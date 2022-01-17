Порошенко призвал противников Зеленского объединиться

Экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая перед своими сторонниками у здания киевского аэропорта, призвал противников власти действующего главы государства Владимира Зеленского к объединению.

«Мы здесь не для того, чтобы защитить Порошенко. Мы тут для того, чтобы объединиться и защитить Украину», – цитирует ТАСС Порошенко.

Он отметил, что его поддерживает не только партия «Европейская солидарность», но и другие политические силы, выступающие против действующей украинской власти.

«Очень важно, что вместе с нами представители других политических демократических сил, что сейчас является символом нашего объединения, потому что сейчас мы должны объединиться и показать, что объединенная Украина сильна», – подчеркнул Порошенко.

Также он пообещал, что представители нынешней украинской власти понесут заслуженное наказание.

«Поскольку у меня назначена дата заседания суда, я должен ехать», – сказал Порошенко и отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене.

В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.

Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.

Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

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