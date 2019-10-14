Премьер Украины объяснил, зачем пришел на концерт неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук утверждает, что не имеет никакого отношения к концерту, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна».

На своей странице в Facebook он отметил, что в воскресенье вместе с министром по делам ветеранов Оксаной Колядой провел встречу с представителями «Движения ветеранов Украины» и ветеранским сообществом.

«К самому концерту я не имею никакого отношения. Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. Считаю это делом движения ветеранов, которое устраивало мероприятие, или независимой радиокомпании, которая обеспечивала музыкальную программу вечера», – написал он.

Гончарук добавил, что глава правительства не должен диктовать ветеранам, какие песни петь. «В то же время, чтобы не было никаких вопросов: я не разделяю ни нацизма, ни фашизма, ни коммунизма», – пояснил он.

Также Гончарук отметил, что не хотел делать из этого «публичный кейс», однако в СМИ его визит подали с неоднозначными тезисами.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, одним из участников которого стала украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна».

Отмечалось, что мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.

В 2018 году полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах «Сокиры Перуна» свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.