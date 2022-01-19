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    Геворг Мирзаян

    Как Порошенко еще раз унизил Зеленского

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		19 января 2022, 12:06

    Президент Владимир Зеленский снова продемонстрировал чудеса политической дальновидности и планирования. Столкнувшись с резким падением рейтинга (за два с половиной года правления он не выполнил ни одно из предвыборных обещаний – не остановил гражданскую войну, не навел порядок в экономике, не приблизил страну к Европе) и оказавшись на пороге серьезного кризиса в экономике, хозяин Банковой решил исправить ситуацию.

    Выбрав очень странный путь – искоренение всей более-менее серьезной оппозиции, которая могла бы использовать этот кризис в политических целях. Начал он в 2021 году с массовой зачистки наиболее близкой ему части оппозиции – условных «пророссийских» партий и СМИ, аффилированных с Виктором Медведчуком. В итоге он не просто окончательно потерял доверие пророссийского электората, но и освободил оппозиционное пространство для западноукраинских националистов и радикалов, которые рассматривают Зеленского в лучшем случае как смешного клоуна «неправильной» национальности, временно оказавшегося у власти.

    Сейчас Зеленский принялся за политика, который может консолидировать этих самых националистов и вывести их на Майдан – Петра Порошенко. Против бывшего президента были подготовлено дело о государственной измене за организацию покупки угля у ЛНР и ДНР (для того, чтобы любому приличному украинскому националисту было стыдно поддерживать такого человека) и 17 декабря Петру Алексеевичу попытались вручить повестку.

    Однако «подготовлено» – мягко сказано. Как и в других своих начинаниях, Владимир Зеленский позаботился о пиар-стороне проекта, но не уделил должного внимания техническим и политическим деталям. В частности, не провел процедуру через Верховную Раду (Порошенко, напомним, еще депутат). «"Доказательства" не принимаю, все эти бумажки должны были быть показаны главе Рады, но глава Рады трижды сообщил, что не проинформирован. Генпрокурор должен был мне лично вручить подозрение, но не вручил. Потому дело надо вернуть в прокуратуру, а эту макулатуру и туалетные бумажки издевательские, которые они предоставили, должны быть отданы обратно в ГПУ», – рассказывал сам Порошенко.

    Кроме того, по всей видимости, Зеленский не получил «добро» на посадку Порошенко от внешних кураторов – тех самых, которые запретили сажать экс-президента сразу же после победы Зеленского на выборах. Такие посадки не идут на пользу имиджу «страны победившего Майдана», к тому же на Западе видят, что Зеленский слабый лидер, и что его, возможно, надо менять. Понимая все это, 17 декабря Порошенко повестку не взял и срочно уехал в «деловую командировку». Где провел все необходимые переговоры (в том числе и с внутриукраинскими игроками), после чего утром 17 января прилетел назад в Киев. Прилетел демонстрировать всем – и украинцам, и всему миру – слабость президента Зеленского.

    Фото: Анна Марченко/ТАСС

    В аэропорту у силовиков было два плохих варианта действий. Первый – задержать Порошенко и под конвоем довести его автозака (отбиваясь от специально нанятых для такого случая боевиков, которые должны были «освободить народного гетмана»), после чего отвезти его в суд, который начинался через 2 часа после посадки. Второй вариант – проигнорировать прилет Порошенко для того, чтобы дать ему самому отправиться на суд. И если бы Порошенко не явился, то задержать его где-нибудь в Киеве, где он находился бы без группы поддержки.

    Однако оба эти плохих варианта были отвергнуты, и вместо них выбран худший. Следователи попытались вручить Петру Порошенко повестку в суд, он ее брать отказался (продемонстрировав презрение к силовикам). Силовики отступили, пожаловавшись на «личности, которые оказывают сопротивление», а сам Порошенко толкнул речь якобы о попытке его задержания. «Так сильно они нас боятся. Так сильно они дают приказы силовикам бороться с оппозицией. Они свои усилия направили не на защиту державы и борьбу с агрессором, а на борьбу с оппозицией, выборочное правосудие, разрушение верховенства права», – заявил он. После чего, отмахиваясь от ноющего следователя (который бегал за Порошенко с фразой «возьмите повестку, пожалуйста») сам отправился на заседание. Где откровенно спал, а когда не спал, то тиражировал ту же самую мысль, что и в аэропорту: «власть растерянная, слабая, и вместо того, чтобы бороться с Путиным, борется с нами, предъявляя несуществующие юридические бумаги».

    Прокуратура просила установить для Петра Порошенко залог в 1 миллиард гривен (около 36 миллионов долларов), а также наложить на экс-президента ряд обязательств. Среди них явка к следователю и в суд, запрет на покидание Киева без разрешения и ношение электронного браслета. Партия «Слуга народа» выпускала гневные филиппики.

    «Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды. Не так давно этот политик заявлял о необходимости объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, а сегодня – как и много раз до этого – демонстрирует поведение, направленное на раскол общества», – жаловались депутаты. Однако в итоге обычное заседание суда об избрании меры пресечения затянулось на целый день. Прокуроры зачитывали вердикты, адвокаты им оппонировали – и все это на фоне криков, песен и другого бэк-вокала, раздававшегося с улицы от «группы поддержки» Петра Порошенко.

    Закончилось это заседание истинно демократическим решением. Судья побоялся выносить вердикт – то есть отпускать или сажать, – и перенес решение на 19 января. Видимо, для того, чтобы получить письменные, железобетонные гарантии того, что ему за этот вердикт ничего не будет. И такое демократическое решение еще раз показало ничтожность администрации Зеленского, которая снова взялась за то, что ей не по силам.

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