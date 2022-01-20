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США пообещали дать России «быстрый, жесткий и единый ответ»
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Любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны Соединенных Штатов и их союзников, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Президент [США Джо] Байден четко говорил российскому президенту [России Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», – приводит ТАСС текст заявления пресс-секретаря Белого дома, опубликованного после выступления американского лидера, в ходе которого он допустил, что «незначительное вторжение» России на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.
Псаки в своем заявлении также выступила с утверждением, что у России якобы имеется «масштабная стратегия агрессии, помимо военных действий», в том числе «кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований». «Он [Байден] подтвердил сегодня, что на такие акты российской агрессии будет дан решительный, зеркальный и единый ответ», – добавила пресс-секретарь американского президента.
В свою очередь представитель администрации США высокого ранга после выступления Байдена в Белом доме заявил, что «вторжение» России на Украину любого рода вызовет жесткий экономический ответ со стороны США. «Если Россия использует свои обычные вооружения для захвата территории на Украине, это вызовет жесткий экономический ответ», – приводит его слова Reuters. В связи с этим Соединенные Штаты, продолжил чиновник, готовы рассмотреть введение санкций в отношении крупнейших финансовых учреждений России. Он добавил, что Вашингтон изучает все возможные варианты рестрикций.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Киев заподозрил Россию и США в сговоре против Украины
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное «вторжение России» на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, заявил источник в украинских дипломатических кругах.
По информации издания «Страна.ua», власти Украины заподозрили США и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Ранее высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене
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Экс-главе Украины Петру Порошенко 19 января Печерский районный суда Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене.
Ранее прокуратура требовала арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Бывший президент пришел со своими адвокатами. Перед входом в суд он выступил перед своими сторонниками, которые митингуют возле здания суда, передает РИА «Новости».
Позже Порошенко прокомментировал решение суда. Он заявил, что никто пока не празднует победу, потому что «безумный сценарий» Владимира Зеленского еще не окончен.
Мера пресечения в виде личного обязательства предписывает Петру Порошенко являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене.
Ранее Печерский районный суд Киева отказал Порошенко в удовлетворении ходатайства, в котором он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.
В понедельник Порошенко вернулся на Украину, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.
Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года.
Против политика было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
Погребинский: Запад не позволил Зеленскому посадить Порошенко даже под домашний арест
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Зеленский не смог посадить Порошенко даже под домашний арест, потому что президент Украины сдался под нажимом американцев. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение суда отпустить экс-президента Украины под «личное обязательство» являться на допросы по первому зову.
«Решение Печерского суда Киева – это победа Порошенко в бою, но еще не в войне. Теперь все зависит от того, как будет вести себя дальше президент Владимир Зеленский», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины еще может отыграться, полагает эксперт, но пока неясно, готов ли на это сам Зеленский – в этом есть большие сомнения. В частности, против Порошенко можно использовать обвинение в разворовывании оборонного бюджета – уже собран весь объем доказательств, достаточных, чтобы осудить экс-президента «за коррупцию во время войны». «По-моему, Зеленский сдался под давлением американцев, а они полностью держат его на крючке с его офшорами, коррупцией и тому подобным», – пояснил эксперт.
Зеленский мог бы отыграться, предъявив обвинения и по другим делам, в которых Порошенко защититься будет практически нечем. «Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала все политические силы Украины объединиться – «когда враг уже на пороге». Для английского посольства Зеленский и Порошенко – свои люди. С ее точки зрения, им не надо ссориться в такое время. Зеленскому ясно дали понять, что Запад не заинтересован в осуждении Порошенко», – предположил собеседник.
Погребинский добавил, что в деле Порошенко виден невооруженным глазом двойной подход, потому что по похожим, но менее веским обвинениям в госизмене был ранее посажен под домашний арест лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Однако Медведчуку неоднократно продлевали сроки ареста, хотя «должны были отпустить через шесть месяцев».
