Зеленский мечется в поисках спасения

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24 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Почему Россия никогда не вступит в НАТО

Североатлантический альянс был собран в интересах США, и американцы всегда играли в нем роль первой скрипки REUTERS/Pascal Rossignol
Всего 20 лет назад руководство России серьезно рассматривало вопрос о вступлении в НАТО – это подтверждают и в альянсе, и в самой России. Теперь это кажется невозможным, более того, немыслимым. НАТО с тех пор не изменилось, но изменилась Россия: в наши дни теоретическая польза от членства в альянсе сменилась перспективой вреда.  Подробности...
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Морскую авиацию ВМФ срочно усиливают и обновляют

Су-24М нужно срочно менять, и именно для этого новые Су-30СМ2 поступают в Морскую авиацию tvzvezda.ru
Морская авиация ВМФ России получила первые самолеты Су-30 новой модификации СМ2. Почему эта новость исключительно важна для отечественного Военно-морского флота, какие новые возможности эти самолеты обещают дать России в борьбе на море – и какие странности сопровождают их поступление в войска? Подробности...
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Британия сдвигает свои границы к Днепру

Британские вооружения прямо сейчас поставляются на Украину Міністерство оборони України/Facebook
В последнее время Лондон стал самым активным защитником и лоббистом Киева среди западных стран, в некоторых усилиях на данном поприще превзойдя даже Соединенные Штаты. С чем связана такая активность Великобритании на украинском направлении и как это связано с анекдотическими познаниями британской дипломатии об истории России и Украины? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зеленский мечется в поисках спасения

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему Зеленский решил открыто противоречить американским руководителям? Это не свойственно майданным политикам, которые публично преклоняются перед Белым домом. Подробности...

Германия выбирает между газом и принципами

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
В Берлине прекрасно понимают, что можно, конечно, долго спорить о том, является ли «Северный поток – 2» политическим проектом или нет, но при этом и сам газопровод, и вся энергетика в целом – это вопрос не ценностей и принципов, а прежде всего интересов, причем не только немецких. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

С Западом договориться не получится

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вся история человечества говорит о том, что с Западом невозможно договариваться. Слово Запада не стоит бумаги, на которой оно записано. С Западом возможен только вооруженный паритет. Подробности...
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Может ли Россия вступить в НАТО

За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
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    Сергей Миркин

    Зеленский мечется в поисках спасения

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		24 января 2022, 17:00

    Во время своего визита в Киев 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен призвал украинцев готовиться к тяжелым дням и избегать действий, которые бы помогали России. Учитывая, что в последнее время все топ-чиновники США, включая Блинкена, говорят о скорой войне России с Украиной, по всей видимости, госсекретарь намекал на скорый военный конфликт. Но в этот же день ему возразил президент Украины Владимир Зеленский, который в своем видеообращении призвал людей не поддаваться панике по поводу скорой войны. По его словам, идет атака на нервы граждан и инвесторов.

    Правда, слова Зеленского возымели обратный эффект, и люди стали скупать продукты первой необходимости. Затем Зеленский вступил в заочную полемику с Джо Байденом. После слов американского президента о «незначительном вторжении» украинский глава написал в социальной сети, что незначительных агрессий не бывает, и назвал себя президентом великой страны.

    Почему Зеленский решил открыто противоречить американским руководителям? Это несвойственно майданным политикам, которые публично преклоняются перед Белым домом. Есть несколько версий. Согласно первой, Зеленский обиделся на американцев за то, что они не позволили ему арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко. А, судя по всему, именно этого хотела ЗЕкоманда, чтобы продемонстрировать свою силу. Однако Зеленский столкнулся с сопротивлением исполнителей. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не завизировала документы по делу Порошенко.

    Судья Алексей Соколов 17 января перенес заседание на 19-е число – как раз в этот день в Киев приехал Блинкен. И судья спокойно применил меру пресечения – освобождение под личное обязательство, то есть под подписку. После чего ушел в отпуск. В украинских телеграм–каналах высказывают мнение, что Венедиктовой и Соколову западные посольства дали указание не арестовывать Порошенко. А приехавший в Киев госсекретарь предупредил Зеленского, чтобы тот не перегибал палку. Если учитывать, что фигурант на суде открыто издевался над Зеленским, например порекомендовал ему не курить наркотики, то можно предположить, что действующий президент Украины воспринял как личную обиду невозможность посадить экс-президента и решил публично дискутировать с американцами.

