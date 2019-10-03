Что такое «формула Штайнмайера»?

«Формула Штайнмайера» – это довольно пространно сформулированный комплекс мер по урегулированию ситуации на востоке Украины. Впервые его озвучил в 2015 году на тот момент глава МИД Германии, а теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. В октябре 2016 года план немца обсудили в ходе заседания «Нормандской четверки» в Берлине.

Ноги «формулы» растут из «плана Мореля», обсуждавшегося в 2015-2016 годах и не устроившего украинцев. Основные тезисы Штайнмайера можно представить так:

Киев принимает закон об особом статусе Донбасса и о выборах там. В Донбассе при содействии ОБСЕ проходят выборы. Параллельно с выборами – тоже под надзором наблюдателей ОБСЕ (либо миротворцев ООН) – проходит демилитаризация, как минимум в пограничных областях. В Киеве и в Донбассе власти соглашаются с результатами выборов. В тот же день, по окончании выборов, закон об особом статусе вступает в силу как временный. Наблюдатели ОБСЕ признают выборы легитимными и демократичными. В день публикации отчета ОБСЕ киевский закон об особом статусе Донбасса вступает в полную силу.

На самом деле перед уже первым пунктом можно поставить фразу «вы находитесь здесь», и станет ясно, что до реализации плана экс-главы немецкого МИДа еще очень далеко. Причем последовательность пунктов тоже не обязательно будет такой, как изложено выше – Штайнмайер не формулировал, как должны действовать стороны. Общеизвестна лишь общая канва: Киев принимает закон о выборах, затем они проходят – по всей видимости, параллельно с отводом войск, затем, если ОБСЕ убедится в том, что все в порядке, закон об особом статусе Донбасса вступает в силу полноценно. Или не вступает, если ОБСЕ найдет нарушения. Вот и все. Вроде бы просто и понятно.

Вот как описывал «формулу» экс-глава МИД Франции Жан-Марк Эро во время визита на Украину в 2016 году:

«Хочу сравнить этот процесс со строительством дома. И сейчас мы закладываем фундамент. Речь идет о прекращении огня, об отводе войск в трех пилотных зонах. К этому также добавляется законопроект о местных выборах на Донбассе, а также о спецстатусе. Первый этап находится в стадии реализации. Следующий этап этого беспрерывного процесса - это утверждение Радой упомянутых мною закона о выборах и спецстатусе Донбасса, расширение пилотных зон, отвод и сохранение под контролем тяжелого вооружения, обеспечение доступа наблюдателей к территориям Донбасса, создание продвинутых баз ОБСЕ».

Но на самом деле даже дипломаты шутят, что сам Штайнмайер не понимает, что значит «формула Штайнмайера», настолько общо она сформулирована.

Чего уж говорить об украинцах, часть из которых никак не поймет, радоваться замаячившему на горизонте миру или выходить на улицы и протестовать.

Начать с того, что нет никакой ясности с краеугольным камнем всей «формулы» – законом. Формально действующий украинский закон об особом статусе Донбасса утратит силу 31 декабря. Особый статус, согласно этому закону, означает наличие «особого порядка местного самоуправления». Теперь же нынешние власти страны готовят совершенно новую редакцию. Какой она будет – непонятно. К тому же переговорщики Нормандской четверки ранее обсуждали применение «формулы Штайнмайера» с учетом существующего закона. Он, по сути, никогда и не действовал, поскольку почти все его статьи кроме 1-й и 10-й должны быть активированы только после одобренных Киевом выборов в Донецкой и Луганской республиках. И российская сторона, когда выдвигала свои предложения, опиралась на этот закон. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов, в частности, настаивал, что поправки в этот закон и в конституцию Украины должны закрепить особый статус Донбасса не на время, а навсегда. Теперь наиболее вероятно, что все эти наработки канут в Лету. Что будет в новом законе, пока никто не знает. В ДНР и ЛНР, конечно, уже заявили, что его придется согласовать с ними. В противном случае никаких выборов ждать не стоит.

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Есть и масса других спорных моментов. Например, на каком этапе должен быть отвод вооружений – перед выборами, после или во время? Ведь за час такую процедуру не провернуть. И под чьим присмотром должен проходить этот процесс? Наверняка присутствие миротворцев ООН не обрадует одну из сторон. Распускать ли нынешние власти Донбасса? Этого наверняка хотят на Украине, но вот что скажут на это в ДНР и ЛНР, понятно уже сейчас. Да, и что насчет контроля украинскими пограничниками границ Донбасса с Россией? В подписанной в Минске сторонами «формуле» о демилитаризации нет ни слова, равно как и о границе. В Киеве почти наверняка будут на этом настаивать, в Донбассе – упираться. Последний момент уже стал главным аргументом критиков Зеленского – по их мнению, вопрос с разоружением и восстановлением границ нужно решать перед выборами в Донбассе, а не после.

Сторонников у плана Штайнмайера тоже много, в том числе и на Украине. Хотя бы потому, что «формула» представляет собой попытку сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

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