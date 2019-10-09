Украинские националисты прорвали блокпост в районе разведения сил в Донбассе

В зоне разведения сил в Донбассе украинские националисты прорвались через полицейский блокпост и отправились в сторону города Золотое.

Полиция пропустила автоколонну националистов, заявил глава радикальной партии «Националистический корпус» Андрей Билецкий, передает «Страна.ua».

Отмечается, что уже находящиеся в Золотом националисты собрались на акцию протеста против разведения сил в Донбассе.

Ранее в среду сообщалось, что ВСУ открыли огонь вблизи Петровского и Золотого в Донбассе накануне разведения сил и средств. До этого подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Золотое в ЛНР.