«По идее, ответственность Порошенко на порядок больше, чем ответственность Медведчука. Порошенко следствие считает главным организатором покупки угля в ДНР-ЛНР, но при этом он фактически освобождается пока от ответственности с формулировкой «под личные обязательства». Это просто смешно. О чем тут говорить? Жалкая и ничтожная власть. Стопроцентное внешнее управление даже по тем делам, которые хотел довести до конца лично президент Зеленский. Он не может посадить человека даже под домашний арест», – подытожил Погребинский.
В среду Печерский суд Киева решил не брать под стражу экс-президента Украины Петра Порошенко и отпустил его под личное обязательство по первому требованию являться в суд или на допрос. Таким образом, суд избрал политику самую мягкую из возможных мер пресечения. Его лишь обяжут сдать загранпаспорт.
Порошенко подозревают в государственной измене за организацию схем покупки угля из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области. В понедельник, когда Порошенко вернулся на родину после месячного отсутствия, прокуратура потребовала ареста бывшего главы государства, правда, с возможностью выйти под залог в размере примерно миллиарда гривен (2,6 млрд рублей).
Порошенко настаивает, что его, как лидера оппозиции, преследуют по политическим мотивам. Комментируя вердикт суда, политик заявил, что никто «пока не празднует победу», потому что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен.
Блинкен: Российская экономика заплатит «калечащую цену»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию ситуации вокруг Украины будут «калечащими».
В заявлении пресс-службы госдепа говорится, что в случае, если Россия выберет путь агрессии против Украины, то США и союзники вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену.
«Пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз госдепа.
Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.
Американский политик отметил продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.
Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины.
Украинского программиста не взяли на работу из-за отказа говорить на русском
На Украине программисту отказали в вакансии в связи с тем, что он разговаривал на государственном языке и не хотел переходить на русский, рассказал языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.
«Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что по статье 20 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный», – написал Креминь в Facebook.
В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram сообщила, что в указанной компании разговаривают на русском языке. Она рассказала, что во время мониторинга СМИ обнаружена информация, что специалист по управлению персоналом ООО «Андерсанлаб» отказал претенденту на вакансию, так как он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке.
«Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО «Андерсанлаб» общаются на русском языке», – написала Денисова.
Она сообщила, что обратилась к руководству компании с требованием проверить работу сотрудников кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендентов на должности.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
Военный эксперт объяснил невозможность нападения России на Украину с территории Белоруссии
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«Силами, не превышающими 13 тысяч человек, невозможно осуществить серьезное вторжение на Украину с территории Белоруссии, так что утверждение Госдепартамента США некомпетентно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии.
«С оперативной точки зрения смысл наносить такой удар есть только в случае, если украинские войска увязнут в войне в Донбассе. Тогда вполне разумно наносить удар с севера, чтобы отсечь группировку вооруженных сил Украины на этом направлении от основной части армии с целью ее дальнейшей ликвидации», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Суть в том, что для этого нужно иметь соответствующие силы и средства. Они у нас, конечно, есть, но в учениях «Союзная решимость» они не задействованы. Проходящие в Белоруссии учения небольшого масштаба, такими силами обеспечить какое-то серьезное вторжение невозможно. В лучшем случае там находится не более 13 тысяч российских военных», – объяснил эксперт.
«Кроме того, все эти войска находятся на полигонах, которые разбросаны по региону. Для серьезного наступления необходимо сосредоточение войск и их компактное размещение. А когда войска разбросаны по разным полигонам, вести массированное наступление невозможно», – убежден Сивков.
«Поэтому очередное утверждение Госдепартамента США носит чисто информационно-пропагандистский характер и является частью информационной кампании по обоснованию возможных действий Запада в случае военного конфликта России и Украины. «Допущения» того, что Россия в ходе учений в Белоруссии может напасть на Украину, просто некомпетентны», – заключил собеседник.
В среду высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением
, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительно того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.
При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США. По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тысячах военных, а если о 13 тысячах, то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.
Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Порошенко призвал «прихлопнуть крышку рояля Зеленского»
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который был отпущен из суда 19 января под личное обязательство по делу о госизмене, во время выступления перед своими сторонниками, заявил, что «наступило время прихлопнуть крышку рояля».
