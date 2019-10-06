Украинцы проявили массовый интерес к капитуляции

После воскресной акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве, участники которой призвали украинские власти отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция.

Как отмечает украинское издание «Страна», это слово оказалось непонятным для многих граждан, особенно украиноязычных.

Так, по данным Google Trends, запрос «капітуляція це» стал сверхпопулярным за последние часы. Русскоязычный запрос «что такое капитуляция» также вырос, но незначительно.

Капитуляция – это признание государством своего поражения в войне. То есть организаторы акции на майдане пытаются преподнести согласие президента Украины Владимира Зеленского на отвод войск в качестве «капитуляции», объясняет издание.

Вместе с тем в офисе Зеленского с такой трактовкой не согласны. Киев заявляет, что выполняет свои обязательства в «нормандском формате».

Напомним, в акции на площади Независимости в Киеве принимали участие несколько тысяч человек. Митинг под названием «Движение сопротивления капитуляции» состоялся у монумента Независимости, передает ТАСС.

«Мы собрались, потому что наша страна в опасности, потому что есть угроза капитуляции», – пояснил со сцены военный волонтер и один из организаторов акции.

Символом «сопротивления капитуляции» объявили желтый скотч, намотанный на левую руку. Этот атрибут призвали носить всех, кто поддерживает протестное движение.

Выступающие заявили, что «Движение сопротивления капитуляции» категорически против реализации «формулы Штайнмайера», которая якобы приведет к «капитуляции и федерализации» страны, а также против отвода войск и проведения выборов в Донбассе и амнистии тех, кто воевал на востоке против Украины.

По данным украинской полиции, в митинге участвовали три тысячи человек. Ряд СМИ указывал, что в центре украинской столицы в воскресенье собрались до 10 тыс. граждан.

Поддержать требования протестующих пришли представители парламентских политических сил «Европейская солидарность» и «Голос», ряда националистических организаций, в том числе запрещенного в РФ «Правого сектора*».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты против «формулы Штайнмайера», заявил, что уважает право граждан на протест.

Митинги против подписания Киевом этого документа продолжались всю неделю.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».

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