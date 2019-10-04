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4 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Порошенко начинает большой торг с Зеленским

Порошенко активно вставляет палки в колеса ЗеленскомуФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Владимир Зеленский сталкивается все с новыми протестами против его политики на Украине. Теперь к ним стали подключаться самые «западенские» регионы страны и формально происходящее вызвано несогласием с так называемой формулой Штайнмайера. Но возможно, что реальная причина протестов в другом – и это прямо связано с допросами бывшего президента страны Петра Порошенко. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Осуждающие клиповое мышление не читали «Войну и мир»

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
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Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

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              Порошенко начинает большой торг с Зеленским

              Порошенко активно вставляет палки в колеса Зеленскому   4 октября 2019, 11:56
              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
              Текст: Николай Стороженко

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              Владимир Зеленский сталкивается все с новыми протестами против его политики на Украине. Теперь к ним стали подключаться самые «западенские» регионы страны и формально происходящее вызвано несогласием с так называемой формулой Штайнмайера. Но возможно, что реальная причина протестов в другом – и это прямо связано с допросами бывшего президента страны Петра Порошенко.

              За последние дни словосочетание «формула Штайнмайера» звучала из каждого утюга такое количество раз, что СМИ пора выделять посвященные ей новости в отдельную рубрику. ЕС и Россия общими усилиями пытаются склонить Украину к ее выполнению. Украина в это время не просто ломается, а генерирует взаимоисключающие заявления. То новый глава МИД против и открыто называет формулу «условиями террористов». То президент за – но его указания якобы игнорирует украинская делегация в Контактной группе, и попытка срывается.

              Наконец на днях пришла долгожданная новость: Украина согласилась, Леонид Кучма (экс-президент Украины, ее представитель в Контактной группе) в Минске подписал «формулу Штайнмайера». С этого начался октябрь. Тут же следом пронесся шквал новостей, что Украина согласилась на формулу с оговорками, а брифинг президента Украины Владимира Зеленского и вовсе заставляет предположить, что у украинской стороны какой-то свой перевод подписанного соглашения – уж слишком вольно там его трактуют.

              Но все это – пена. У формулы объявился куда более серьезный противник: Львовский областной совет. «Призываем органы местного самоуправления Львовской области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на майдане Независимости или под стенами Верховной рады», – говорится в опубликованном заявлении.

              А вслед за Львовом аналогичное заявление сделал и еще один областной центр Западной Украины – Тернополь.

              Почему именно Львов

              Что нам известно о Львовской области? Во-первых, это заповедник порошенковской Украины, квинтэссенция того, чем была Украина с мая 2014-го по май 2019 года. Во время второго тура президентских выборов эта область стала единственной, где Зеленский не сумел одержать победу. А его оппонент получил там две трети голосов. Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области (исторический регион Галичина) обычно голосуют примерно одинаково. Но в этот раз в двух последних победу все же выгрыз Зеленский, хотя и с преимуществом в несколько процентов.

              Но есть нюанс: именно Львовская область всегда верховодила в Галичине. И сейчас заявление облсовета – это сигнал в первую очередь соседям, а уж потом остальной Украине. Сигнал к сопротивлению. Цель – Зеленский, повод – «формула Штайнмайера».

              Нам грозит мир

              О самой формуле за минувший месяц мы писали не раз, повторяться нет смысла. Поэтому кратко. Название – по фамилии автора, экс-главы МИД Германии, а ныне ее же президента. Смысл – челночная дипломатия, попытка начать реализацию Минских соглашений. Впервые сформулирована еще в 2016 году и предусматривает выборы на территории ДНР и ЛНР по законодательству Украины и под контролем ОБСЕ. В обмен территории, возвращающиеся под контроль Украины, получают особый статус в конституции и самостоятельно формируют местную власть. В первую очередь ее силовой блок. 

              Какая связь между результатами президентских выборов во Львовской области и «формулой Штайнмайера»? Не секрет, что многие на Украине не согласны с таким способом решения проблемы Донбасса. А согласие Зеленского на формулу даже успели назвать поражением «партии войны». 