Он намекал на выступление действующего главы страны Владимира Зеленского в номере «Игра на рояле без рук», передает «Страна.ру».
Ранее Петр Порошенко уже упоминал это творческое выступление Зеленского.
Напомним, прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Но суд 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.
Политик подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Военный эксперт указал на наступательное предназначение поставленных Украине британских противотанковых ракет
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«У комплексов NLAW небольшая дальность применения, и эффективнее всего их применять не для обороны, а для наступления», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в минобороны Британии рассказали о поставке на Украину нескольких тысяч легких противотанковых ракет.
«Вопрос не столько в опасности противотанковых ракет NLAW, сколько в их правильном применении. У этого оружия дальность применения составляет всего 600–800 метров. В современном бою этого недостаточно, потому что стреляющий легко может быть ликвидирован стрелком противостоящей стороны», – объяснил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Эти ракеты можно использовать не только для поражения техники и укреплений, но и для наступления. То есть они даже не оборонительные, как утверждают британцы. Но на фоне того, что творится с Украиной, слово «оборона» нужно всегда воспринимать скептически», – уверен эксперт.
«Кроме того, эти комплексы фактически одноразовые, то есть взяли его в наступление, выстрелили, выкинули и побежали дальше. А насколько их много, не так важно, все они окажутся на линии соприкосновения в Донбассе. И это для республик может стать серьезным вызовом», – подытожил Леонков.
В среду в минобороны Британии рассказали о поставке на Украину «тысяч легких противотанковых ракет», сообщает RT. Ранее глава ведомства Бен Уоллес заявлял, что эти вооружения «не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России, а предназначены для использования в целях самообороны».
По данным Центра анализа стратегий и технологий, Лондон поставляет Киеву противотанковые комплексы Javelin (которые, к слову, уже отправляли американцы) и противотанковые ракеты NLAW, передает портал «Вести.ru». Отмечается, что комплексы NLAW менее мощные, чем Javelin, и состоят на вооружении британской армии с 2009 года. Срок хранения этого оружия подходит к концу.
«Речь идет скорее о коммерческих поставках. Если они что-то и получают бесплатно, то в гомеопатических дозах. Это скорее декларативная поддержка. До этого британцы на два миллиарда высосали украинский бюджет, продав им абсолютно ненужные катера. Это не усиливает украинскую армию. Это крайне неприятно. Это демонстрация поддержки Украины и демонстрация антирусской политики, но на поле боя это ничего не поменяет», – отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. Напомним, что Украина собралась купить у Британии боевые корабли.
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Конгрессмены США призвали срочно ввести санкции против России
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Делегация Конгресса США после визита на Украину встретилась в среду с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, призвав не ограничиваться угрозой введения санкций против России на фоне обострения напряженности в Европе, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».
Конгрессмены подчеркнули, что побывавшая в Киеве делегация состояла из представителей обеих партий, и в ситуации вокруг Украины американский истеблишмент выступает с принципиально единых позиций, передает РИА «Новости».
«Поездка была быстрой, но интенсивной. Состоявшийся сегодня утром брифинг с президентом [США Джо Байденом] был информативен и, я думаю, конструктивен. Я думаю, что на данном этапе, посыл громок и ясен. США выступают как один вместе со свободолюбивым народом Украины и не хотят возвращения (…) к тому, чтобы Украина вновь стала частью Российской империи», – заявил сенатор Роджер Уикер.
Некоторые сенаторы-республиканцы призвали не ограничиваться угрозой введения санкций после вторжения, а ввести их заранее «в качестве средства сдерживания». «После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», – считает сенатор Джони Эрнст. Она напомнила, что на Украине находятся от 10 до 15 тыс. американцев и призвала администрацию Джо Байдена не забывать об «уроках» Афганистана.
Республиканцы из верхней палаты Конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2».
Ранее Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Зеленский пообещал украинцам год без войны
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к согражданам, в котором заявил, что на майские украинцы будут готовить шашлыки, осенью болеть за сборную на Чемпионате мира, а с наступлением зимы – готовиться к новогодним праздникам. Он призвал не поддаваться на провокации о войне, не бежать за гречкой и спичками.
