Можно ли быть гражданином России и Украины одновременно?

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Рубль в августе ждет серьезное испытание

Что ждет рубль к концу годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть. Подробности...
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В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
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Родительский долг стал уголовно наказуемым

Для облегчения страданий Мише Абакумову нужно лекарство, которого официально нет в РоссииФото: facebook.com/lida.moniava
Семью часами допроса закончился для Елены Боголюбовой поход на почту за лекарством для тяжелобольного сына. Дела за контрабанду «запрещенного препарата», по всей видимости, уже не будет – ведь история женщины дошла до Кремля. Но случаи, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел, в России не новы. И ситуация пока никак не меняется.  Подробности...
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Туркмения может стать новой проблемой России

Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищетыФото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Крымская дорога как символ России

Андрей Бабицкий, журналист
Убогая инфраструктура, доставшаяся полуострову в наследство от украинской мачехи, тормозила его развитие. Сейчас Крым подтягивают до общероссийских стандартов, хотя, может быть, где-то поднимают планку чуть выше. Подробности...
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Хорошо тому живется, у кого одна нога

Максим Соколов, публицист
Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал распад СССР счастливым событием не только для поляков, но также для русских, украинцев, грузин и всех остальных. Это либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие. Подробности...
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«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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              Можно ли быть гражданином России и Украины одновременно?

              		   18 июля 2019, 14:42
              Фото: Александр Рюмин/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

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              Можно, и это вполне законно.

              17 июля произошло сразу два события, касающихся получения гражданства в России и на Украине. Сначала Владимир Путин подписал указ, по которому теперь не только жители ЛНР и ДНР смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке, но и проживающие на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. В ответ Владимир Зеленский распорядился упростить получение украинского гражданства россиянами.  

              Чтобы выяснить, как смотрят на людей с несколькими паспортами в наших странах, сразу стоит разделить понятия «двойного гражданства» и «второго». Первое значит, что между двумя (обычно дружественными) странами есть договор, который разрешает их гражданам иметь два паспорта одновременно. При этом власти обеих стран признают оба паспорта и не накладывают никаких ограничений на их владельцев. Понятие же «второго гражданства» означает, что человек просто получил паспорт другой страны, и на родине его будут считать исключительно подданным своего государства. 

              Россия, хотя и признает двойное гражданство, соответствующий договор имеет только с Таджикистаном – так что для нашей страны это понятие, скорее, формальное. Украина и вовсе законодательно не признает такого термина.

              Второе гражданство – пожалуйста

              Что же касается второго гражданства, то Россия не требует от него отказываться. С 2014 года таким гражданам нужно лишь уведомить миграционное управление МВД о наличии паспорта другой страны. Среди ограничений будет лишь запрет на работу на госслужбе. 

              Формальное исключение – украинцы, желающие получить российский паспорт в упрощенном порядке. Их просят написать заявление об отказе от прежнего гражданства.

              «У нас существует форма уведомительного порядка, когда гражданин Украины при оформлении российского паспорта должен подписывать заявление о намерении отказаться от своего прежнего гражданства. Но это формальный момент, он носит уведомительный характер – человек должен был уведомить свою прежнюю страну по почте, отправить письмо, и на этом все», – говорит газете ВЗГЛЯД Ольга Терентьева, адвокат по вопросам миграции. 

              Ранее действительно требовалось направить свое заявление в МИД Украины или консульство страны, которое должно было выдать справку о том, что человек лишился прежнего паспорта. Но таких справок практически никто не видел, поскольку Украина попросту отказывается лишать своих граждан паспортов. 

              Отказ с Украины

              Почему же Украина всем отказывает? Дело в том, что там вообще в законах нет понятия «двойного» или «второго» гражданства. Для украинского законодательства любой человек с местным паспортом всегда и везде считается гражданином Украины: «Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины», – это 2-я статья закона «О гражданстве Украины».

              При этом 19-я статья того же закона гласит, что получение документа другого государства автоматически лишает украинца его прежнего паспорта. Да только вот массовые отказы и игнорирование посольством Украины заявлений, поданных на российское гражданство, говорят о том, что эту статью в стране предпочитают не замечать. Есть официальная процедура добровольного выхода из гражданства, но она длительная и с негарантированным результатом: нужно явиться лично (на Украину), заплатить крупную пошлину... Россия, правда, уже не настаивает на наличии справки из Незалежной.

              По факту получается, что раз Украина официально не признает отказ своих граждан, они сохраняют свой статус, никто ведь в России не требует от них сжечь паспорта. А у нас они становятся полноправными россиянами.

              Без проблем

              Выходит так, что обеим странам проще закрыть глаза на наличие у их граждан вторых паспортов – серьезных проблем из-за этого не возникнет ни с одной стороны. Украинцам в России достаточно изобразить желание отказаться от своего паспорта, а на родине просто умолчать о наличии нового документа. В местном МИДе предлагали, конечно, ввести уголовную ответственность за подобные действия, но воз и ныне там. Россиянам же, по каким-то причинам захотевшим стать гражданами Украины и ставшими таковыми, желательно будет уведомить МВД, и все. Паспорта вас никто здесь не лишит. «Если россиянин что-то решает на территории другой страны, он действует в рамках ее законодательства. Большинству стран при оформлении их гражданства абсолютно безразлично, будете ли вы отказываться от своего прежнего», – говорит Терентьева. 

              Поэтому два гражданства и два паспорта, и оба на законном основании, иметь можно что в России, что на Украине, говорит юрист.


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