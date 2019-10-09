В ДНР заявили об угрозе срыва саммита «нормандской четверки»

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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива

Построенная Россией АЭС сократит экспорт газа в Белоруссию Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Запуск в Белоруссии АЭС, построенной на российские кредитные средства, приведет к сокращению экспорта российского газа в страну, заявил белорусский министр энергетики. Получается, что российский атом начинает конкурировать за рубежом с отечественным газом. Однако потери от экспорта газа Белоруссии для российского монополиста не существенны. Более того, он может даже выиграть на этом. Подробности...
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При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки

Депутат Юмашева возмущена действиями ФБРФото: Владимир Гердо/ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать – и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России

Курдские боевики обладают богатым военным опытом, хорошим снаряжением и высоким боевым духомФото: Rodi Said/Reuters
Турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан. Это произошло после того, как защищать курдов отказался их прежний союзник – США. Перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России. Эксперты предостерегают Россию от вмешательства в турецко-курдский конфликт. Не исключено, что из военной операции Турции Москва сможет извлечь значительную пользу. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура. А на тех, кто не считает жителей Донбасса людьми, цензура не распространяется. Подробности...
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В чем проблема поколения, выросшего в мире «Убера» и доставки еды

Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ, директор Института политических исследований НИУ ВШЭ
Инфантильность молодежи – не только вина родителей, это еще и следствие того, как меняется мир. Студенты, выросшие с телефоном в руке, не понимают, почему нельзя нажать две кнопки и получить работу, а потом нажать еще одну и ее отменить. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
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    Сколько стоит видимость красивой жизни

    Американцы бегут из Сирии

    Кто такой Хидео Кодзима

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

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          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
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          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

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          • У меня в семье нет школьников

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              В ДНР заявили об угрозе срыва саммита «нормандской четверки»

              9 октября 2019, 15:49

              Текст: Евгения Шестак

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              Украинская сторона срывом процесса разведения сил в районе Петровского в Донбассе поставила под угрозу проведение саммита лидеров «нормандской четверки», заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

              «Чем бы ни был вызван саботаж возобновления разведения, это ставит под угрозу срыва проведение саммита «нормандской четверки» по вине Киева», – приводит РИА «Новости» заявление Никоноровой.

              Ранее стало известно, что украинские военные сорвали отвод сил в районах населенного пункта Золотое в Донбассе. Также сообщалось, что ВСУ открыли огонь вблизи Петровского в Донбассе перед разведением сил и средств. 

              В ДНР сообщили, что новая попытка отвода войск в районе Петровского будет предпринята 10 октября.

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