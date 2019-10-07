Киев отменил отвод сил в Донбассе

Вооруженные силы Украины в понедельник, 7 октября, не начнут отвод в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов», – приводит его слова ТАСС.

Заявление украинского министра прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем.

Напомним, 3 октября ВСУ обстреляли здание школы в поселке Золотое-5 (Михайловка) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера» и графика разведения сил в Петровском и Золотом. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера».

Между тем радикалы на Украине попытались представить реализацию «формулы Штайнмайера» как «капитуляцию», всю неделю на площади Независимости в Киеве проходили акции протеста.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

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