Почему Китай не введет войска Афганистан

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14 июля, среда  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности – опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
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Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской

Разговоры о фашизации Украины начались задолго до 2014 года и вышли на пик после Евромайдана Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС
Утверждение о том, что Украина превращается в фашистское государство, может прозвучать парадоксально. С точки зрения одних, она стала им уже давно. С точки зрения других, в принципе не может им стать, особенно под руководством русскоязычного комика. Однако именно при Владимире Зеленском правящий класс Украины перешагнул через «красную черту», сделав фашизм частью государственного правления.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Почему Китай не введет войска Афганистан

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Штаты очень надеются, что после их ухода из Афганистана Китай заполнит появившийся вакуум. И китайцы действительно говорят, что собираются предпринять ряд мер для решения афганских проблем. Правда, ввод войск в эти меры не входит. Подробности...

Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Наши отказники начитались пабликов в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», наслушались соседей, и в результате – ни в какую не хотят прививаться. Кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

России пора выйти из Совета Европы

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны. А Совет Европы — это место позора и унижения. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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«Цветная революция» на Кубе

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский вернул любовь народа

Обсуждение: 9 комментариев

Коронавирус с нами навсегда

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
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    Геворг Мирзаян

    Почему Китай не введет войска Афганистан

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		14 июля 2021, 19:10

    Кто следующий в очереди на «Кладбище Империй»? Этим вопросом задаются американские эксперты на фоне позорного ухода США из Афганистана. Задаются – и отвечают, что вслед за русскими и американцами в Афганистан войдет Китай. «Китайские лидеры, пожалуй, самые амбициозные во всем мире. И им будет сложно не оставить в покое Афганистан, особенно учитывая тот факт, что страна является одной из 14, граничащих с КНР по суше. Китай – это империя, и его имперские завоевания были на западных землях, которые граничат с Афганистаном. Искушение для китайских империалистов выглядит непреодолимым», - пишет американский эксперт по КНР Гордон Чанг. Причем, по мнению господина Чанга и его единомышленников, итоги этой интервенции будут для КНР настоящей катастрофой. Пекин оставит на афганском кладбище свои ресурсы, своих людей и, что самое важное для Вашингтона, свои амбиции в области глобального лидерства.

    Красивые штатовские хотелки, не спорим – но лишь хотелки. Вопреки всем надеждам западных экспертов, Китай не собирается наступать на советские и американские грабли и становиться третьей империей, чья судьба будет похоронена на афганском кладбище. «Китай является дружественным соседом Афганистана, и эту роль он менять не собирается – как не собирается и отказываться от базового принципа невмешательства во внутренние дела Афганистана. Мы лишь сделаем все возможное для оказания необходимой помощи, но при этом никогда не станем претендовать на доминирование в Афганистане», - говорится в редакционной статье The Global Times.

    И это очень, очень мудрая позиция. Мудрая, взвешенная и основанная исключительно на китайском национальном интересе.

    Так, китайцы не собираются заниматься просвещением Афганистана и, тем более, строительством там государства и государственных институтов. Ибо строить все это более-менее успешно можно лишь на соответствующем ментальном фундаменте, когда народ обладает государственным сознанием. В Афганистане же сознание племенное и клановое, поэтому государственное строительство там будет проходить на песке – то есть поглощать все новые и новые ресурсы без какого-то позитивного результата.

    Китайцы не собираются и оккупировать Афганистан для того, чтобы там доминировать. В Пекине понимают, что, во-первых, их ресурсы ограничены. Во-вторых, китайские элиты не считают Афганистан «своей» территорией (в отличие, например, от региона Юго-Восточной Азии, являющегося, по мнению Пекина, эксклюзивной китайской сферой влияния). Да, в Афганистане есть китайские интересы – но есть и иранские, российские, турецкие, пакистанские, индийские и, конечно же, американские. Так какой смысл Китаю тянуть одеяло на себя, тратить ресурсы и ссориться с соседями, недовольными чрезмерной китайской активностью?

    Фото: Zuma/ТАСС

    Да, все это имело бы смысл, если бы у КНР присутствовали какие-то глобальные цели и задачи в Афганистане, требующие именно полноценного вмешательства. Но этих целей нет.

