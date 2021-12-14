Кулеба представил приоритеты внешней политики Украины

США собрались призывать Россию к выполнению Минских соглашений

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы призвать к дипломатическому прогрессу в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путем выхода из ситуации», – приводит слова пресс-секретаря американской администрации ТАСС.

«Есть одновременно много различных составляющих в настоящий момент», – подчеркнула Псаки, отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие дипломатические шаги готовит Вашингтон.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, в частности, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы «встретиться с представителями правительства высокого ранга, обсудить наращивание Россией военных сил и подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов суверенитету Украины».

«Она подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата», – отметила представитель американской администрации.

«В дополнение к этому наши специалисты, занимающиеся вопросами национальной безопасности, продолжают вести обширные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами <…>, и это тоже продолжится», – добавила Псаки.

Согласно заявлению Госдепартамента США, Донфрид 13–15 декабря побывает в Киеве и Москве, а затем отправится в Брюссель. В Госдепе пояснили, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине, предложив «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал «в будущем активировать» «нормандский формат» для поиска решения ситуации на Украине.

В воскресенье главы МИД стран G7 в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину. При этом он допустил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО.

В прошлую пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем Штаты могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

При этом в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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