В СФ обвинили Запад в давлении с целью оправдать экстремизм в России

Запад пытается агрессивно убедить Россию в том, что соблюдение прав человека якобы требует обеспечения свободы экстремистской деятельности в нашей стране, заявила член временной комиссии СФ по защите суверенитета и предотвращению вмешательства в дела России Маргарита Павлова.

«Среди нескольких последних примеров – требование представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано от имени Европейского Союза к «немедленному и безоговорочному освобождению» Эмира-Усеина Куку, осужденного российским судом за причастность к террористической организации Хизб ут-Тахрир, попытки осудить запрет деятельности так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа*», организации, которую российский суд признал экстремистской», – приводятся ее слова в Telegram-канале комиссии.

«Создается впечатление, что у наших зарубежных партнеров нет иных задач, кроме дестабилизации обстановки в России, ложного обвинения нашей страны в нарушении прав человека. Нас пытаются агрессивно убедить, что соблюдение прав человека якобы требует от нас обеспечить свободу экстремистской деятельности в нашей стране», – подчеркнула она.

Павлова подчеркнула, что ответ может и должен быть только один – «Россия – суверенное государство, которое вправе и будет защищать свою национальную безопасность и пресекать любые посягательства на свои национальные интересы, опираясь на свои ценности и традиции, на свой правовой порядок, на здравые нормы международного права – но без оглядки на недружественные государства и внешние политические силы, которые цинично используют любые предлоги, чтобы нанести России вред».

«Реализуя антироссийскую политику, недружественные внешние силы, в том числе ряд зарубежных государств, среди которых особенно выделяются США со своими союзниками по разведальянсу «Пять глаз» и ЕС, сознательно поддерживают в России деятельность откровенно экстремистских групп, пытаются сдвинуть нормальные межэтнические и межрелигиозные процессы из сферы гражданского диалога и сотрудничества в сферу насильственного противостояния и экстремизма», – подчеркнула член СФ.

Она также обратила внимание, что именно те внешние силы и недружественные государства, которые поддерживают в нашей стране экстремистскую деятельность, в том числе направленную на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, всесторонне поддерживают и пропаганду в России деструктивных идеологий, разрушительных для семьи и традиционных семейных ценностей, защищаемых Конституцией.

«Речь идет о пропаганде, направленной против семьи и прав родителей, насаждение идей радикального феминизма, о пропаганде абортов и идеологии бездетности, гендерной и «ЛГБТ»-идеологии. Все это также непосредственно угрожает национальной безопасности России, подрывая одну из ее важнейших основ – семью», – подчеркнула Павлова.

Член комиссии заявила, что вопросам защиты семьи и традиционных семейных ценностей в контексте обеспечения национальной безопасности России следует уделять особое внимание.

«Отмечу, что представители деструктивных сил сегодня часто пытаются отвлечь от себя внимание, пытаясь повесить ярлык «экстремистов» на граждан, защищающих свои права и наши важнейшие ценности, действующих при этом строго в рамках закона - на защитников семьи и традиционных российских семейных и духовно-нравственных ценностей и даже на Русскую Православную Церковь. Они же незаслуженно обвиняют в «экстремизме» граждан, отстаивающих свое законное право на добровольность медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок. Думаю, не случайно это происходит на фоне попыток ЕС обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения на Западе, о которых недавно говорил [глава СВР] Сергей Евгеньевич Нарышкин», – добавила Павлова.

«Наша задача решительно отвечать на существующие вызовы, не поддаваясь на подобные провокации. Мы должны сохранить полную свободу конструктивной общественно-политической активности, пресекая при этом любые враждебные посягательства на суверенитет нашей страны. Мы имеем для этого все возможности и, убеждена, будем работать все вместе в этом направлении», – заключила она.

Ранее глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев заявил, что Запад пытается оправдать экстремизм на территории России.