведомстве.

В Демократической партии США видят в действиях Госдепа новый повод обвинить Трампа в использовании президентских полномочий для преследования политических соперников.

Сотрудники госдепартамента категорически отрицают, что их действия были мотивированы политическими соображениями. По словам представителя ведомства, расследование организовано так, чтобы «полностью избежать каких-либо проявлений политической предвзятости».

Напомним, Клинтон подверглась жесткой критике в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда стало известно об использовании ею личной почты для служебных переписок в 2009–2013 годах (тогда Клинтон занимала пост госсекретаря).

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