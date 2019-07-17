Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, сообщили в Офисе президента Украины.

«Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», – говорится в сообщении на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook.

«Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах», – сообщили в Офисе президента Украины.

В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев, а добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран. Особенно много жителей Украины получили в последнее время гражданство России.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о расширении категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в соответствии с новым указом президента все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

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