Порошенко начинает большой торг с Зеленским

Владимир Зеленский сталкивается все с новыми протестами против его политики на Украине. Теперь к ним стали подключаться самые «западенские» регионы страны и формально происходящее вызвано несогласием с так называемой формулой Штайнмайера. Но возможно, что реальная причина протестов в другом – и это прямо связано с допросами бывшего президента страны Петра Порошенко.

За последние дни словосочетание «формула Штайнмайера» звучала из каждого утюга такое количество раз, что СМИ пора выделять посвященные ей новости в отдельную рубрику. ЕС и Россия общими усилиями пытаются склонить Украину к ее выполнению. Украина в это время не просто ломается, а генерирует взаимоисключающие заявления. То новый глава МИД против и открыто называет формулу «условиями террористов». То президент за – но его указания якобы игнорирует украинская делегация в Контактной группе, и попытка срывается.

Наконец на днях пришла долгожданная новость: Украина согласилась, Леонид Кучма (экс-президент Украины, ее представитель в Контактной группе) в Минске подписал «формулу Штайнмайера». С этого начался октябрь. Тут же следом пронесся шквал новостей, что Украина согласилась на формулу с оговорками, а брифинг президента Украины Владимира Зеленского и вовсе заставляет предположить, что у украинской стороны какой-то свой перевод подписанного соглашения – уж слишком вольно там его трактуют.

Но все это – пена. У формулы объявился куда более серьезный противник: Львовский областной совет. «Призываем органы местного самоуправления Львовской области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на майдане Независимости или под стенами Верховной рады», – говорится в опубликованном заявлении.

А вслед за Львовом аналогичное заявление сделал и еще один областной центр Западной Украины – Тернополь.

Почему именно Львов

Что нам известно о Львовской области? Во-первых, это заповедник порошенковской Украины, квинтэссенция того, чем была Украина с мая 2014-го по май 2019 года. Во время второго тура президентских выборов эта область стала единственной, где Зеленский не сумел одержать победу. А его оппонент получил там две трети голосов. Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области (исторический регион Галичина) обычно голосуют примерно одинаково. Но в этот раз в двух последних победу все же выгрыз Зеленский, хотя и с преимуществом в несколько процентов.

Но есть нюанс: именно Львовская область всегда верховодила в Галичине. И сейчас заявление облсовета – это сигнал в первую очередь соседям, а уж потом остальной Украине. Сигнал к сопротивлению. Цель – Зеленский, повод – «формула Штайнмайера».

Нам грозит мир

О самой формуле за минувший месяц мы писали не раз, повторяться нет смысла. Поэтому кратко. Название – по фамилии автора, экс-главы МИД Германии, а ныне ее же президента. Смысл – челночная дипломатия, попытка начать реализацию Минских соглашений. Впервые сформулирована еще в 2016 году и предусматривает выборы на территории ДНР и ЛНР по законодательству Украины и под контролем ОБСЕ. В обмен территории, возвращающиеся под контроль Украины, получают особый статус в конституции и самостоятельно формируют местную власть. В первую очередь ее силовой блок.

Какая связь между результатами президентских выборов во Львовской области и «формулой Штайнмайера»? Не секрет, что многие на Украине не согласны с таким способом решения проблемы Донбасса. А согласие Зеленского на формулу даже успели назвать поражением «партии войны».

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«Нам грозит мир», – описывал в 1856 году похожую проблему премьер-министр Великобритании Генри Пальмерстон. Сегодня под этими словами вполне мог бы подписаться Петр Порошенко, который теперь претендует на роль главного ястреба и противника «формулы Штайнмайера». «...Никакой «формулы Штайнмайера» не существует в природе. Это все российская выдумка... эту инициативу неоднократно пытался продавить Владимир Путин. «Формула Штайнмайера» придумана в Кремле...», – костерит Порошенко Зеленского и собирает союзников.

Еще три года назад все было иначе. В 2016 году Порошенко не только знал о сути несуществующей в природе выдумки Путина, но и участвовал в ее обсуждении. Да и соратники Зеленского неоднократно ссылались на предшественника – мол, это еще он согласовал, мы только продолжаем.

Кто успел засветиться

Между тем налицо открытый переход Порошенко в оппозицию к плану урегулирования. И он сопровождается любопытными действиями. В ночь на 2 октября на акцию протеста против «формулы Штайнмайера» на майдан Незалежности вышли ручные националисты от «Правого сектора*» и партия «Голос», которую еще во время летних выборов в парламент называли проектом Порошенко. А теперь еще и резолюция от Львовского облсовета, где еще с 2015 года заседает лояльное Порошенко большинство. И Тернополь, опять же.

Можно прогнозировать, что дальше к этим призывам присоединиться может Ассоциация городов Украины. Ее возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. В 2014-м он уже становился союзником Порошенко, к тому же он на ножах с новой властью.

Формула происходящего описана Бродским: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за». У Порошенко после разгрома в двух кампаниях есть только один шанс на реванш: внимательно слушать, что кричит толпа, и кричать то же самое, только громче.

«Партия войны» – слишком громкое название. Правильнее будет говорить – партии. Есть множество разрозненных сил, недовольных как самим Зеленским, так и его активностью по замораживанию конфликта. И нужно признать, что новый президент Украины действительно многое успел (обмен «35 на 35», формула, планируемый большой обмен). Тем самым он нажил себе врагов. Объединив их и выступив от их имени, Порошенко получит шанс пободаться.

Опасаться Зеленскому стоит не самого Порошенко, а выбранного им сценария. Из заявления Львовского облсовета ясно следует, что противодействовать Зеленскому будут местные власти и самоуправление.

То есть единственное, до чего команда Зеленского пока еще не дотянулась. Все эти местные советы не стоит недооценивать, у них богатый опыт неподчинения центральной власти. 15 лет назад облсоветы Львова и опять же Тернополя принимали постановления об отказе перечислять платежи в госбюджет до отмены результатов президентских выборов. В 2013-м они похожим образом протестовали против паузы в евроинтеграции, которую взяли правительство Николая Азарова и Виктор Янукович.

Станет ли это прологом к очередному Майдану? Крайне сомнительно. В окружении Зеленского поддерживать этот переворот некому.

Внешним кураторам поддерживать его тоже нет резона: обнародованная недавно программа правительства ясно свидетельствует, что ее направления ничем не отличаются от курса двух последних правительств (Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана). А на одном лишь энтузиазме Порошенко и тех, кого он постепенно берет под крыло, переворот вряд ли состоится.

Зато затеваемая экс-президентом буча вполне может привести к клинчу и отказу Украины от выполнения «формулы Штайнмайера». Что укрепит его (Порошенко) позиции перед очередными или досрочными выборами в местные советы. И поможет сформировать антипрезидентские коалиции в органах местной власти по итогам этих выборов. Не исключено даже, что все еще более прозаично.

Весь сентябрь в украинских СМИ можно было наблюдать захватывающую беготню Порошенко от допросов. То есть шантаж Зеленского протестами может быть элементарным торгом: «Похороните или поставьте на паузу уголовные дела в обмен на затухание протестов».

Самому Зеленскому пока ничего не грозит. Но его оппоненты ведут с ним торг, в котором мирная жизнь жителей Донбасса стала разменной монетой и поводом к обвинению в предательстве. Надеяться на реализацию соглашения в таких условиях крайне сложно.

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