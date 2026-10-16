Tesla показала способный перепрыгивать препятствия спорткар Roadster

Электрический спорткар Tesla Roadster смог совершить кувырок в воздухе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Tesla провела презентацию электрического спорткара Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделал кувырок в воздухе и спрыгнул с изогнутой рампы, передает РИА «Новости».

Испытания состоялись на полигоне SpaceX в Техасе. Новинка оснащена специальной системой сопел, которые выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением машины в полете.

Во время одного из заездов спорткар проехал по изогнутой рампе вверх колесами благодаря системе вентиляторов, создающей прижимную силу. Затем автомобиль перепрыгнул через другие машины Tesla и приземлился на колеса.

«Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного», – сказал в ходе мероприятия глава компании Илон Маск.

На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона спорткара до 97 км в час за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели Tesla планирует в 2028 году, однако возможность использования таких функций на дорогах общего пользования остается неясной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Tesla отозвала 3 млн электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек. В апреле отец Маска заявил о возможности строительства завода Tesla в России.