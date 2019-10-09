ДНР назвала дату новой попытки отвода войск в Петровском

Новая попытка отвода войск в районе Петровского будет предпринята 10 октября, сообщили в ДНР.

«Сегодня, 9 октября, Вооруженные силы Украины сорвали утвержденный Контактной группой план-график по возобновленному разведению сил средств на участке в районе населенного пункта Петровское. Завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода», – передает ТАСС сообщение представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что украинская сторона не направила в адрес СММ ОБСЕ уведомление о том, что ВСУ готовы провести разведение сил и средств.

«Кроме того, согласно утвержденному плану-графику стороны должны были выпустить сигнальные ракеты, подтверждающие готовность к отводу. Несмотря на то, что Народной милицией ДНР сигнальная ракета белого цвета была выпущена несколько раз, ответного сигнала с украинской стороны так и не поступило», – заявили в ДНР.

В представительстве республики отметили, что процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений не начался по вине украинской стороны.

«Информация от ОБСЕ, что на данный момент продолжаются переговоры с украинской стороной. Как таковых договоренностей об отводе нет, нет риторики отрицательной, так и положительной нет. Сказать, что сорвано мероприятие я тоже не могу, так как для этого у нас есть, согласно плану-графику, три дня. Они (украинские силовики) затягивают», – передает РИА «Новости» слова руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова.

Ранее стало известно, что украинские военные сорвали отвод сил в районах населенного пункта Золотое в Донбассе. Также сообщалось, что ВСУ открыли огонь вблизи Петровского в Донбассе перед разведением сил и средств.