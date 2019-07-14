Спрос на украинское гражданство резко упал

За последние пять лет почти вдвое сократилось количество лиц, получивших украинское гражданство, сообщили в государственной миграционной службе Украины (ГМСУ).

Так, количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3 тыс. 388, тогда как в 2017 году таких было 3 тыс. 639, а в 2014 году – 6 тыс. 438 человек, передает ТАСС.

Кроме того, количество лиц, которые приобрели украинское гражданство на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала 2019 года составило лишь 29 человек. В 2018 году таких было 70 человек, а в 2014 году – 125 человек.

Сократилось и число лиц, получивших украинское гражданство по указу президента страны. В 2019 году таких было 652 человека, в прошлом – 983 человека, а в 2014 году – 1 тыс. 339 человек.

По данным отчета ООН «Перспективы мирового народонаселения», население Украины к 2050 году сократится почти на 20%.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук ранее признавал, что на Украине проживает 30 млн человек, тогда как раньше численность населения достигала 52 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, куда за 30 лет исчезли 20 млн граждан Украины и почему подобные заявления по сути означают отказ от претензий Киева на Крым и Донбасс.