«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент и это «уже точно», – заявил Зеленский в видеобращении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
При этом, по словам Зеленского, «эти риски существуют уже не один день и они не стали больше». «Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не [на] нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги, а также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса – ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам. Создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», – считает президент Украины.
Он отметил, то если «снимать со счетов деньги, снимать все с полок, скидывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки», то можно спровоцировать панику. «Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть средствами массовой информации, а не массовой истерии», – заявил Зеленский.
«Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах (…). Не накручивайте сами себя. На все реагируйте мудро, не эмоционально. Головой, а не сердцем. Не кричать «Все пропало», а знать, что все под контролем и все идет по плану», – заявил президент Украины.
«22 января мы с вами отпразднуем День Соборности Украины, – сказал Зеленский. – В апреле отметим Пасху, в мае - солнце, шашлыки, выходные, День победы. А дальше лето, мы будем сдавать ВНО. Поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять на свадьбе. А дальше осень, где, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима - и будем готовиться к новогодним праздникам».
«Как всегда 31 декабря [мы] всей семьей соберемся за столом и я уверен, что в новогоднем обращении я скажу: «Дорогие украинцы, я же говорил – вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации. Мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники. Без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны», – заявил Зеленский.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Эксперт оценил страхи Киева о сговоре России и США против Украины
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«Киев действительно торгуется за свои интересы на внешнеполитической арене, исходя из возможного закулисного сговора США и России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского пожаловались на «двуличие Байдена» из-за предполагаемого «договорняка» с Владимиром Путиным.
«В офисе Зеленского уверены, что Россия и США играют роли злого и доброго полицейского, чтобы заставить Киев пойти на уступки, прежде всего, по Минским соглашениям», – сказал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, этим настроениям и мыслям о двойной игре США, царящим в команде Зеленского, вряд ли будет придано официальное звучание. Вместе с тем, Украина сегодня торгуется на международной арене, исходя именно из позиции, озвученной со ссылкой на «источник в украинских дипломатических кругах».
Собеседник также признался, что разделяет это мнение. «Россия и США могут провести разрядку кризиса в двусторонних отношениях за счет Украины», – добавил он. «Украинские власти не верят в реальность военного конфликта с Россией, но говорят: пусть Москва и Вашингтон в создавшейся ситуации предложат Киеву что-нибудь весомое», – пояснил политолог.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заподозрили США и Россию в сговоре против Киева.
Как указывается в материале, целью является попытка заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть «договорняка» Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
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Рябков: Россия не будет перемещать свои ВС под давлением извне
Россия не будет перемещать вооруженные силы по своей территории под давлением со стороны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
«Что касается американских требований срочно отвести войска от границы с Украиной, то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся», – передает его слова ТАСС.
Ранее высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
В Кремле оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию
В Кремле приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине, если Турция сможет повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, то к этому можно относиться только положительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Украина потребовала вице-премьера Словакии опровергнуть слова о российском Крыме
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МИД Украины считает неприемлемыми заявления вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о Крыме, а также требует публично опровергнуть его слова, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
«В министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины... Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений», – цитирует Николенко агентство «РБК-Украина».
Он указал, что чиновник дружественной Украине страны демонстрирует искаженное восприятие реальности о принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций.
«Разговоры о возвращении к business as usual с Россией, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию в Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии», – заявил Николенко.
Он обратил внимание, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии.
Ранее Сулик заявил, что Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров.
Украина попросила у Германии боевые корабли и зенитные комплексы
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Украина хочет, чтобы Германия «в кратчайшие сроки» передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«В первую очередь речь идет о боевых кораблях – одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей», – заявил он, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Мельник заявил, что Украине срочно требуется оружие для обороны, однако Берлину не хватает «политической воли», что «вызывает сожаление» на фоне «острой опасности войны в Европе», призвав Германию перестать «быть безвольной».
Правительство ФРГ, считает посол, должно взять пример с Великобритании, которая решила поставить Киеву противотанковые вооружения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта «политическая линия остается неизменной». Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».