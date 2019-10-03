Зеленский отреагировал на протесты против «формулы Штайнмайера»

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя протесты против «формулы Штайнмаейра», заявил, что уважает право граждан на протест.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешено и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые политики стремятся использовать митинги для того, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», после чего украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Они потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента.

Митинги против подписания Киевом этого документа продолжаются в течение всей недели.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».