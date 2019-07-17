Путин расширил число украинцев, которые могут получить российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому большее число граждан Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке»... изменения», – говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации указе президента.

В документе изменяется формулировка предыдущего указа. Из подпункта «в» пункта 1 убираются слова «отдельных районов». Таким образом, документ распространяет право получить гражданство в упрощенном порядке на находящихся в России украинцев, проживавших на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно новым нормам, жителям Донецкой и Луганской областей Украины не обязательно искать отдельное подтверждение о постоянном проживании на этой территории, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность.

В середине июня первые жители Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта России, оформленные в упрощенном порядке согласно указу президента Владимира Путина.