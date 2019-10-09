ВСУ сорвали отвод сил в районе поселка Золотое в Донбассе

Украинские военные сорвали отвод сил в районах населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

«Согласно ранее обговоренной процедуры, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12.00 ( совпадает с мск) уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств, но до настоящего времени со стороны вооруженных формирований Украины ответного сигнала о готовности к выполнению рамочного решения так и не последовало», – пояснил Филипоненко, передает РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что ВСУ открыли огонь вблизи Петровского в Донбассе накануне разведения сил и средств. До этого подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Золотое в ЛНР.

В начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом и подписали «формулу Штайнмайера». Вопреки этому в понедельник Киев отменил отвод сил в Донбассе, назначенный на 7 октября. Новая дата отвода войск была назначена на среду, 9 октября. После этого украинские националисты пообещали занять позиции ВСУ в Донбассе.

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