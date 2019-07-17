Донбассу предоставили российское гражданство

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17 июля, среда  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Украина должна заслужить российского посла

Без посла даже как-то спокойнее – еще один такой парасюк, и можно до настоящей войны доскакатьсяФото: Максим Никитин/ТАСС
Смена Порошенко на Зеленского не приведет к тому, что на Украине появится российский посол – его там не ждут и принять не готовы. Об этом накануне заявили в администрации украинского президента. Это тот случай, когда с Киевом можно и согласиться: нашему послу нечего делать на Украине по объективным причинам. Его возвращение украинцы еще должны заслужить. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Потомок русского барона возглавила Европу

Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосованияФото: Vincent Kessler/Reuters
Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
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Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
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Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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              Донбассу предоставили российское гражданство

              Гражданство России могут получить более 6 миллионов жителей Донбасса   17 июля 2019, 22:33
              Фото: Maxim Shemetov/Reuters
              Текст: Андрей Резчиков,
              Михаил Мошкин

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              В среду все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт: независимо от того, живут ли они в пределах ДНР и ЛНР или на подконтрольной Украине территории. Киев пообещал принять ответные меры, которые тут же приравнял к гостайне. Но действия Украины вряд ли отпугнут миллионы жителей Донецкой и Луганской областей от получения гражданства России.

              В среду Владимир Путин внес поправки в свой апрельский указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса. По новому указу президента получить российский паспорт в таком порядке теперь сможет больше граждан Украины. С точки зрения буквы закона сделано следующее: из указа убираются слова «отдельных районов». Таким образом, право получить гражданство в упрощенном порядке распространяется не только на жителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (до есть ДНР и ЛНР), но и на всех граждан Украины с пропиской на территории Донецкой и Луганской областей. Теперь на гражданство РФ могут претендовать жители, например, Славянска, Краматорска, Мариуполя, Лисичанска и других территорий, находящихся сейчас под контролем украинских властей.

              Важен еще один момент – от желающих получить российское гражданство жителей Донбасса не требуются никакие дополнительные справки о месте жительства. Достаточно сведений из паспорта.

              Напомним, что в конце апреля российский президент ввел упрощенный порядок получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской народных республик. 1 мая президент упростил получение российского гражданства еще для некоторых категорий украинцев. Этот порядок касается тех, кто родился в Крыму или в Севастополе до 18 марта 2014 года, а также их родственников. Добавим, что Путин сообщил, что рассматривает возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке всем гражданам Украины.

              Вопрос о российских паспортах для жителей Донбасса, перебравшихся в Россию, возник во время июньской «Прямой линии». Многодетная семья Люльковичей, бежавшая в Россию из Дзержинска Донецкой области (город под контролем Украины), рассказала президенту о проблемах с получением гражданства России. Проблему решили «в ручном режиме» – после «Прямой линии» беженцам торжественно вручили паспорта. Но президент тогда отметил, что проблема носит системный характер.

              «Уже знаю, что есть и проблема, связанная с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине, – сказал Путин. – Понятно, что это замкнутый круг. Решить проблему вряд ли представляется возможным. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы и дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить». Можно предположить, что этот момент повлиял на появление указа об упрощенном порядке для всех жителей Донбасса.

              Пока непонятно, что сейчас предпримет в ответ официальный Киев – и предпримет ли вообще. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины не стал раскрывать мероприятия по реагированию на новый указ Путина. Но некоторые «встречные инициативы» предсказать можно, если учесть предыдущие действия украинских властей. Киев, как известно, обещал добиваться непризнания российских паспортов, выданных жителям Донбасса. В мае украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз также заявила, что кабмин может лишить социальных выплат и пенсий граждан Украины, которые получили российские паспорта в ДНР и ЛНР. «Граждане Украины считают, что такой шаг будет более чем справедливым», – подчеркнул киевский портал «Обозреватель». Впрочем, угроза потерять украинские выплаты вряд ли отпугнет желающих получить российское гражданство. 

              Сейчас, по словам замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, российские паспорта получили более 10 тысяч жителей ЛНР и ДНР. В целом гражданство России там хотят получить более трех млн человек, цитировал Водолацкого ТАСС.  Если же взять численность населения двух областей в их границах до конфликта, то в Донецкой области проживает более четырех млн человек, а в Луганской – 2,16 миллиона. 

              «Там такие же люди, как и здесь. Просто из-за изменения границ получилось так, что даже родных разделили. Вот была Луганская область, в 90 километрах от Луганска мой родной город. А сейчас это подконтрольная территория Украины. Там моя мама, мои родные», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница ЛНР, литератор Елена Заславская. Она родом из Лисичанска, который сейчас находится под контролем Киева.

              «Сейчас у нас наблюдается ажиотаж в связи с получением российских паспортов, там огромные очереди», – сказала Заславская. По ее мнению, люди, которые находятся на «той территории» и хотят получить российский паспорт, тоже связывают свою жизнь с Россией.

              Но указ, конечно же, учитывает и желания тех, кто уже покинул Украину. «Считается, что около миллиона беженцев сейчас находятся на территории России. Получалось, что по первоначальному тексту этих людей разделили. Те, что из Донецка – это «правильные» беженцы, а те, что из Мариуполя, например – «неправильные» беженцы. Сейчас Путин это исправил и все должны получать паспорта по упрощенной процедуре», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД экс-спикер парламента ДНР, бывший вице-премьер республики Андрей Пургин. Он, к слову, родом из Марьинки, которая сейчас находится под контролем киевских силовиков.

              «Когда только вышел тот, апрельский, указ, люди с горечью говорили: «Наши дома находятся на другой территории, по ту сторону линии разграничения», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова. Нынешний документ, по ее мнению, это «долгожданный шаг, потому что люди уже здесь, в России, и на них теперь распространяется этот указ».

              Кириллова отметила, что новый указ очень важен и для людей, проживающих на подконтрольных Киеву территориях: «То, что у них есть желание получить российский паспорт, это точно. Я видела не одну изломанную судьбу. Поэтому для людей это важно. Теперь у них есть возможности. А захотят ли они воспользоваться этим правом или не захотят – время покажет. Но Россия сделала очень хороший и добрый шаг. Спасибо за это президенту».

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