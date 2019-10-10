Зеленский оценил возможность вернуть Донбасс и Крым военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность возвращения Донбасса и Крыма военным путем исключена.

Введение военного положения в стране не поможет разрешить конфликт и приведет к хаосу, подчеркнул украинский лидер, передает РИА «Новости».

«Это все не решается военным положением. Я не готов терять людей. Если мы говорим о людях и о территориях, то первый приоритет – люди, второй приоритет – территории. Я хочу попробовать, благодаря Минску и «нормандскому формату», найти шаги», – заявил Зеленский.

Он добавил, что в 2018 году президент Порошенко вводил военное положение. «Помните, как люди реагировали? Страх, паника, надо бежать, уезжать из страны. Вы хотите хаос? Я не хочу хаос», – сказал президент.

Ранее в ДНР заявили, что украинская сторона срывом процесса разведения сил поставила под угрозу проведение саммита лидеров «нормандской четверки».

Напомним, в среду украинские военные сорвали отвод сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, где ВСУ открыли огонь.

Новая попытка отвода войск в районе Петровского будет предпринята 10 октября.