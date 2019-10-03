Что такое «формула Штайнмайера»?

Взгляд
3 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
Разделы

Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
Перейти а раздел…

«Формула Штайнмайера» выводит Украину на путь распада

Формальное согласие на «формулу Штайнмайера» − это страшное унижение для украинских националистов и «патриотов»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Скандал вокруг «формулы Штайнмайера» продолжает набирать обороты. Команда Зеленского и украинские националисты перешли к открытому конфликту друг с другом, гремят обвинения в «подлом предательстве» и «сдаче на милость Москве», звучат призывы к новому Майдану. С точки зрения интересов России все это не может не радовать, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Прошедших «Бастион» журналистов лишили стоп-слова

По словам выпускников «Бастиона», курсы развеивают всякие романтические иллюзии о войнеФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Организаторы курсов «Бастион» учили военкоров, как беречь себя на линии фронта, однако вряд ли продумали линию собственной обороны с юридической стороны. Получивший на курсах травму репортер МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов подал на «Бастион» жалобу, причем не в суд, а сразу в СК. И тут выяснилось, что организаторы, похоже, забыли взять с курсантов расписки об отсутствии претензий «в случае чего». Подробности...
Перейти а раздел…

Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа стоит на пороге принятия важнейших законов, а также выстраивания новых правил сосуществования между респектабельной Западной и националистической Восточной Европой внутри Евросоюза. Именно поэтому в Австрии был срежиссирован «Ибица-гейт». Подробности...

Зеленскому пора начинать сажать радикалов

Глеб Простаков, журналист
Не прошло и недели с момента встречи Трампа и Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ по мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был подписан. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...
Обсуждение: 192 комментария
    Перейти а раздел…

    «Формула Штайнмайера» разваливает Украину

    Как и почему страны переносят столицы

    Что стало со стадионами ЧМ-2018

      Перейти а раздел…

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...

      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
      Подробности...

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

          Перейти а раздел…
          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина аварийной посадки МС-21
              В Совфеде отреагировали на вербовку россиян ФБР в «Фейсбуке»В московской школе отреагировали на видео издевательств над ученикомНафтогаз потребовал от Газпрома разблокировать доступ к газу из ТуркменииКиев пообещал внедрить правила ЕС для нового контракта с Газпромом
              В ООН отреагировали на предложение о переезде из СШАЭкономисты сообщили о «русском чуде» в карточных платежахУстановлена виновница интимного скандала в Раде УкраиныУкраина вернулась к импорту электроэнергии из России
              В Балашихе школьник убил девочку из параллельного классаУбитый на Украине грузин был выдан Москвой Тбилиси в 2003 годуСимоньян прокомментировала слова Навального о «чучундриках»Украинец пытался незаконно проникнуть в Крым ради лучшей жизни

              Главная тема


              Прошедших «Бастион» журналистов лишили стоп-слова

              особый случай


              Сын вице-президента МТС жестко задержан после трехчасовой погони (видео)

              «у тебя гражданская война»


              Соловьев резко ответил украинскому журналисту Гордону

              подготовка к бою


              Емельяненко разбил лицо пауэрлифтеру Кокляеву

              Видео

              высокий урожай


              Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

              урегулирование на донбассе


              Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

              приглашение в Госдуму


              Чем опасна Грета Тунберг

              яркий пример коррупции


              Украина проела железнодорожное наследие СССР

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Космическая конкуренция


              Сергей Мардан: Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

              Свобода ответственности


              Анна Долгарева: Семь лет за глупость

              Формула Штайнмайера


              Глеб Простаков: Зеленскому пора начинать сажать радикалов

              на ваш взгляд


              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?

              Что такое «формула Штайнмайера»?

              		   3 октября 2019, 13:22
              Фото: Григорьев Станислав/ТАСС
              Текст: Алексей Васильев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Формула Штайнмайера» – это довольно пространно сформулированный комплекс мер по урегулированию ситуации на востоке Украины. Впервые его озвучил в 2015 году на тот момент глава МИД Германии, а теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. В октябре 2016 года план немца обсудили в ходе заседания «Нормандской четверки» в Берлине. 

              Ноги «формулы» растут из «плана Мореля», обсуждавшегося в 2015-2016 годах и не устроившего украинцев. Основные тезисы Штайнмайера можно представить так:

              1. Киев принимает закон об особом статусе Донбасса и о выборах там.

              2. В Донбассе при содействии ОБСЕ проходят выборы.

