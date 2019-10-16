Партия Зеленского потребовала объяснений от премьера из-за рок-концерта неонацистов

В пропрезидентской партии «Слуга народа» возмущены участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука в мероприятии, где выступала неонацистская рок-группа «Сокира Перуна», сообщил источник в политсиле.

«Внутри фракции народные депутаты, если говорить культурным языком, возмущены... Мы не знаем, почему он так сделал, но я думаю, что это молодость, неопытность и глупость. Поступок этот будет обсуждаться, потому что так делать нельзя. Будем требовать от него объяснений перед фракцией», – заявил источник изданию «Страна.ua».

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, одним из участников которого стала украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна».

После этого Гончарук заявил, что не имеет никакого отношения к концерту. По его словам, он провел встречу с представителями «Движения ветеранов Украины», но не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя на концерт.

Напомним, в 2018 году полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах «Сокиры Перуна» свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему украинского премьера заставили плясать под нацистскую музыку.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД