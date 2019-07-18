Анонсировано открытие новых пунктов выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Четыре новых пункта приема документов на получение в упрощенном порядке российских паспортов для жителей Донбасса откроются в Ростовской области, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Водолацкий сообщил, что накануне были открыты два новых пункта выдачи, в ближайшие месяцы откроются еще четыре, передает ТАСС.

«Итого, вместо двух на сегодняшний день, будет работать восемь пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области», – добавил он.

Открытие новых пунктов запланировано на конец августа – сентябрь.

«Это значительно увеличит оборот. Сегодня выдается где- то примерно 500 паспортов в день, при тех задачах, которые сегодня перед ними стоят, значит, будет выдаваться где-то 4-5 тыс. паспортов», – пояснил Водолацкий.

До этого, 17 июля, он сообщил, что за месяц российские паспорта в упрощенном порядке получили более 10 тыс. жителей ЛНР и ДНР.

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.