    Проще договориться

    Что нужно китайцам от этой страны? Не так уж много.

    Во-первых, чтобы афганские власти (будь то талибы или кто-нибудь еще) не поддерживали уйгурских сепаратистов в китайском Синьцзяне. Морально, материально и территориально – предоставляя афганскую территорию (которая граничит с Синьцзяном) под базы для воюющих против Пекина уйгуров. И, по всей видимости, талибы этим заниматься желанием не горят. Да, они мусульмане – но в то же время пуштунские националисты, и уйгуры им (в отличие от международных джихадистов или претендующих на лидерство в исламском мире политиков типа Эрдогана) все-таки чужие. К тому же протяженность китайско-афганской границы составляет лишь около 80 километров, ее не так сложно контролировать без вторжения в Афганистан. 

    Во-вторых, китайцам нужно, чтобы афганские власти не нападали на среднеазиатские государства. Тут сложнее – талибы испытывают колоссальную личную неприязнь к, например, Эмомали Рахмону, поддерживающему в Афганистане их врагов из числа таджикских полевых командиров. Поэтому его неприкосновенность будет предметом переговоров. Причем, переговоров многосторонних – в неприкосновенности границ Таджикистана заинтересована также Россия, поэтому Пекин вполне может надеяться на российскую дипломатическую помощь.

    Наконец, в-третьих, китайцам нужно, чтобы Афганистан не стал рассадником исламизма в регионе. В Кабуле могут принимать какие угодно шариатские законы, это их право, но они не должны совершать поползновений по экспорту религиозного радикализма в ту же Среднюю Азию. Регион, который рассматривается Китаем как его «задний двор», источник энергоресурсов и транзитная территория для экспорта китайских товаров в Европу по суше, в обход американских морских баз и авианосцев. Регион, в котором Китаю нужны исключительно светские, стабильные (пусть даже и не демократические) государства.

    Однако если Китай будет решать эту проблему через попытки сменить режим в Кабуле или хотя бы через международную интервенцию (например, по решению Совбеза ООН об отправке миротворцев, среди которых может быть и китайский контингент), то он лишь плеснет керосина в процесс исламизации Средней Азии. В случае войны в Афганистан сразу же начинают съезжаться различные джихадисты и террористические группировки, желающие отметиться на поле войны с неверными. Они обосновываются, закрепляются на земле и начинают преследовать свои собственные интересы – в том числе и по использованию Афганистана как плацдарма для операций в регионе.

    С другой стороны, если никакой интервенции не будет, то иностранным джихадистам на афганской земле придется несладко. Для пуштунских племен любой, кто приходит с оружием на их землю – будь то американец или араб – является интервентом. Со всеми вытекающими и вылетающими. Поэтому если талибов не трогать, если с ними договориться, то они сами могут выбросить всех джихадистов со своей земли.

    Ключевое слово тут, конечно «договориться». Некоторые скажут, что талибы – террористы, с ними не договоришься. Что даже если с ними что-то подписать, то они, как мусульмане, не считают себя обязанными держать слово, данное неверным. Однако эти точки зрения излишне пессимистичны. Талибы готовы договариваться с Китаем, и не потому, что они его любят, а потому, что он им очень-очень нужен. Ведь в нынешних условиях мало кто настолько «всеяден» и богат, что готов вкладывать более-менее серьезные суммы в их страну – а китайцы, судя по некоторым данным, могут инвестировать в Афганистан миллиарды долларов. Да еще и при этом не выставлять политические условия в виде дружбы против третьего государства (условия, которые поставят талибам западные, пакистанские или индийские партнеры).

    Именно поэтому в «Талибане» (организация запрещена в России) уже заявили, что рассматривают китайцев как «друзей». И что не просто не позволят использовать территорию Афганистана для атаки на Китай, но также что приветствуют возможные китайские инвестиции. Что готовы гарантировать безопасность как этих вложений, так и тех, кто эти вложения будет осваивать – то есть китайских рабочих и менеджеров, что будут работать на дело восстановления Афганистана.

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