              3. Параллельно с выборами – тоже под надзором наблюдателей ОБСЕ (либо миротворцев ООН) – проходит демилитаризация, как минимум в пограничных областях.

              4. В Киеве и в Донбассе власти соглашаются с результатами выборов.

              5. В тот же день, по окончании выборов, закон об особом статусе вступает в силу как временный. 

              6. Наблюдатели ОБСЕ признают выборы легитимными и демократичными.

              7. В день публикации отчета ОБСЕ киевский закон об особом статусе Донбасса вступает в полную силу.

              На самом деле перед уже первым пунктом можно поставить фразу «вы находитесь здесь», и станет ясно, что до реализации плана экс-главы немецкого МИДа еще очень далеко. Причем последовательность пунктов тоже не обязательно будет такой, как изложено выше – Штайнмайер не формулировал, как должны действовать стороны. Общеизвестна лишь общая канва: Киев принимает закон о выборах, затем они проходят – по всей видимости, параллельно с отводом войск, затем, если ОБСЕ убедится в том, что все в порядке, закон об особом статусе Донбасса вступает в силу полноценно. Или не вступает, если ОБСЕ найдет нарушения. Вот и все. Вроде бы просто и понятно. 

              Вот как описывал «формулу» экс-глава МИД Франции Жан-Марк Эро во время визита на Украину в 2016 году:

              «Хочу сравнить этот процесс со строительством дома. И сейчас мы закладываем фундамент. Речь идет о прекращении огня, об отводе войск в трех пилотных зонах. К этому также добавляется законопроект о местных выборах на Донбассе, а также о спецстатусе. Первый этап находится в стадии реализации. Следующий этап этого беспрерывного процесса - это утверждение Радой упомянутых мною закона о выборах и спецстатусе Донбасса, расширение пилотных зон, отвод и сохранение под контролем тяжелого вооружения, обеспечение доступа наблюдателей к территориям Донбасса, создание продвинутых баз ОБСЕ». 

              Но на самом деле даже дипломаты шутят, что сам Штайнмайер не понимает, что значит «формула Штайнмайера», настолько общо она сформулирована.

              Чего уж говорить об украинцах, часть из которых никак не поймет, радоваться замаячившему на горизонте миру или выходить на улицы и протестовать. 

              Начать с того, что нет никакой ясности с краеугольным камнем всей «формулы» – законом. Формально действующий украинский закон об особом статусе Донбасса утратит силу 31 декабря. Особый статус, согласно этому закону, означает наличие «особого порядка местного самоуправления». Теперь же нынешние власти страны готовят совершенно новую редакцию. Какой она будет – непонятно. К тому же переговорщики Нормандской четверки ранее обсуждали применение «формулы Штайнмайера» с учетом существующего закона. Он, по сути, никогда и не действовал, поскольку почти все его статьи кроме 1-й и 10-й должны быть активированы только после одобренных Киевом выборов в Донецкой и Луганской республиках. И российская сторона, когда выдвигала свои предложения, опиралась на этот закон. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов, в частности, настаивал, что поправки в этот закон и в конституцию Украины должны закрепить особый статус Донбасса не на время, а навсегда.  Теперь наиболее вероятно, что все эти наработки канут в Лету. Что будет в новом законе, пока никто не знает. В ДНР и ЛНР, конечно, уже заявили, что его придется согласовать с ними. В противном случае никаких выборов ждать не стоит. 

              Есть и масса других спорных моментов. Например, на каком этапе должен быть отвод вооружений – перед выборами, после или во время? Ведь за час такую процедуру не провернуть. И под чьим присмотром должен проходить этот процесс? Наверняка присутствие миротворцев ООН не обрадует одну из сторон. Распускать ли нынешние власти Донбасса? Этого наверняка хотят на Украине, но вот что скажут на это в ДНР и ЛНР, понятно уже сейчас. Да, и что насчет контроля украинскими пограничниками границ Донбасса с Россией? В подписанной в Минске сторонами «формуле» о демилитаризации нет ни слова, равно как и о границе. В Киеве почти наверняка будут на этом настаивать, в Донбассе – упираться. Последний момент уже стал главным аргументом критиков Зеленского – по их мнению, вопрос с разоружением и восстановлением границ нужно решать перед выборами в Донбассе, а не после. 

              Сторонников у плана Штайнмайера тоже много, в том числе и на Украине. Хотя бы потому, что «формула» представляет собой попытку сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............