              «Нам грозит мир», – описывал в 1856 году похожую проблему премьер-министр Великобритании Генри Пальмерстон. Сегодня под этими словами вполне мог бы подписаться Петр Порошенко, который теперь претендует на роль главного ястреба и противника «формулы Штайнмайера». «...Никакой «формулы Штайнмайера» не существует в природе. Это все российская выдумка... эту инициативу неоднократно пытался продавить Владимир Путин. «Формула Штайнмайера» придумана в Кремле...», – костерит Порошенко Зеленского и собирает союзников.

              Еще три года назад все было иначе. В 2016 году Порошенко не только знал о сути несуществующей в природе выдумки Путина, но и участвовал в ее обсуждении. Да и соратники Зеленского неоднократно ссылались на предшественника – мол, это еще он согласовал, мы только продолжаем. 

              Кто успел засветиться

              Между тем налицо открытый переход Порошенко в оппозицию к плану урегулирования. И он сопровождается любопытными действиями. В ночь на 2 октября на акцию протеста против «формулы Штайнмайера» на майдан Незалежности вышли ручные националисты от «Правого сектора*» и партия «Голос», которую еще во время летних выборов в парламент называли проектом Порошенко. А теперь еще и резолюция от Львовского облсовета, где еще с 2015 года заседает лояльное Порошенко большинство. И Тернополь, опять же.

              Можно прогнозировать, что дальше к этим призывам присоединиться может Ассоциация городов Украины. Ее возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. В 2014-м он уже становился союзником Порошенко, к тому же он на ножах с новой властью.

              Формула происходящего описана Бродским: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за». У Порошенко после разгрома в двух кампаниях есть только один шанс на реванш: внимательно слушать, что кричит толпа, и кричать то же самое, только громче.

              «Партия войны» – слишком громкое название. Правильнее будет говорить – партии. Есть множество разрозненных сил, недовольных как самим Зеленским, так и его активностью по замораживанию конфликта. И нужно признать, что новый президент Украины действительно многое успел (обмен «35 на 35», формула, планируемый большой обмен). Тем самым он нажил себе врагов. Объединив их и выступив от их имени, Порошенко получит шанс пободаться.

              Опасаться Зеленскому стоит не самого Порошенко, а выбранного им сценария. Из заявления Львовского облсовета ясно следует, что противодействовать Зеленскому будут местные власти и самоуправление.

              То есть единственное, до чего команда Зеленского пока еще не дотянулась. Все эти местные советы не стоит недооценивать, у них богатый опыт неподчинения центральной власти. 15 лет назад облсоветы Львова и опять же Тернополя принимали постановления об отказе перечислять платежи в госбюджет до отмены результатов президентских выборов. В 2013-м они похожим образом протестовали против паузы в евроинтеграции, которую взяли правительство Николая Азарова и Виктор Янукович.

              Станет ли это прологом к очередному Майдану? Крайне сомнительно. В окружении Зеленского поддерживать этот переворот некому.

              Внешним кураторам поддерживать его тоже нет резона: обнародованная недавно программа правительства ясно свидетельствует, что ее направления ничем не отличаются от курса двух последних правительств (Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана). А на одном лишь энтузиазме Порошенко и тех, кого он постепенно берет под крыло, переворот вряд ли состоится.

              Зато затеваемая экс-президентом буча вполне может привести к клинчу и отказу Украины от выполнения «формулы Штайнмайера». Что укрепит его (Порошенко) позиции перед очередными или досрочными выборами в местные советы. И поможет сформировать антипрезидентские коалиции в органах местной власти по итогам этих выборов. Не исключено даже, что все еще более прозаично.

              Весь сентябрь в украинских СМИ можно было наблюдать захватывающую беготню Порошенко от допросов. То есть шантаж Зеленского протестами может быть элементарным торгом: «Похороните или поставьте на паузу уголовные дела в обмен на затухание протестов».

              Самому Зеленскому пока ничего не грозит. Но его оппоненты ведут с ним торг, в котором мирная жизнь жителей Донбасса стала разменной монетой и поводом к обвинению в предательстве. Надеяться на реализацию соглашения в таких условиях крайне сложно.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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