В ДНР заявили об угрозе срыва саммита «нормандской четверки»

Украинская сторона срывом процесса разведения сил в районе Петровского в Донбассе поставила под угрозу проведение саммита лидеров «нормандской четверки», заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

«Чем бы ни был вызван саботаж возобновления разведения, это ставит под угрозу срыва проведение саммита «нормандской четверки» по вине Киева», – приводит РИА «Новости» заявление Никоноровой.

Ранее стало известно, что украинские военные сорвали отвод сил в районах населенного пункта Золотое в Донбассе. Также сообщалось, что ВСУ открыли огонь вблизи Петровского в Донбассе перед разведением сил и средств.

В ДНР сообщили, что новая попытка отвода войск в районе Петровского будет предпринята 10 октября.

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