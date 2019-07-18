Киев отреагировал на упрощение получения гражданства России для жителей Донбасса

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

«МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан – жителей Донецкой и Луганской областей Украины», – говорится в заявлении на сайте украинского МИД.

Действия Москвы сочли в Киеве «нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте».

В ведомстве добавили, что такие указы «о паспортизации не будут признаваться украинской стороной», а также попросили международных партнеров не признавать эти документы и усилить санкции против России.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о расширении категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в соответствии с новым указом все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт.

До этого, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

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