    Эта версия не выглядит убедительной. Вероятно, именно заступничество Запада спасло Порошенко от ареста. Американцам нужна фигура в противовес Зеленскому, которая бы ограничивала его власть, чтобы ЗЕкоманда не почувствовала себя всесильной. Это нормальная практика для Вашингтона. Так, в противовес самому Порошенко сначала Запад использовал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, а затем экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Но думается, что из-за Порошенко Зеленский не решился бы публично дискутировать с Байденом.

    Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС

    Вторая версия состоит в том, что американцы хотят принудить Зеленского выполнить Минские соглашения. Согласно этой теории, Белый дом хочет найти с Россией компромисс, оставив за скобками такие болезненные для себя вопросы, как нерасширение НАТО на постсоветкое пространство и ликвидация инфраструктуры альянса в странах, которые вступили в блок после 1997 года. Вероятно, в США некоторые полагают, что Россию устроят такие уступки, а Байден сможет выставить себя спасителем мира, благодаря которому не разразилась война в Европе и который защитил независимость Украины.

    Но Зеленского такой сценарий не устроит. Для исполнения Минских договоренностей украинское правительство должно начать переговоры с руководителями ЛДНР. А как только подобный саммит стартует, ЗЕкоманду тут же обвинят в предательстве различные неонацисткие группировки, например полк «Азов», экс-спикер парламента Разумков, Аваков и другие политические противники. И это может стать поводом для нового майдана. Кроме того, сложно себе представить, как Зеленский сможет провести через парламент закон о выборах в Донбассе, согласованный с ЛДНР.

    Многие депутаты побоятся за него голосовать – в том числе и из-за вероятности физической расправы со стороны неонацистов. Возможно, план американцев следующий: заставить Зеленского выполнить политическую часть Минских соглашений, затем майдан свергнет его. А тот, кто станет президентом после Зеленского, заявит, что он против Минских соглашений, но ничего не может сделать, так как «Зеленский нас предал и договорился с ЛДНР». Разумеется, судьба самого Зеленского и его команды Белый дом не интересует.

    Согласно третьей версии – всё наоборот. Блинкен приказал Зеленскому начать наступление в Донбассе и спровоцировать Россию на ответные действия. Произойти это должно во время Олимпиады в Пекине. Так американцы решают сразу несколько задач. Во-первых, обвиняют Россию в агрессии, вводят санкции и останавливают запуск «Северного потока – 2» на неопределенное время, преодолев сопротивление Германии. Во-вторых, Белый дом получает повод отвергнуть все предложения России по безопасности. В-третьих, на фоне происходящего Олимпиада становится третьеразрядным событием, чем наносится моральный удар по Китаю. Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что это ухудшит отношения Пекина и Москвы, так как китайцы посчитают себя оскорбленными.

    Зеленского этот сценарий не устраивает, потому что украинская армия без вариантов потерпит поражение в случае настоящего столкновения с Вооруженными силами России, Украина потеряет значительные территории, возможно, весь левый берег Днепра и юг страны. Это приведет к полнейшему коллапсу экономики, неонацисты и политические противники Зеленского во всем обвинят его и соратников. В этой ситуации Зеленский сможет спасти свою жизнь и семью, только если вовремя сбежит.

    И во втором, и в третьем сценарии Зеленскому отводится роль тарана одноразового использования, при помощи которого разбивают ворота, а затем выкидывают за ненадобностью. Зеленский это понимает и начинает фрондировать против американских демократов в расчете на то, что получит поддержку от их политических противников – республиканцев. Он хорошо помнит, как демократы использовали украинскую тему против экс-президента США Дональда Трампа, дело дошло до начала процедуры импичмента.

    И теперь Зеленский рассчитывает на ответные действия сторонников Трампа. В то же время в интервью The Washington Post он заявил, что Россия может занять Харьков, чем породил панику в городе. Почему столь разные посылы у него в видеообращении и в интервью? Зеленский сейчас напоминает зверя, которого загнали охотники, и он мечется в поисках спасения.

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