Глава землячества: Российским украинцам не нужны предложенные Зеленским паспорта

У живущих в России этнических украинцев и так нет особых проблем с поездками на Украину, для этого им не обязательно становиться ее гражданами, заявил газете ВЗГЛЯД председатель совета землячеств Украины в Москве Николай Лях.

В среду президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны разработать механизм предоставления гражданства этническим украинцам из дружественных стран.

«Немного найдется украинцев, граждан Российской Федерации, которые захотели бы получить украинские паспорта, особенно в нынешней обстановке. Есть люди, которые хотят поехать на Украину, потому что там могилы предков, родственники, но они могут поехать и по российским паспортам», – заявил Лях.

Глава совета землячеств добавил, что для того, чтобы такое желание появилось, многое на Украине должно измениться: «Мы должны делать все, чтобы Украина стала той Украиной, в которой мы родились, в которой мы жили. Когда Украина будет такая, многие готовы будут получить гражданство».

Лях добавил, что его совет негативно относится к политике как предыдущего президента Украины, так и нынешнего.

Инциатива Зеленского прозвучала вскоре после публикации указа Владимира Путина, который утвердил упрощенное получение российского гражданства для всех жителей Донбасса, а не только для проживающих в ДНР и ЛНР.

На следующий день после публикации в Ростовской области стали открываться новые пункты выдачи российских паспортов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом порядке выдачи паспортов для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.



Ранее стало известно, что ООН в своем докладе о перспективах мирового народонаселения предположила, что к 2050 году население Украины сократится более чем на 20%, до 35,2 млн человек.