В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине

Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Риге встречу министров иностранных дел стран – членов альянса.

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.

Дипломат напомнила, что после окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.

«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», – заявила представитель МИД.

«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилось к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.

Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.

В Кремле заявили, что Украина, не выполняя Минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.

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